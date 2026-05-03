Tỷ phú chi 50 tỷ/năm để sống thọ vừa nhắc cả thế giới về sự độc hại của "cỏ nhân tạo" nhà nào cũng có

Ngày 1/4/2026, tỷ phú Bryan Johnson đăng lên X một bức ảnh chụp mình nằm phơi nắng ngoài sân, sau lưng ông là thảm cỏ nhân tạo xanh rì nom rất hoàn hảo.

Tài khoản @samir hỏi thẳng: "Ông cảm thấy thế nào về cỏ nhân tạo? Nghe có vẻ không ổn chút nào." Nhìn vào nền ảnh, rõ ràng sân nhà của Johnson được trải thảm cỏ nhân tạo, loại bề mặt làm từ nhựa tổng hợp phổ biến ở các hộ gia đình Mỹ vì không cần tưới nước hay cắt tỉa.

Johnson phản hồi không lâu sau đó bằng một post dài trên X mà cộng đồng mạng gọi là "thành thật đến đau lòng" nhất từ trước đến giờ của ông: "Các bạn ơi, tôi là thằng ngốc. Tất cả thời gian tôi bỏ ra để không chết, tôi đã có cỏ nhân tạo độc hại ngay trong sân sau nhà mình."

Bryan Johnson, người đàn ông chi cả núi tiền để sống lâu

Để hiểu tại sao màn tự nhận "thằng ngốc" này lại gây bão toàn cầu, cần biết Bryan Johnson là ai và ông đang làm gì.

Johnson, 48 tuổi, là tỷ phú người Mỹ, người sáng lập Braintree và sau đó bán cho PayPal với giá 800 triệu USD. Từ khoảng năm 2021, ông dồn gần như toàn bộ sự chú ý và tài sản vào một dự án tên gọi Blueprint: cố gắng làm chậm và đảo ngược quá trình lão hóa của cơ thể mình bằng khoa học.

Chi tiết của chương trình này không phải dành cho người yếu tim. Johnson tuân theo chế độ ăn uống cực kỳ nghiêm ngặt với khoảng 2.250 calo mỗi ngày, tất cả được đo lường chính xác đến từng gram. Ông ngủ đúng giờ mỗi đêm theo đồng hồ sinh học được theo dõi bằng thiết bị. Ông dùng hàng chục loại thuốc bổ sung và liệu pháp tái tạo tế bào. Và đáng chú ý nhất, ông từng thực hiện thử nghiệm truyền huyết tương từ con trai ruột Talmage vào cơ thể mình, dựa trên các nghiên cứu cho rằng huyết tương của người trẻ có thể có tác dụng trẻ hóa. Thử nghiệm này sau đó bị dừng lại sau khi các nhà khoa học đặt câu hỏi về tính hiệu quả.

Tổng chi phí cho chương trình Blueprint ước tính vào khoảng 2 triệu USD mỗi năm (hơn 50 tỷ). Mục tiêu không phải là sống đến 100 tuổi. Mục tiêu là làm chậm tốc độ lão hóa xuống mức tối thiểu có thể đo lường được, và về lý thuyết, sống lâu đến mức công nghệ y tế có thể bắt kịp để kéo dài tuổi thọ vô hạn định.

Chính vì vậy, khi người đàn ông này tự gọi mình là "thằng ngốc" vì để cỏ nhân tạo trong sân, đó không phải là câu chuyện hài. Đó là câu chuyện về sự mâu thuẫn giữa tham vọng và thực tế trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả với người nỗ lực kiểm soát từng biến số sức khỏe hơn bất kỳ ai trên hành tinh.

Cỏ nhân tạo: Thứ quen thuộc này có gì đáng sợ thế?

Trong post gốc trên X, Johnson giải thích thẳng những gì khiến ông hoảng sợ: cỏ nhân tạo chứa lớp vật liệu lấp đầy làm từ cao su tái chế phế thải lốp xe, gọi là crumb rubber. Loại vật liệu này thấm ra các hóa chất bao gồm PFAS (perfluoroalkyl và polyfluoroalkyl substances), kim loại nặng và polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Các hợp chất này được liên kết với rối loạn nội tiết tố, khả năng gây ung thư và viêm nhiễm hệ thống trong cơ thể.

