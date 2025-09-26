UNIQLO "gây sốt" với BST áo thun cùng hiện tượng toàn cầu Labubu

Hơn 1 năm sau bài đăng khoe bộ sưu tập Macaroon của The Monsters trên Instagram Story của em út nhóm BLACKPINK, Labubu cùng các nhân vật trong thế giới đồ chơi nghệ thuật (art toy) vẫn tiếp tục ghi nhận cơn sốt trên toàn cầu. Không riêng gì cộng đồng sưu tầm, giới trẻ và các tín đồ thời trang luôn tranh thủ mọi cơ hội để sở hữu cho mình ít nhất một món trong "vũ trụ" phụ kiện trendy này. Từ sự tò mò cùng mong muốn "cheap moment" cùng thần tượng của các fan hâm mộ, Labubu và The Monsters đã nhanh chóng chinh phục giới trẻ trên khắp thế giới bởi tạo hình "đốn tim" của mình.

Bài đăng của Lisa đã góp phần không nhỏ giúp The Monster "on trend" trên mọi mặt trận.

Khi xu hướng Bag Charm bùng nổ, Labubu nhanh chóng trở thành món phụ kiện "must-have" của các tín đồ thời trang, và Lisa cũng không phải ngoại lệ.

Quái vật thỏ với đôi tai dài, hàm răng nhọn, đôi mắt to tròn và nụ cười nghịch ngợm dễ thương đã khẳng định sức ảnh hưởng không phải dạng vừa của mình trên toàn thế giới. Cùng với đại gia đình The Monsters, Labubu đã liên tục xuất hiện với nhiều phiên bản khác nhau và nhiều sản phẩm kết hợp đặc sắc. Và mới đây, "chiều lòng" fan hâm mộ của The Monsters, UNIQLO đã chính thức tung ra những hình ảnh đầu tiên về BST áo thun POP MART với chủ đề "WE ARE THE MONSTERS", và nhân vật trung tâm trên những chiếc áo thun kinh điển chính là những nhân vật của "biệt đội" quái vật nổi tiếng này.

Các nhân vật của vũ trụ The Monsters xuất hiện trên BST UT dành cho cả người lớn và trẻ em, mở ra những cảm hứng kết nối mới mẻ với các tác phẩm của Kasing Lung về thế giới diệu kỳ của The Monsters.

UNIQLO đặc biệt chiều lòng hội fan khi đưa một trong những bức tranh nổi bật của triển lãm solo tầm cỡ mang tên "Everybody Knows" của Kasing Lung trở thành hoạ tiết áo thun trong BST.

Bên cạnh chất lượng không cần bàn cãi - vốn đã nằm trong DNA của thương hiệu, dòng áo thun UT biểu tượng của UNIQLO còn nổi tiếng với những màn hợp tác đình đám. Đây cũng không phải lần đầu tiên UNIQLO "bắt tay" với POP MART để tạo nên những bộ sưu tập UT khiến giới trẻ "đứng ngồi không yên". Trước đó, thương hiệu từng cho ra mắt loạt áo thun hoạ tiết SKULLPANDA thần tiên và bí ẩn, hay Dimoo - cậu bé mộng mơ với mái tóc mây đặc trưng. Đặc biệt, các thiết kế trong BST UT lần này được phác thảo từ chính nét vẽ tay của "cha đẻ" Kasing Lung, giữ trọn vibe dí dỏm, hài hước đặc trưng của The Monsters.

BST UT POP MART lần này không chỉ có áo thun mà còn cả áo nỉ dành riêng cho trẻ em, từ đó gợi mở muôn vàn cách phối đồ cho các bạn trẻ và cả các gia đình hiện đại. Bảng màu đa dạng với những tông màu từ cơ bản như đen, trắng, xám đến những gam màu tươi mới, trẻ trung như hồng, tím giúp các fan hâm mộ của The Monsters dễ dàng mix đồ.

Các thiết kế trong BST UT POP MART thể hiện thế giới màu nhiệm, tinh nghịch và đầy kỳ thú của Labubu và những người bạn trong series The Monsters.

BST gợi mở hàng loạt cảm hứng phối đồ thú vị để nhóm bạn thân cùng nhau "bắt trend" với The Monsters.

Trong thời gian chờ đợi BST UT đặc biệt này ra mắt, các fan của UNIQLO và The Monsters có thể chiêm ngưỡng trước những hoạ tiết nổi bật tại đây và lưu ngay vào wish-list những item nhất định phải sắm được vào ngày 29/9 này!