Từ Quế Anh đến Lương Thuỳ Linh: Dàn người đẹp Việt trade-in iPhone 17 Pro Max tại Di Động Việt

Sau gần một tháng mở bán chính thức, thị trường iPhone 17, iPhone Air tại Việt Nam vẫn sôi động. Các hệ thống bán lẻ ghi nhận sức mua cao, đặc biệt ở nhóm iPhone 17 Pro và Pro Max. Sức hút không chỉ đến từ thiết kế và hiệu năng, mà còn ở yếu tố thời trang, màu sắc mới và những chính sách bán hàng linh hoạt giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm.

Trong nhóm khách hàng nâng cấp sớm, dàn Hoa hậu - Á hậu Việt nổi bật với phong cách riêng và sự tinh tế khi chọn điểm đến quen thuộc mỗi mùa iPhone mới: Di Động Việt - đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam.

Hoa hậu Quế Anh năm nay chọn trade-in lên iPhone 17 Pro Max bản màu bạc.

Trên mạng xã hội, hàng loạt người đẹp như Hà Trúc Linh, Lương Thùy Linh, Quế Anh, Kiều Duy, Bùi Lý Thiên Hương, Mai Ngô… đồng loạt chia sẻ trải nghiệm trade-in iPhone mới.

Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết: "Trúc Linh vừa ghé Di Động Việt và thật sự là… Sẽ mêêêê luôn á! Không chỉ có iPhone 17 chính hãng siêu hot, mà chương trình ‘Thu cũ đổi mới’ còn giúp Linh dễ dàng nâng cấp điện thoại yêu thích mà vẫn tiết kiệm vô cùng".

Á hậu Mai Ngô trải nghiệm các dòng iPhone thế hệ mới trước khi chốt iPhone 17 Pro Max.

Cùng thời điểm, Hoa hậu Lương Thùy Linh xem đây là món quà cho phái đẹp dịp 20/10 sắp tới: "Gợi ý quà 20/10 dành tặng cho các chị em. iPhone 17 đã ‘Có hàng - Giá tốt - Không cần chờ’ tại Di Động Việt nhé cả nhà. Cảm ơn Di Động Việt với những trải nghiệm tuyệt vời".

Sức hút từ iPhone 17 Pro | Pro Max năm nay đến từ ba màu mới: Cam Vũ Trụ, Xanh Đậm và Bạc Titan - mang tính biểu tượng và được giới thời trang đánh giá cao. "Màu cam ngoài đời sang và lạ, ai cũng mê", một người đẹp chia sẻ.

Hoa hậu Lương Thuỳ Linh diện sơ mi giản dị đi "tậu Táo".

Tại Di Động Việt, bên cạnh việc đảm bảo sẵn hàng - giá tốt - giao ngay, khách hàng còn được tận hưởng hàng loạt chính sách ưu đãi độc quyền. Đại diện hệ thống cho biết:

"Chúng tôi không chỉ hướng đến việc bán sản phẩm, mà muốn mang đến trải nghiệm mua sắm toàn diện, từ thu cũ đổi mới, thanh toán, đến hậu mãi sau mua. Sự tin chọn của các nghệ sĩ, Hoa hậu và hàng triệu khách hàng là minh chứng cho chất lượng dịch vụ mà Di Động Việt luôn theo đuổi".

Bảng giá iPhone 17, iPhone Air mới nhất tại Di Động Việt.

Hiện chương trình "Thu cũ - đổi mới" tại Di Động Việt đang thu hút đông đảo người dùng quan tâm. Không chỉ thu giá cũ với mức giá tốt so với thị trường, Di Động Việt còn trợ giá đến 5 triệu đồng, giảm thêm 2 triệu đồng khi thanh toán qua ngân hàng hoặc trả góp, kèm chính sách "Trả góp 30": 0% lãi, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước.

Khách hàng cũng được bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày kể cả rơi vỡ, và giảm thêm đến 7 triệu đồng khi mua kèm sản phẩm khác trong hệ sinh thái Apple.

Khách hàng tin chọn Di Động Việt để lên đời iPhone 17, iPhone Air và sản phẩm công nghệ chính hãng.

