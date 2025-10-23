So sánh iPhone 17 thường vs 17 Pro Max - Xem chi tiết giá bán, thông số, cấu hình

So sánh iPhone 17 thường vs 17 Pro Max về thông số, cấu hình

Thông số kỹ thuật về hiệu năng hay camera là tiêu chí được nhiều người quan tâm khi chọn mua iPhone 17 và 17 Pro Max. Trong khi iPhone 17 mỏng gọn, tối giản hơn thì 17 Pro Max mang đến những cấu hình nâng cao hơn.

So sánh máy ảnh iPhone 17 thường vs 17 Pro Max

Cả hai mẫu iPhone 17 đều được Apple trang bị cảm biến chính 48MP Fusion, hỗ trợ zoom quang học 2x cùng camera góc siêu rộng 48MP Fusion. Hệ thống camera này đáp ứng tốt các nhu cầu chụp ảnh hằng ngày, quay video 4K và ghi lại màu sắc trung thực trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Máy ảnh iPhone 17 và 17 Pro Max có nhiều nâng cấp

Điểm khác biệt nằm ở iPhone 17 Pro Max khi máy bổ sung thêm ống kính Telephoto 48MP Fusion với thiết kế tetraprism thế hệ mới. Camera này có cảm biến lớn hơn, cho phép chụp ảnh rõ chi tiết trong điều kiện thiếu sáng và hỗ trợ zoom quang học 4x, 8x.

So sánh iPhone 17 thường vs 17 Pro Max ở mặt trước đều dùng camera Center Stage mới, giúp căn khung hình tự động theo chân dung. Sự nâng cấp này mang đến trải nghiệm chụp chân dung, hội họp trực tuyến và quay vlog thuận tiện hơn.

Hiệu năng, pin iPhone 17 thường vs 17 Pro Max

iPhone 17 sử dụng chip A19, trong khi Apple iPhone 17 Pro Max được trang bị SoC A19 Pro với CPU và GPU đều mạnh hơn. Bản Pro Max còn có hệ thống làm mát buồng hơi, giữ hiệu suất ổn định khi edit video hay chơi game. Trong khi đó, iPhone 17 vẫn đảm bảo hiệu năng đủ cho hầu hết tác vụ thường ngày.

Chơi game mượt mà trên iPhone 17 Pro Max

Về pin, iPhone 17 sở hữu viên pin 3,692 mAh, còn 17 Pro Max có dung lượng 4,832 mAh. Cả hai hỗ trợ sạc nhanh 40W, đạt 50% trong 20 phút và tương thích sạc không dây MagSafe 25W. Thời gian sử dụng thực tế của Pro Max dài hơn, phù hợp cho nhu cầu làm việc hoặc giải trí liên tục.

So sánh thiết kế iPhone 17 thường vs 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max mang thiết kế nhôm nguyên khối, tạo cảm giác liền mạch và cứng cáp hơn khung nhôm trên iPhone 17. Hai máy đều có khả năng kháng nước, chống bụi IP68 và dùng cổng sạc USB-C đồng bộ với tiêu chuẩn mới.

Thiết kế của iPhone 17 thường vs Pro Max

iPhone 17 ghi điểm khi mang đến các tông màu trẻ trung gồm đen, trắng, lam khói, oải hương và xanh lá xô. Trong khi đó, bảng màu iPhone 17 Pro Max lại đậm hơi thở sang trọng, cao cấp như Cam Vũ Trụ, Xanh Đậm và Bạc.

Chất lượng hiển thị iPhone 17 thường vs 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max vs iPhone 17 thường đều được trang bị màn hình OLED 120Hz, hỗ trợ công nghệ ProMotion với dải tốc độ làm tươi rộng từ 1Hz đến 120Hz. Lớp phủ chống chói và độ sáng tối đa 3,000 nits giúp hiển thị rõ ràng ngay cả khi sử dụng ngoài trời.

Màn hình nhỏ gọn trên iPhone 17

Sự khác biệt chủ yếu nằm ở kích thước: iPhone 17 có màn hình 6.3 inch, trong khi 17 Pro Max đạt 6.9 inch. iPhone 17 Pro Max với diện tích hiển thị lớn hơn mang lại lợi thế khi xem phim, chơi game hoặc xử lý đa nhiệm.

So sánh iPhone 17 thường vs 17 Pro Max về giá bán

Tại CellphoneS, iPhone 17 Thường có giá từ 24.990.000 - 31.490.000đ cho 2 phiên bản 256GB và 512GB với 5 lựa chọn màu sắc. Ngoài ra, tại đây cũng áp dụng ưu đãi thu cũ và ưu đãi thanh toán với tổng giá trị lên tới 4.000.000đ, tức khách hàng chỉ phải trả từ 20.990.000đ để sở hữu iPhone 17 thường.

iPhone 17 có 2 phiên bản với giá chỉ từ 20.990.000đ

iPhone 17 Pro Max với cấu hình cao hơn sở hữu mức giá từ 37.990.000 - 64.990.000TB cho 4 mức là 256GB - 2TB. Kèm theo đó là ưu đãi thanh toán, thu cũ lên tới 6.000.000đ khi đặt mua iPhone 17 Pro Max tại CellphoneS.

Tạm kết

Trên đây là bài viết so sánh iPhone 17 thường vs 17 Pro Max chi tiết về thông số, cấu hình cũng như giá bán. Hãy ghé CellphoneS để tham khảo và sở hữu các mẫu iPhone 17 Series với mức giá cạnh tranh trong thời gian sớm. Chớp nhanh cơ hội để được áp dụng những ưu đãi cực hời và chính sách trả góp không mất phí.