Sony ra mắt ống kính tele macro FE 100mm F2.8 Macro GM OSS thuộc dòng G Master™

Sony Electronics Việt Nam ra mắt FE 100mm F2.8 Macro GM OSS (SEL100M28GM), ống kính tele macro thuộc dòng G Master™, tương thích máy ảnh dòng Alpha ngàm E, với độ phóng đại tối đa 1,4x, chống rung tiên tiến, và thiết kế điều khiển trực quan. Đây là ống kính hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm sáng tạo hoàn toàn mới cho người dùng yêu thích nhiếp ảnh và quay phim cận cảnh (macro).

Vượt qua giới hạn thị giác

FE 100mm F2.8 Macro GM OSS đạt độ phóng đại lên đến 1,4x, cho phép ghi lại hoa lá, vật thể nhỏ và các chi tiết cận cảnh với độ nét sống động, hé lộ những kết cấu và đặc điểm tinh tế khó nhận thấy bằng mắt thường.

Khi kết hợp với bộ chuyển đổi tele (bán rời), ống kính có thể đạt độ phóng đại đến 2,8x. Điều này mang đến khả năng chụp cận cảnh ấn tượng mà vẫn giữ được khoảng cách chụp thoải mái, lý tưởng đối với các chủ thể khó tiếp cận hoặc cần tránh phản chiếu ánh sáng ngoài ý muốn.

Thiết kế phần cứng hiện đại

Thiết kế quang học tiên tiến với hai thấu kính XA (phi cầu cực đại) và ED (tán xạ cực thấp) được bố trí tối ưu, đảm bảo độ phân giải cao từ trung tâm cho đến rìa ảnh, đồng thời giảm thiểu hiện tượng quang sai màu cùng những lỗi quang học khác.

Để hỗ trợ thao tác lấy nét chính xác và trực quan trong nhiều tình huống quay chụp khác nhau, ống kính được trang bị 3 tính năng lấy nét chuyên dụng:

- Full-time DMF: cho phép ngay lập tức chuyển sang lấy nét tay (MF) thông qua việc xoay vòng lấy nét, ngay cả ở chế độ lấy nét tự động (AF)

- Focus Mode: cho phép chuyển đổi tức thì giữa lấy nét tay (MF) và lấy nét tự động (AF)

- Sliding Focus Ring: cho phép kích hoạt chế độ lấy nét tay toàn phần (FULL MF), đồng bộ với thước đo khoảng cách và độ phóng đại trên thân ống kính.

Bốn mô-tơ tuyến tính XD (cực động) chuyên biệt mang lại hiệu suất lấy nét tự động nhanh, độ chính xác cao và êm ái; cải thiện hiệu năng lấy nét tự động (AF) đến 1,9 lần so với các thế hệ trước.

Ống kính còn được tích hợp vòng khẩu độ chuyên biệt, cho phép điều chỉnh khẩu độ trực tiếp và nhanh gọn.

Chất lượng hình ảnh đỉnh cao

Hệ thống 11 lá khẩu tròn tạo hiệu ứng bokeh mượt mà tuyệt đẹp, đồng thời kiểm soát một cách chặt chẽ những yếu tố quang sai, để đảm bảo sự cân bằng hoàn hảo giữa độ nét và xoá phông tạo ra hiệu ứng bokeh mượt mà đặc trưng của dòng G Master.

Công nghệ Nano AR Coating II mang đến một lớp phủ mỏng và đồng nhất lên toàn bề mặt kính, đảm bảo chất ảnh trong trẻo nhờ giảm thiểu hiện tượng loá sáng và bóng ma ngay cả trong điều kiện ngược sáng.

Hệ thống chống rung quang học tích hợp, được thiết kế dành cho cho nhiếp ảnh macro, bù trừ chuẩn xác đối với các rung lắc theo trục (lên/xuống/trái/phải), trục xoay và trục tiến/lùi, để đảm bảo sự ổn định khi chụp cầm tay.

Giá bán và ưu đãi

Ống kính Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS sẽ được bán tại Việt Nam dự kiến từ ngày 03/11/2025 với giá niêm yết 35.990.000 VND.

Khách hàng sẽ được tặng 1 Benro Tripod trị giá 2.280.000 VNĐ khi nhận sản phẩm trong thời gian từ ngày 03/11 đến 30/11/2025.

Thông tin chi tiết về sản phẩm, mời xem tại: FE 100 mm F2.8 Macro GM OSS | SEL100M28GM | Sony Vietnam