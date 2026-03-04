Cục CSGT phát cảnh báo liên quan đến Giấy phép lái xe: Người dân cần chú ý

Sáng ngày 3/3, Cục CSGT đã ra cảnh báo về việc đổi Giấy phép lái xe qua “cò” trên mạng, cẩn trọng “tiền mất, tật mang”. Thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị nghiệp vụ thuộc Cục CSGT phát hiện tài khoản Tiktok “Bằng Lái Xe Ngọc O…” đăng tải các clip có nội dung “hỗ trợ thực hiện cấp đổi GPLX ôtô online cho người dân với mức phí 600.000đ” và “hỗ trợ tra cứu, trích lục thông tin GPLX thẻ giấy được cấp sau năm 2000 tại Sở Giao thông vận tải cho cá nhân có nhu cầu với mức phí 300.000đ”.

Sau khi đăng tải các clip có nội dung “hỗ trợ thực hiện cấp đổi GPLX ôtô online cho người dân với mức phí 600.000đ”, tài khoản Tiktok “Bằng Lái Xe Ngọc O…” đã bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Cục CSGT

Qua đó, cán bộ của Cục CSGT xác định được chủ tài khoản Tiktok là bà Đinh Thị O. (SN 1987; quê quán: Lục Nam, Bắc Ninh; hiện đang sinh sống tại Hoàng Mai, Hà Nội) đang làm việc tại xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh.

Qua làm việc, bà O. thừa nhận toàn bộ các nội dung trong các clip là không đúng sự thật, nhằm mục đích tạo sự tin tưởng, tăng tương tác, câu view, câu like cho tài khoản Tiktok. Nhận thức hành vi của mình đã làm ảnh hướng đến uy tín của lực lượng Cảnh sát giao thông, bà O. cam kết gỡ bỏ toàn bộ các clip có nội dung sai sự thật trên các nền tảng mạng xã hội của mình và không tái phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an xã Lục Nam đã lập biên bản VPHC và ra Quyết định xử phạt đối với bà Đinh Thị O. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt 7.500.000đ.

Thông qua vụ việc này, Cục CSGT cũng khuyến cáo người dân nên cảnh giác trước thủ đoạn của các cò làm giấy tờ trên mạng bởi “tiền mất tật mang” .

Theo Cục CSGT