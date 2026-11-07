Tỷ phú Long bán 258 triệu quả trứng nhưng chỉ mang về 1% lợi nhuận: Bí mật bàn tính nằm ở 5.000 tấn cám mỗi tháng

Bình quân mỗi ngày, Hòa Phát đưa ra thị trường gần 1 triệu quả trứng nhưng lợi nhuận từ mảng kinh doanh này khá khiêm tốn. Lãnh đạo doanh nghiệp vừa tiết lộ hai lý do khiến họ vẫn duy trì hoạt động nuôi gà đẻ trứng.

258 triệu quả trứng nhưng chỉ đóng góp 1% lợi nhuận

Trong quý III/2026, Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HoSE: HPA) cung cấp ra thị trường hơn 87 triệu quả trứng gà, tương đương gần 1 triệu quả mỗi ngày. Sản lượng này tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái và hơn 1% so với quý trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hòa Phát bán ra gần 258 triệu quả trứng, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ.

Với quy mô này, HPA cho biết đang giữ vị trí số một về thị phần trứng gà sạch tại miền Bắc. Doanh nghiệp hiện vận hành hai trang trại gia cầm tại Phú Thọ, với quy mô đàn khoảng 1,2 triệu con và năng lực sản xuất thiết kế 336 triệu quả trứng mỗi năm. Sản phẩm được phân phối qua chợ truyền thống, hệ thống siêu thị, nhà máy chế biến thực phẩm, khách sạn, trường học và xuất khẩu sang Lào, Campuchia.

Tuy nhiên, theo số liệu được ban lãnh đạo HPA công bố tại buổi gặp nhà đầu tư ngày 6/11, trong 9 tháng đầu năm 2026, mảng trứng chiếm khoảng 11% doanh thu nhưng chỉ đóng góp 1% lợi nhuận sau thuế của toàn công ty.

Trong khi đó, chăn nuôi lợn đóng góp tới 66% lợi nhuận và mảng thức ăn chăn nuôi chiếm 28%. Hai lĩnh vực này mang về tổng cộng 94% lợi nhuận của HPA.

Dù sản lượng trứng vẫn tăng, lợi nhuận mảng gia cầm lại giảm tới 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lý giải nguyên nhân, lãnh đạo HPA cho biết giá trứng năm nay không còn duy trì được mức cao như năm 2025. Theo đánh giá của doanh nghiệp, thị trường trứng năm 2025 khá thuận lợi, khiến nhiều đơn vị lạc quan mở rộng sản xuất. Nguồn cung gia tăng sau đó kéo dài sang năm 2026, tạo sức ép lên giá bán.

HPA nhận định tình trạng dư cung có thể tiếp tục trong năm 2027, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam. Thị trường miền Bắc được đánh giá ít chịu áp lực hơn, nhưng triển vọng chung của ngành khó trở lại mức thuận lợi như năm 2025.

Tuy vậy, khi nhà đầu tư đặt câu hỏi về thời điểm mảng trứng có thể đóng góp đáng kể hơn vào lợi nhuận, ban lãnh đạo HPA không đề cập đến việc thu hẹp hay rút khỏi lĩnh vực này.

Thay vào đó, doanh nghiệp chỉ ra hai lợi ích nằm ngoài khoản lợi nhuận trực tiếp từ việc bán trứng.

Nuôi gà đẻ trứng để tạo đầu ra cho 5.000 tấn thức ăn chăn nuôi mỗi tháng

Lý do đầu tiên nằm ở mối liên hệ giữa trang trại gà đẻ và các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi của Hòa Phát.Theo lãnh đạo HPA, hệ thống chăn nuôi gà đẻ trứng hiện tạo nhu cầu tiêu thụ ổn định khoảng 5.000 tấn thức ăn chăn nuôi mỗi tháng.

Nếu duy trì đều đặn, con số này tương đương khoảng 60.000 tấn thức ăn mỗi năm. Đây là nguồn tiêu thụ quan trọng đối với hệ thống hai nhà máy thức ăn chăn nuôi Hòa Phát, có tổng công suất thiết kế 600.000 tấn/năm.

