U23 Việt Nam, ĐT nữ Việt Nam được tiếp sức trước thềm ASIAD 2026

ĐT bóng đá nữ Việt Nam và U23 Việt Nam đang tích cực luyện tập hướng đến ASIAD 2026 diễn ra vào tháng 9 ở Nhật Bản.

Đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam đang trong quá trình tích cực tập luyện chuẩn bị cho các trận đấu tại ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026 ở Aichi và Nagoya, Nhật Bản.

Tại ASIAD 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Các đội tuyển sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra bốn đội nhất và bốn đội nhì vào tứ kết. Trong khi đó, ĐT nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan.

Trước khi tham dự môn bóng đá nam và nữ ASIAD 2026 diễn ra vào tháng 9 tới, Herbalife Việt Nam đã phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu chủ đề “Tiếp Lửa Bóng Đá Việt Nam” để động viên tinh thần 2 đội tuyển.

Phát biểu tại chương trình, Tổng thư ký VFF - Nguyễn Văn Phú thay mặt lãnh đạo VFF ghi nhận nỗ lực, trách nhệm BHL, cầu thủ trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD. Đây là đại hội lớn của châu lục, quy tụ nhiều đội mạnh. Việc Việt Nam góp mặt ở cả 2 môn bóng đá nam và nữ là vinh dự. Tổng thư ký VFF - Nguyễn Văn Phú kỳ vọng các đội tuyển đến dự với sư tự tin, đoàn kết, quyết tâm cao nhất, phát huy tối đa năng lực, đạt thành tích tốt nhất.

ĐT U23 Việt Nam và ĐT nữ Việt Nam được động viên tinh thần trước thềm giải đấu châu Á (Ảnh: VFF)

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam khẳng định chương trình nhằm tiếp sức cho các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi lên đường tham gia các giải đấu quan trọng tại đấu trường châu Á trong năm 2026.

HLV Hoàng Văn Phúc của ĐT nữ Việt Nam nhấn mạnh: “Dinh dưỡng rất quan trọng với bóng đá nữ. Sự đồng hành của Herbalife không đơn thuần là sự hỗ trợ tài chính mà còn là quan tâm về mặt tinh thần, động viên ĐT nữ Việt Nam. Các cầu thủ có thể phát huy tối đa tiềm năng sân cỏ”.

Môn bóng đá nam ASIAD 2026 diễn ra từ 15/9 đến 3/10. Môn bóng đá nữ kéo dài từ 14/9 đến 2/10. Tại buổi lễ, HLV Hoàng Văn Phúc của ĐT nữ Việt Nam nhấn mạnh: “Dinh dưỡng rất quan trọng với bóng đá nữ. Sự đồng hành này không đơn thuần là sự hỗ trợ tài chính mà còn là quan tâm về mặt tinh thần, động viên ĐT nữ Việt Nam. Các cầu thủ có thể phát huy tối đa tiềm năng sân cỏ”.