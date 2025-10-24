UOB Việt Nam nâng tầm trải nghiệm ngân hàng bán lẻ với bộ thẻ tín dụng cải tiến mới và hàng loạt ưu đãi độc quyền khắp ASEAN

Đây là bước tiến quan trọng thể hiện cam kết của UOB trong việc mang đến trải nghiệm ngân hàng bán lẻ đáng giá hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.

UOB Việt Nam hiện cung cấp bốn dòng Thẻ Tín Dụng riêng biệt, được thiết kế phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng theo từng phong cách sống. Các thẻ này mang đến cho khách hàng nhiều giá trị thiết thực cùng khả năng tiếp cận liền mạch đến các ưu đãi độc quyền trên khắp ASEAN.

Một chiếc thẻ cho mọi phong cách sống

Thẻ Tín Dụng UOB PRVI Miles – Mỗi hành trình bắt đầu bằng một phần thưởng Được thiết kế dành riêng cho những khách hàng yêu thích du lịch, thẻ này mở ra thế giới đặc quyền với 3 lần điểm thưởng cho chi tiêu tại Đông Nam Á, 8 lượt sử dụng phòng chờ sân bay miễn phí mỗi năm, mức phí chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh 1,99%, và bảo hiểm du lịch lên đến 5 tỷ VND. Chủ thẻ có thể quy đổi điểm thưởng thành vé máy bay hoặc hoàn tiền du lịch, mang đến những trải nghiệm đầy tận hưởng.

Thẻ Tín Dụng UOB One – Chi tiêu thông minh, hoàn tiền tối đa Lý tưởng cho những người tìm kiếm giá trị, thẻ này mang lại hoàn tiền cho chi tiêu hàng ngày, lên đến 10% cho Grab và giao thông đường bộ, 5% cho các dịch vụ đăng ký định kỳ, 3% cho bảo hiểm, và 2% cho mua sắm. Đây là lựa chọn phù hợp cho những ai muốn vừa tận hưởng tiện ích, vừa nhận lại giá trị thiết thực từ mỗi giao dịch. Chi tiêu thông minh. Hoàn tiền liền tay.

Thẻ Tín Dụng UOB World – Thế giới ưu đãi trong tầm tay Được thiết kế dành cho thế hệ trẻ yêu công nghệ, thẻ này mang đến 5 lần điểm thưởng cho các giao dịch mua sắm, ăn uống và giải trí. Chủ thẻ có thể quy đổi điểm thưởng thành sản phẩm Apple, phụ kiện du lịch, e-voucher và các quà tặng cao cấp khác, đưa phong cách sống sang trọng đến gần hơn.

Thẻ tín dụng Lazada UOB – Mở hộp niềm vui bất tận

Dành cho những tín đồ mua sắm trực tuyến, thẻ này mang lại 10 lần điểm thưởng cho chi tiêu tại Lazada, giảm giá 30% vào cuối tuần, và e-voucher trị giá 200.000 VND trong tháng sinh nhật của chủ thẻ, biến việc mua sắm hàng ngày thành trải nghiệm đầy phần thưởng.

"Chúng tôi rất vui mừng ra mắt bộ thẻ tín dụng cải tiến này, được thiết kế với tôn chỉ lấy khách hàng là trung tâm – vì tất cả những gì bạn yêu. Dù bạn yêu thích ẩm thực, đam mê du lịch, thích mua sắm trực tuyến hay đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc thường ngày, chúng tôi đều có một chiếc thẻ phù hợp với phong cách sống của bạn và những ưu đãi dành riêng cho từng dịp đặc biệt. Sự kiện ra mắt lần này thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc mang đến cuộc sống ngày càng trọn vẹn và đáng giá hơn cho khách hàng qua từng lần quẹt thẻ," ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân, Ngân hàng UOB Việt Nam chia sẻ.

Sự kiện có sự tham gia của các nhân vật nổi tiếng như Content Creator An Phương, Content Creator Trà My, Nhiếp ảnh gia Thiên Minh.

Tìm hiểu thêm về Thẻ Tín dụng UOB và các ưu đãi tại: https://www.uob.com.vn/personal/promotions/cards/for-all-you-love.page