Trong sản xuất thức ăn chăn nuôi công nghiệp, việc duy trì sản lượng ổn định giúp doanh nghiệp phân bổ chi phí vận hành nhà máy trên khối lượng sản phẩm lớn hơn. Vì vậy, những trang trại nội bộ có vai trò tạo đầu ra thường xuyên, giảm sự phụ thuộc hoàn toàn vào các đại lý và khách hàng bên ngoài.

Đây cũng chính là lợi thế của mô hình Feed – Farm mà HPA đang triển khai, kết hợp sản xuất thức ăn với chăn nuôi.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, HPA tiêu thụ hơn 274.000 tấn thức ăn chăn nuôi. Trong đó, hơn 143.000 tấn được bán ra thị trường, phần còn lại chủ yếu phục vụ hệ thống trang trại nội bộ.

Bên cạnh việc tạo đầu ra, các trang trại còn đóng vai trò kiểm nghiệm công thức dinh dưỡng. HPA cho biết công thức thức ăn được kiểm chứng trên đàn lợn giống DanBred và gà Hy-Line trước khi cung cấp ra thị trường.

Quả trứng đưa thương hiệu Hòa Phát đến những nơi con lợn và con bò chưa thể tới

Lý do thứ hai được lãnh đạo HPA nhấn mạnh là giá trị thương hiệu.

Hòa Phát gia nhập lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2015, phát triển các mảng thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn, bò và gia cầm. Tuy nhiên, không phải sản phẩm nào của doanh nghiệp cũng đến trực tiếp tay người tiêu dùng dưới thương hiệu Hòa Phát.

Ở mảng chăn nuôi lợn, doanh nghiệp chủ yếu bán lợn sống thông qua các đầu mối thương mại và đối tác phân phối. HPA chưa trực tiếp vận hành hệ thống giết mổ và bán lẻ thịt lợn hoàn chỉnh. Tình hình tương tự cũng diễn ra với mảng bò thịt.

Trong khi đó, trứng gà là sản phẩm tiêu dùng hằng ngày, có thể mang thương hiệu Hòa Phát xuất hiện trực tiếp tại siêu thị, cửa hàng thực phẩm, khách sạn hay bếp ăn trường học.

Tại buổi gặp nhà đầu tư ngày 6/11, lãnh đạo HPA thừa nhận xét về giá trị vật chất, mảng gia cầm đẻ trứng có thể không lớn. Tuy nhiên, hoạt động này giúp phát triển mức độ nhận diện thương hiệu nông nghiệp Hòa Phát trong nhóm khách hàng tiêu dùng cuối cùng.

Nói cách khác, những quả trứng đang thực hiện vai trò mà mảng lợn và bò chưa làm được ở quy mô tương ứng: đưa thương hiệu nông nghiệp Hòa Phát trực tiếp vào đời sống hằng ngày.

Đây cũng là một phần trong tính toán dài hạn của doanh nghiệp.HPA cho biết ngay từ khi bước vào nông nghiệp, công ty đã định hướng xây dựng chuỗi Feed – Farm – Food, tiến tới các hoạt động chế biến và phân phối thực phẩm. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa vội triển khai khâu Food vì đánh giá thời điểm và hiệu quả đầu tư chưa phù hợp.

Từ năm 2015–2016, HPA đã nghiên cứu thị trường và các kênh phân phối, đồng thời định hướng hợp tác với những doanh nghiệp có sẵn kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến, bán lẻ.

Ở mảng trứng, HPA hiện duy trì hai dòng sản phẩm Hy-Line Brown và Hy-Line Sonia, tương ứng với các phân khúc trứng có màu vỏ khác nhau để thích ứng với nhu cầu thị trường.

Theo kế hoạch phát triển đến năm 2030 được công bố trước đó, HPA tiếp tục định hướng duy trì sản lượng trứng khoảng 336 triệu quả mỗi năm, trong khi ưu tiên mở rộng quy mô chăn nuôi lợn và công suất thức ăn chăn nuôi.