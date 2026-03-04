Ứng dụng VNeID vừa có 5 cập nhật, bổ sung mới, người dùng cần biết để tránh lỡ quyền lợi

VNeID (viết tắt của "Vietnam Electronic Identification") là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Được đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022. Ứng dụng VNeID đã thay thế được những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân của công dân trên nền tảng kỹ thuật số như: Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội,...

Với mục tiêu biến VNeID thành một siêu ứng dụng để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã tích hợp ngày càng nhiều tính năng mới hữu ích vào ứng dụng VNeID.

Ngày 28/2, VNeID đã có bản cập nhật 2.2.6 với nhiều điểm mới, bao gồm: ﻿

1. Bổ sung các chức năng định danh cho người dưới 14 tuổi

2. Tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất

3. Bổ sung chức năng hiển thị vé Metro và tính năng check-in

4. Triển khai dịch vụ công Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước

5. Cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công: Đăng ký, quản lý cư trú, Cấp, quản lý căn cước

6. Sửa lỗi﻿

Sau khi tích hợp các thông tin nói trên lên ứng dụng định danh quốc gia VNeID và được phê duyệt, chúng có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số, cung cấp các tiện ích phát triển công dân số, chính phủ số, xã hội số.

Đồng thời, ở phiên bản VNeID 2.2.6 ứng dụng cũng đã điều chỉnh, cập nhật một số nội dung nhỏ và sửa lỗi

Người dùng có thể cài đặt hay cập nhật ứng dụng VNeID phiên bản 2.2.6 tại các chợ ứng dụng Google Play (dành cho Android) và App Store (dành cho iOS).