Đây không phải lo ngại mà Johnson tự phát minh ra. Nghiên cứu khoa học về chủ đề này đã tích lũy đủ để gây lo ngại thực sự. Một tổng quan hệ thống năm 2024 đăng trên Environmental Health Insights và nghiên cứu từ NIH (Viện Y tế Quốc gia Mỹ) xác nhận nồng độ hóa chất có khả năng gây hại trong sợi và vật liệu lấp đầy của cỏ nhân tạo, với các con đường phơi nhiễm đáng lo ngại. Một tổng quan bằng chứng năm 2025 từ National Collaborating Centre for Environmental Health của Canada nhấn mạnh nguy cơ từ nhiệt, trầy xước da và phơi nhiễm hóa chất, với khuyến cáo đặc biệt cho trẻ em: "Phơi nhiễm với hóa chất từ sân cỏ nhân tạo có thể được giảm bằng cách rửa tay và tránh để trẻ nhỏ nuốt vật liệu lấp đầy và sợi cỏ."

Bên cạnh hóa chất, cỏ nhân tạo còn gây ra vấn đề nhiệt. Một nghiên cứu năm 2024 đăng trên Frontiers in Sustainable Cities ghi nhận bề mặt cỏ nhân tạo có thể đạt nhiệt độ rất cao khi phơi trực tiếp dưới nắng, làm trầm trọng thêm hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Đây là nghịch lý: cỏ nhân tạo được bán như giải pháp tiết kiệm nước, nhưng để làm mát nó lại cần... tưới nước.

Từ bức ảnh đùa đến thí nghiệm khoa học

Johnson không dừng lại ở việc than thở và tháo dỡ cỏ nhân tạo. Ông biến sự cố này thành một thí nghiệm có hệ thống.

Trong một post tiếp theo trên X, ông công bố kế hoạch cụ thể: đo mức độ chất độc trong thảm cỏ bao gồm PFAS, kim loại nặng và PAHs; đo các chất tương tự trong cơ thể mình; so sánh kết quả trước và sau khi tháo dỡ; và ghi lại toàn bộ quá trình làm sạch. Ông cũng chỉ ra một con số đáng lo: hiện có khoảng 13.000 sân cỏ nhân tạo trên khắp nước Mỹ. Và con của ông đã chơi thể thao trên những sân đó.

"Điều khiến tôi khó chịu nhất," ông viết, "là tôi cố gắng rất nhiều để khảo sát thế giới tìm kiếm những sự ngu ngốc tiềm ẩn. Rồi phát hiện sự ngốc nghếch nằm ngay trước mặt mình mà tôi hoàn toàn mù quáng. Tôi đang tháo dỡ cỏ, nhưng vẫn mắc kẹt với bài toán dường như không có lời giải: làm thế nào để không phải là thằng ngốc."

Câu tự trào này nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nó chứa một quan sát thực sự đáng suy nghĩ. Johnson là người dành nhiều năm xây dựng hệ thống kiểm soát sức khỏe phức tạp nhất mà một cá nhân từng thực hiện. Ông đo lường từng chỉ số sinh học, kiểm tra từng thứ ông ăn, từng môi trường ông tiếp xúc. Và một thứ cực kỳ phổ biến, được bán rộng rãi ở hàng triệu ngôi nhà Mỹ, đã trốn thoát hoàn toàn khỏi radar của ông suốt nhiều năm.

Bài học không chỉ dành cho tỷ phú

Câu chuyện của Johnson không chỉ là giai thoại về một người giàu phát hiện mình đã bỏ sót điều gì đó. Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn: nếu người đang theo dõi sức khỏe của mình chặt chẽ nhất thế giới còn bỏ qua cỏ nhân tạo, thì có bao nhiêu thứ mà phần còn lại của chúng ta đang bỏ qua trong cuộc sống hàng ngày?

Cỏ nhân tạo không phải thứ xa lạ. Nó nằm ngay trong sân trường nơi trẻ em lăn lộn, trong sân vận động nơi cầu thủ trượt ngã, trong sân nhà nơi gia đình ngồi tụ tập cuối tuần. Và hầu hết chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt câu hỏi về nó.

Johnson chưa công bố kết quả thí nghiệm của mình. Nhưng dù kết quả là gì, điều ông đã làm là kéo sự chú ý của hàng triệu người đến một thứ đang nằm ngay dưới chân mình.

Nguồn: Environmental Health Insights (2024) / NIH / National Collaborating Centre for Environmental Health Canada (2025) / Frontiers in Sustainable