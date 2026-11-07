246 căn hộ chung cư Kim Văn-Kim Lũ, dự kiến di dời được bồi thường, bố trí nơi ở mới thế nào?

Các vi phạm tại dự án khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ chủ yếu liên quan đến việc sử dụng tầng 1 không đúng mục đích; tự ý chuyển đổi công năng các diện tích được quy hoạch làm thương mại, dịch vụ, nhà trẻ, sinh hoạt cộng đồng thành căn hộ ở. Bên cạnh đó, cơ cấu và diện tích một số căn hộ tại các tầng phía trên cũng có sự thay đổi so với phương án được phê duyệt. Những thay đổi này làm gia tăng quy mô dân số, gây áp lực lên hạ tầng kỹ thuật và các tiện ích phục vụ cư dân.