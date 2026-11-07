Nhóm công nhân ở Đắk Lắk đào trúng vật thể dài gần 9m sâu 10m dưới lòng sông, chuyên gia lập tức vào cuộc

Nhóm công nhân khai thác cát tại Đắk Lắk bất ngờ tìm thấy một vật thể có kích thước khác thường, khiến cơ quan chuyên môn phải vào cuộc xác minh.

Công nhân phát hiện vật thể bí ẩn nằm sâu dưới lòng sông

Trong lúc khai thác cát trên sông Kỳ Lộ, nhóm công nhân thuộc một doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk bất ngờ phát hiện một vật thể có kích thước lớn nằm sâu dưới lớp trầm tích. Phát hiện này nhanh chóng được báo cáo lên chính quyền địa phương do hình dáng và đặc điểm khác thường của vật thể.

Theo báo Tiền Phong, sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 13/10/2026, tại khu vực Núi Một - Triều Sơn, đoạn giáp ranh giữa thôn Tân Vinh và thôn Tân Phước, xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Đây là khu vực có hoạt động khai thác cát trên sông Kỳ Lộ. Trong quá trình làm việc, nhóm công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Tổng hợp Đoàn Hân phát hiện một cấu trúc bất thường ở độ sâu khoảng 10m dưới lòng sông.

Nhóm công nhân khai thác cát bất ngờ phát hiện vật thể bằng gỗ dài gần 9m nằm sâu khoảng 10m dưới lòng sông Kỳ Lộ, Đắk Lắk. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Điều đáng chú ý là vật thể này không giống những khối đá hay thân cây thông thường có thể xuất hiện trong quá trình khai thác. Kích thước lớn cùng hình dáng đặc biệt khiến những người phát hiện nghi ngờ đây có thể là một hiện vật do con người tạo ra.

Sau khi được đưa lên bờ, vật thể tiếp tục thu hút sự chú ý bởi vẫn giữ được hình dạng tương đối nguyên vẹn dù đã nằm sâu dưới lòng sông trong khoảng thời gian chưa xác định.

Theo báo Dân trí, doanh nghiệp đã chủ động trình báo chính quyền địa phương sau khi trục vớt. Thông tin về phát hiện này nhanh chóng được chuyển đến các đơn vị chuyên môn để kiểm tra.

Ngay sáng 14/10, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Đồng Xuân và Bảo tàng Phú Yên đã đến hiện trường phối hợp với doanh nghiệp ghi nhận thông tin ban đầu.

Vật thể gần 9m khiến các chuyên gia đặc biệt quan tâm

Theo VietnamPlus, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy vật thể có chiều dài 8,66m, rộng 49cm, cao 75cm và phần thành dày khoảng 6cm.

Đáng chú ý, hiện vật được làm bằng gỗ, có màu nâu đen và mang những dấu vết gia công thủ công. Một số vị trí trên bề mặt cho thấy dấu hiệu từng được đục, đẽo để tạo hình. Chính những đặc điểm này khiến các nhà chuyên môn nhận định vật thể có hình dáng tương tự một chiếc thuyền độc mộc.

Thuyền độc mộc là loại phương tiện đường thủy truyền thống, thường được chế tác từ một thân cây gỗ lớn. Người thợ đục bỏ phần gỗ bên trong để tạo khoang chứa, giữ lại lớp thành và đáy nhằm giúp phương tiện nổi trên mặt nước.

Theo báo Tuổi Trẻ, hiện vật được phát hiện dưới sông Kỳ Lộ có hình dáng giống thuyền độc mộc và đã được đưa về Nhà thi đấu đa năng Đồng Xuân để bảo quản tạm thời. Tuy nhiên, điều khiến phát hiện này trở nên đáng chú ý không chỉ là kích thước gần 9m mà còn là vị trí nằm sâu khoảng 10m dưới lòng sông. Đến nay, chưa có kết luận chính thức về niên đại của vật thể, cũng như thời điểm và nguyên nhân khiến nó nằm tại vị trí được phát hiện.

Vật thể có màu nâu đen, mang dấu vết gia công thủ công và hình dáng tương tự một chiếc thuyền độc mộc. (Ảnh: Báo Tiền Phong)

Theo báo Thanh Niên, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp kiểm tra, xác định đặc điểm, nguồn gốc và giá trị lịch sử, văn hóa của hiện vật.

Ông Nguyễn Hữu An, Giám đốc Bảo tàng Phú Yên, cho biết việc xác định niên đại không thể chỉ dựa vào quan sát bằng mắt thường mà cần áp dụng các phương pháp khoa học, trong đó có phân tích đồng vị phóng xạ.

Điều này đồng nghĩa với việc hiện vật chưa thể được khẳng định là cổ vật, dù hình dáng và những dấu vết chế tác khiến nó có khả năng mang giá trị nghiên cứu.

Vì sao phát hiện dưới lòng sông Kỳ Lộ được chú ý?

Theo VietnamPlus, chiều 6/11, ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan này đã có văn bản hướng dẫn việc xử lý, bảo quản và lưu giữ hiện vật.

Bảo tàng Phú Yên được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND xã Đồng Xuân tổ chức kiểm tra, nghiên cứu để xác định đặc điểm, tính chất, niên đại và giá trị của vật thể.

Đây là bước quan trọng bởi hiện vật bằng gỗ được phát hiện dưới nước có thể chịu ảnh hưởng từ sự thay đổi môi trường sau khi trục vớt. Việc bảo quản cần được thực hiện phù hợp với tình trạng thực tế để hạn chế nguy cơ hư hỏng.

Theo lãnh đạo Bảo tàng Phú Yên, đơn vị hiện có một hiện vật thuyền độc mộc trong bộ sưu tập, nhưng loại hình này khác với vật thể vừa được tìm thấy tại xã Đồng Xuân. Sự khác biệt đó là một trong những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trước khi đưa ra nhận định về nguồn gốc và giá trị của phát hiện mới.

Thuyền độc mộc là phương tiện đường thủy truyền thống, thường được chế tác bằng cách đục khoét một thân cây gỗ lớn để tạo thành khoang thuyền. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Nếu được xác định là phương tiện đường thủy từng được sử dụng trong quá khứ, hiện vật có thể cung cấp thêm tư liệu nghiên cứu về đời sống, kỹ thuật chế tác gỗ và hoạt động đi lại trên sông của cư dân địa phương. Tuy nhiên, đây mới là khả năng cần kiểm chứng, chưa phải kết luận của cơ quan chuyên môn.

Chính quyền xã Đồng Xuân cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện các vật thể nghi là di vật, cổ vật hoặc có giá trị lịch sử cần thông báo cho cơ quan chức năng, tránh tự ý di chuyển hoặc làm thay đổi hiện trạng.

Đến ngày 6/11, quá trình khảo sát và giám định vẫn đang được triển khai. Niên đại, nguồn gốc cũng như giá trị thực sự của vật thể gần 9m chưa được công bố.

Từ một phát hiện tình cờ của nhóm công nhân trong lúc khai thác cát, vật thể nằm sâu 10m dưới lòng sông Kỳ Lộ đang trở thành đối tượng nghiên cứu của các chuyên gia, với những câu hỏi về lịch sử và nguồn gốc vẫn chờ lời giải.

Theo Dân trí, Tiền Phong, Tuổi Trẻ