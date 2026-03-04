Giảm kịch sàn, mẫu xe máy điện Honda có giá còn rẻ hơn cả Wave Alpha

Honda ICON e: giá thấp hơn Wave Alpha

Honda Việt Nam vừa gây bất ngờ khi mạnh tay ưu đãi cho mẫu ICON e:. Báo Tiền Phong đưa tin, giá bán thực tế tại một số đại lý ở Hà Nội hiện chỉ còn khoảng 16,9 triệu đồng.

Con số này chính thức thấp hơn cả mẫu xe số quốc dân Wave Alpha vốn đang niêm yết từ 17,8 triệu đồng. Đây là mức giá thấp kỷ lục nhằm giúp xe điện Honda tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ mạnh.

Yadea Osta và đại bản doanh 100 triệu USD

Thị trường xe điện càng thêm nóng khi hãng Yadea vừa khánh thành nhà máy thông minh tại Bắc Ninh.

Theo VTC News , dự án này có tổng vốn đầu tư lên tới 100 triệu USD với công suất đạt 1 triệu xe mỗi năm.

Nhân dịp này, hãng cũng ra mắt dòng xe cao cấp Osta mang phong cách cổ điển. Mẫu xe mới sở hữu khả năng di chuyển ấn tượng lên đến 180 km cho mỗi lần sạc đầy.

Bước ngoặt xăng sinh học E10

Cùng với sự lên ngôi của xe điện, người dùng xe xăng cũng sắp đối mặt với thay đổi lớn. Báo Người lao động lưu ý rằng Việt Nam sẽ chuyển sang sử dụng hoàn toàn xăng E10 từ ngày 1/6 tới.

Quy định này ảnh hưởng trực tiếp đến hàng chục triệu phương tiện đang lưu thông trên toàn quốc. Các chuyên gia khuyến cáo chủ sở hữu xe máy cũ cần kiểm tra kỹ hệ thống nhiên liệu để đảm bảo an toàn.

Thị phần xe máy có biến động lớn

Số liệu từ Motorcycle Data cho thấy thị trường xe hai bánh năm 2025 tăng trưởng gần 15%. Dù Honda vẫn giữ ngôi vương nhưng tốc độ tăng trưởng doanh số đang có dấu hiệu chậm lại.

Trong khi đó, các thương hiệu xe điện như VinFast hay Yadea đang có những bước tiến thần tốc. Riêng VinFast ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục giúp hãng vươn lên vị trí nhà sản xuất lớn thứ hai tại Việt Nam.