Phát hiện nhiều xấp tiền 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng tại khu vực bờ sông tỉnh An Giang: Kết quả giám định đều là tiền thật

Số tiền này được vận chuyển trái phép từ Campuchia vào Việt Nam ngày 3/11/2026, đã lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an tỉnh An Giang phát hiện.

Ngày 7/11, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất giám định số lượng lớn tiền Việt Nam đồng liên quan vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, góp phần phục vụ hiệu quả công tác điều tra, xử lý vụ việc.

Trước đó, khoảng 13 giờ 05 phút ngày 03/11/2026, tại khu vực bờ sông biên giới thuộc ấp An Hòa, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang, lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Công an xã Khánh Bình phát hiện, bắt quả tang Đặng Văn Hưng (sinh năm 1963, trú xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) vận chuyển trái phép số tiền 1,295 tỷ đồng từ Campuchia vào Việt Nam.

Ảnh các tờ tiền Việt Nam đồng thu giữ trong vụ việc được gữi giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang.

Để phục vụ công tác điều tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang giám định 4.370 tờ tiền Việt Nam đồng thu giữ, thuộc các mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng và 500.000 đồng, nhằm xác định tiền thật hay tiền giả. Qua kết quả giám định, xác định 4.370 tờ tiền trên là tiền thật.

Ảnh Cán bộ thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang sử dụng các thiết bị nghiệp vụ thực hiện giám định.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về mang tiền Việt Nam đồng, ngoại tệ qua biên giới; không vận chuyển trái phép tiền tệ hoặc nhận vận chuyển tiền thuê cho người khác khi không rõ nguồn gốc, mục đích. Khi xuất cảnh, nhập cảnh mang theo tiền mặt, người dân phải thực hiện việc khai báo hải quan và các thủ tục có liên quan theo quy định. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi phát hiện hành vi vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm, các giám định viên đã nhanh chóng hoàn thành kết luận giám định, cung cấp căn cứ khoa học quan trọng cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc. Kết quả trên tiếp tục thể hiện vai trò thầm lặng nhưng quan trọng của lực lượng Kỹ thuật hình sự trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Mỗi kết luận giám định chính xác, kịp thời không chỉ góp phần củng cố chứng cứ, làm rõ vụ việc mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.