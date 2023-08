Ứng dụng BAEMIN ra mắt bộ phông chữ mới BM Lucas

Đây là bộ phông chữ thứ hai được thiết kế riêng bởi thương hiệu sau bộ phông chữ BM Daniel. Từ ngày 25 tháng 8 năm 2023, người dùng cả nước có thể tải về và sử dụng miễn phí phông chữ này cho các thiết kế phi lợi nhuận.



Bộ phông chữ BM Lucas được truyền cảm hứng trên bộ phông chữ cổ điển Cooper Black và có thể được kéo giãn ngang - dọc cũng như thay đổi màu sắc tùy thích, giúp người dùng dễ dàng điều chỉnh thiết kế theo ý thích của mình.

Nguồn cảm hứng đến từ chất liệu đời thường

Với các chất liệu ẩm thực đường phố cùng cảm hứng lao động, BAEMIN đã thiết kế nên bộ phông chữ mới mang tên BM Lucas dành riêng cho thị trường Việt Nam. Từ những hàng xôi, hàng bánh mì dọc lề đường, cho đến các xe hủ tiếu, mì gõ, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc của phông chữ Cooper Black trên bảng hiệu của các hàng quán. Không ai có thể lý giải được sự phổ biến này, nhưng dường như nét thân thuộc đặc biệt đã vô tình khiến đây trở thành phông chữ quốc dân của những hàng ăn bình dân trải dài khắp Việt Nam.

Đặc biệt hơn, phông chữ Cooper Black còn được các chủ quán sử dụng một cách linh hoạt, có thể kéo giãn và tùy chỉnh theo kích thước bảng hiệu. Chính "vẻ đẹp của sự không hoàn hảo", sự uyển chuyển ứng biến trước ngoại cảnh, và cả cái thân thuộc, bình dị đặc trưng, dường như đã đại diện cho những nét đẹp tiêu biểu nhất của con người lao động trên mảnh đất hình chữ S. Như có ngày nắng, ngày mưa, cuộc sống lao động của mỗi người cũng thay đổi theo. Và phông chữ BM Lucas mong muốn trở thành một đại diện tuyệt vời cho những giá trị và trải nghiệm đó.

Ông Jinwoo Song - Tổng Giám đốc BAEMIN chia sẻ: "Để một thương hiệu ẩm thực đường phố trở nên gần gũi và tiếp cận được nhiều khách hàng, ngoài đồ ăn ngon và chất lượng, hình ảnh quán ăn cũng là nhân tố làm nên thương hiệu. Chính hình ảnh quen thuộc của nét chữ trên bảng hiệu các quán ăn, đã trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất để chúng tôi tạo ra một bộ phông chữ có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, giúp các thương nhân làm nên hình ảnh thương hiệu đặc trưng của riêng mình".

Bộ phông chữ BM Lucas với chân chữ đậm, hình dạng tròn trịa tạo nên cảm giác có trọng lượng lớn, với độ tương phản giữa các nét dày - mỏng, dạng chữ được thổi phồng tạo dáng vẻ thân thiện, mềm mại, dễ đọc. Hiểu được nhu cầu sử dụng và thói quen thiết kế của người Việt, phông chữ BM Lucas có thể kéo giãn, kéo dài, phóng to, thu nhỏ cỡ chữ để phù hợp với các chất liệu bảng hiệu, tờ quảng cáo. Bộ phông chữ cũng không bị gò bó tiêu chuẩn, rập khuôn trong thiết kế, người dùng hoàn toàn có thể tùy chọn màu sắc phù hợp dựa trên mục đích sử dụng cũng như phong thủy trong hoạt động mua bán.

Quá trình chạm tới trái tim người Việt

Trong quá trình đưa bộ phông chữ tới người dùng, bộ phông chữ BM Lucas đã được BAEMIN và đơn vị Rice Creative sáng tạo thông qua những quan sát và nghiên cứu về thị trường sở tại, đặc biệt là những nét đặc trưng trong văn hoá ẩm thực đường phố Việt Nam. Tiếp đến, đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm làm nghề của BAEMIN đã dành hơn 1 tháng để thử nghiệm, áp dụng bộ phông chữ vào thực tế và lấy ý kiến nội bộ thông qua các cuộc thi thiết kế bảng hiệu, áp phích. Những cảm hứng, ý tưởng không giới hạn từ những cuộc thi nội bộ này đã cho ra nhiều nguồn chất liệu độc đáo, thú vị, dí dỏm, là khởi nguồn của nhiều chất liệu thiết kế trong tương lai của BAEMIN.

Với lần ra mắt này, BAEMIN mong muốn truyền tải hình ảnh bộ phông chữ BM Lucas tới gần hơn với các đối tác nhà hàng thông qua việc hỗ trợ thiết kế, sản xuất, lắp đặt bảng hiệu mới theo phong cách sáng tạo nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng. Điều này không chỉ là cách để thể hiện lòng tri ân đến đối tác, mà còn để truyền tải thông điệp về vẻ đẹp của cuộc sống lao động đầy ý nghĩa.

Xuyên suốt hơn 4 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, BAEMIN luôn hướng tới sứ mệnh mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người dùng thông qua những dịch vụ, sản phẩm mang tính thiết thực, tiện lợi. Hiện tại, BAEMIN sở hữu các loại hình dịch vụ và sản phẩm như: dịch vụ giao vận đồ ăn (BAEMIN), dịch vụ đi chợ cho người dùng (BAEMIN Mart), siêu thị đồ Hàn (Youth Market), mỹ phẩm tiện lợi (Lazy Bee), văn phòng phẩm (BAEMIN Studio), thực phẩm đóng gói chế biến sẵn (Mama Woo).

Để trở thành một nền tảng phong cách sống hàng đầu dành cho người Việt, BAEMIN luôn không ngừng tạo ra những sáng kiến mới phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của người dùng với tính chất độc đáo, sáng tạo nhưng thiết thực và hữu ích. Bởi lý do này, BAEMIN tạo ra bộ phông chữ thứ hai BM Lucas có tính ứng dụng cao với mong muốn được người dùng sử dụng như một văn hóa đại chúng, đặc biệt tại thị trường ẩm thực đường phố Việt Nam.

BM Lucas là bộ phông chữ thứ 2 của BAEMIN, tiếp nối sự thành công của bộ phông chữ BM Daniel đã được giải thưởng Type Champions Award 2020 cùng giải thưởng cao nhất "Best of the Best" ở hạng mục Thương hiệu và Thiết kế Truyền thông tại Lễ trao giải Red Dot Awards 2021.

Người dùng có thể bắt đầu sử dụng phông chữ BM Lucas hoàn toàn miễn phí trên các nền tảng thiết kế từ ngày 25 tháng 8 năm 2023.

Để tải bộ phông chữ BM Lucas vào máy, bạn có thể truy cập: https://font.baemin.vn/