Ứng dụng VNeID vừa có 5 cập nhật, bổ sung mới, người dùng cần biết

Ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID vừa được cập nhật lên phiên bản 2.2.6, bổ sung nhiều tính năng mới nhằm mở rộng tiện ích cho người dân trong quá trình sử dụng các dịch vụ số.

VNeID (viết tắt của Vietnam Electronic Identification) là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư – Bộ Công an phát triển, chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022. Ứng dụng cho phép tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân trên nền tảng số như căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, qua đó từng bước thay thế các giấy tờ truyền thống trong nhiều giao dịch.

Với định hướng phát triển thành “siêu ứng dụng” phục vụ chuyển đổi số quốc gia, VNeID liên tục được nâng cấp và bổ sung thêm nhiều dịch vụ công, tiện ích dành cho công dân.

Ứng dụng VNeID đã có bản cập nhật 2.2.5 với nhiều điểm mới.

Theo đó, trong bản cập nhật 2.2.6 phát hành ngày 28/2, ứng dụng có thêm một số điểm mới đáng chú ý:

- Bổ sung chức năng định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi, mở rộng đối tượng sử dụng.

- Tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên ứng dụng.

- Hiển thị vé Metro và hỗ trợ tính năng check-in khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

- Triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu phổ thông trong nước trực tuyến.

- Cập nhật và điều chỉnh một số dịch vụ công liên quan đến đăng ký, quản lý cư trú và cấp, quản lý căn cước.

- Sửa lỗi và tối ưu hệ thống để nâng cao trải nghiệm người dùng.

Sau khi các thông tin cá nhân được tích hợp vào ứng dụng và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, dữ liệu trên VNeID có giá trị sử dụng thay thế giấy tờ truyền thống trong nhiều trường hợp, phục vụ quá trình xây dựng công dân số, chính phủ số và xã hội số.

Người dùng có thể tải mới hoặc cập nhật VNeID phiên bản 2.2.6 thông qua Google Play (đối với thiết bị Android) hoặc App Store (đối với thiết bị iOS).