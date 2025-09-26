Nhập Hội Bắt Ớt Ma, săn vé fanzone quyền lực tại SiuKay Halloween Festival 2025

Nhập "Hội Bắt Ớt Ma", săn vé fanzone

SiuKay Halloween Festival 2025 chính thức khởi động và hứa hẹn là lễ hội nóng nhất mùa lễ hội này. Bởi SiuKay Halloween Festival chính là "trận chiến" cuối cùng tại SiuKay Tower, nơi Trùm Ớt Ma đang ẩn náu cùng thế lực Đồng Minh cực kỳ hùng mạnh, đang chờ đợi để chạm trán trực diện với cộng đồng SiuKay-er.

Và nay, những gương mặt đầu tiên trong đội quân Đồng Minh đã chính thức lộ diện, khiến cộng đồng SiuKay-er bùng nổ phấn khích. Tại TP.Hồ Chí Minh ngày 18/10, trận chiến sẽ nóng rực với màn xuất trận của Karik, MONO và Wean... Còn tại Hà Nội ngày 24/10, loạt tên tuổi như Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Bùi Công Nam… sẽ tiếp tục đổ bộ, biến SiuKay Tower thành "đấu trường" âm nhạc thật sự.

Đặc biệt, điều khiến cộng đồng SiuKay-er đứng ngồi không yên chính là 1.000 chiếc vé fanzone quyền lực vừa được tung ra: 500 vé cho TP. Hồ Chí Minh và 500 vé cho Hà Nội. Cầm trong tay chiếc vé này đồng nghĩa các SiuKay-er sẽ được bước thẳng vào khu vực trung tâm và "nhiệt" nhất của lễ hội. Đó là cơ hội "chạm trán" idol ở cự ly cực gần, hát cùng một line, drop cùng một nhịp và cháy hết mình cùng 500 anh em. Và tất nhiên, không thể thiếu bộ fankit độc quyền chỉ dành riêng cho "Hội Bắt Ớt Ma".

Cách săn vé vô cùng đơn giản! Chỉ cần gia nhập Hội Bắt Ớt Ma, mua mì SiuKay Ớt Ma với hóa đơn từ 400.000 đồng tại siêu thị ở TP.HCM và Hà Nội, là bạn sẽ nhận ngay 01 vé fanzone.

Đặc biệt, các SiuKay-er là phải săn ngay chiếc vé fanzone quyền lực ngay từ bây giờ vì chương trình diễn ra từ 27/9/2025 nhưng có thể kết thúc sớm hơn khi hết vé. Note ngay thời gian và địa điểm nhé:

Khu vực TP. Hồ Chí Minh:

- COOP XTra Phạm Văn Đồng: ngày 27-28/09

- COOP XTra Linh Trung: ngày 27-28/09

- COOP Xa Lộ Hà Nội: ngày 27-28/09

- GO! Tân Hiệp: ngày 27-28/09

- GO! Bình Dương: ngày 27-28/09

- GO! Dĩ An: ngày 27-28/09

- GO! Đồng Nai: ngày 27-28/09

- Aeon Mall Bình Dương: ngày 27-28/09

- LotteMart Nam Sài Gòn: ngày 27-28/09

- Emart Phan Văn Trị: ngày 4-5/10

- Winmart Landmark 81: ngày 4-5/10

- Winmart Lê Văn Việt: ngày 4-5/10

Khu vực Hà Nội:

- TOP! Hồ Gươm: ngày 27-28/09

- TOP! Garden: ngày 27-28/09

- TOP! Eco Green: ngày 27-28/09

- Aeon Mall Long Biên: ngày 27-28/09

- LotteMart Tây Hồ: ngày 27-28/09

- GO! Thăng Long: ngày 27-28/09

- GO! Long Biên: ngày 4-5/10

- Winmart Thăng Long: ngày 4-5/10

- Winmart Times City: ngày 4-5/10

Sở hữu chiếc vé fanzone không chỉ hưởng trọn đặc quyền, mà còn là "huy hiệu" định danh bản lĩnh cho những Siukay-er dám bước vào đấu trường Halloween khét lửa này.

SiuKay Halloween Festival - Mùa lễ hội không thể bỏ lỡ

Không chỉ dừng lại ở những "trận chiến" bùng nổ trên sân khấu, lễ hội năm nay còn mở ra cả một mê cung ma mị với loạt trải nghiệm ám ảnh, khiến bất kỳ ai bước vào cũng phải rùng mình. Ngay lối vào là Đại lộ Ớt Ma, nơi 400 vị khách gan dạ đầu tiên check-in sẽ nhận về phiên bản quà tặng giới hạn như một "dấu ấn" khai cuộc. Tiến sâu hơn, Hẻm Ớt Ma Ám ẩn chứa thử thách "Săn tìm Ớt Ma" – nơi những bóng ma đang rình rập, chực chờ bủa vây, nhưng đây cũng là nơi bạn chứng minh sự gan dạ, dũng khí và bản lĩnh của mình.

Chưa dừng lại, Nhà hàng Mì SiuKay mở ra như một "bàn tiệc địa ngục", nơi bạn phải đối mặt với những tô mì SiuKay Ớt Ma cay tột đỉnh, phiên bản Halloween đủ sức thiêu đốt mọi giác quan.

Sau đó, hãy bước vào Mì SiuKay Studio để được "biến hình" thành những thực thể rùng rợn, ma quái, khiến người đối diện lạnh gáy. Và cuối cùng, Tiệm ảnh Mì SiuKay sẽ ghi lại toàn bộ khoảnh khắc hóa thân, trao tận tay bạn một bộ ảnh độc quyền như bằng chứng bạn đã thực sự tham gia Hội Bắt Ớt Ma.

Một mùa lễ hội hội tụ đủ Trùm Ớt Ma cuồng nộ, thế lực Đồng Minh đáng gờm và những thử thách bản lĩnh rợn gáy – chắc chắn là trải nghiệm mà mọi SiuKay-er phải một lần dấn bước!

Mì SiuKay Ớt Ma thử thách giới hạn ăn cay

Song hành cùng lễ hội, mì SiuKay Ớt Ma phiên bản giới hạn cũng vừa chính thức ra mắt. Được làm nên từ Ghost Pepper - loại Ớt Ma huyền thoại với độ cay trên 1.000.000 SHU, sản phẩm mang đến gói bột ớt 7 cấp độ, cho bạn tự chọn "level bản lĩnh" của riêng mình. Phiên bản giới hạn này có đầy đủ 3 hương vị, bao gồm: Vị Hải sản đậm đà với 2 phiên bản gói và tô đa dạng trải nghiệm; Vị Bò thơm lừng; Vị Gà xốt phô mai với sự thơm béo tan chảy kết hợp với cay bùng cháy.

CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô II-3 Đường số 11, Nhóm CN II, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3815 4064

Fax: (028) 3815 4067

Email: info@acecookvietnam.com