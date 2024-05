"Tuýt còi" cử chỉ mờ ám của bè lũ Seungri trước dàn sao nữ: Jennie phải kêu oan, CL và Sejeong bị quấy rối ngay trên show

Scandal chấn động nhất lịch sử showbiz Hàn Burning Sun được hâm nóng trở lại sau khi video phim tài liệu của BBC được công bố trên YouTube. Đã 10 ngày trôi qua, đoạn clip này đã chính thức cán mốc 5 triệu view và đến giờ khán giả vẫn còn bàn tán về nhân cách tồi tệ cùng sở thích đồi truỵ của cựu idol Seungri cùng hội bạn đồi truỵ trong chatroom tình dục.



Tuy nhiên sự chú ý của công chúng giờ đây không còn nằm ở đoạn phóng sự này nữa mà chuyển rời sang quá khứ của dàn sao tai tiếng này. Trong đó chủ đề về Seungri và hội bạn có thái độ mờ ám, dâm đãng trước dàn sao nữ đình đám được quan tâm đặc biệt hơn cả. BLACKPINK, CL (2NE1), Kim Sejeong (Hẹn Hò Chốn Công Sở), nữ thần nóng bỏng Seolhyun... đều vô tình trở thành nhân vật trong chủ đề này. Nhìn lại, khán giả không khỏi sởn da gà trước thái độ của nhóm idol tội phạm và xót cho dàn sao nữ này vì phải tiếp xúc với hội nhóm tai tiếng.

Jennie và BLACKPINK

Là nhóm nhạc nổi tiếng dưới trướng YG Entertainment và đàn em của BIGBANG, BLACKPINK không ít lần phải tiếp xúc với Seungri. Đặc biệt, mỗi lần nhóm tương tác với cựu idol tai tiếng, khán giả lại thấy rõ được thái độ gượng gạo và cảnh giác của 4 nàng Hắc Hường.

Từng xuất hiện trong sitcom Văn phòng Chiến lược Tương lai của YG, BLACKPINK nửa thật nửa đùa nhận xét và từ chối thẳng thắn lời đề nghị của đàn anh trong 1 phân cảnh, trong khi đó Jennie không ngần ngại nói rằng Seungri làm cô cảm thấy không thoải mái. Trên thực tế, Jennie cũng từng chỉ thẳng mặt cựu thành viên BIGBANG trên sân khấu vì bị đàn anh loan tin đồn thất thiệt mang tính nhạy cảm. Chưa hết, Seungri còn bày trò chơi khăm BLACKPINK bằng cách bố trí 2 người đàn ông cởi áo sỗ sàng, để lộ hình hăm doạ đàn em. Giờ nhìn lại, khán giả mới cảm thấy ngán ngẩm vì Seungri vốn quen biết với những thành phần xấu, đến lúc dở trò hài hước cũng cài cắm toàn chi tiết nhạy cảm.

Video BLACKPINK dè dặt, không thoải mái trước Seungri trong chương trình sitcom của YG

BLACKPINK khó chịu khi bị Seungri chơi khăm. Đáng nói, trò đùa của Seungri còn bị nhận xét là toàn yếu tố nhạy cảm, không đàng hoàng

Năm 2018, Jennie từng phải lên tiếng giữa concert vì bị Seungri tung tin đồn nhảm làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Cô thẳng thắn trước hàng chục nghìn khán giả: "Em đã nghe thấy anh nói rằng em sờ vào vai anh ở sau sân khấu nhưng mà em chưa bao giờ làm chuyện đó cả". Trước màn "dằn mặt" công khai của đàn em, cựu thành viên BIGBANG lúc này đã lảng tránh bằng cách hát 1 câu trong ca khúc Solo của Jennie. Sau đó, Jisoo cũng liên tục có thái độ lạ như muốn ngăn đàn anh phát ngôn sai lệch, gây hiểu lầm và ảnh hưởng xấu đến nhóm.

Thoạt đầu, khán giả tưởng rằng đây là màn tương tác hài hước giữa 2 thế hệ idol nhà YG. Nhưng không khí "sai sai" của cuộc hội thoại này sau này mới khiến fan đặt dấu hỏi lớn về việc liệu BLACKPINK có biết trước bộ mặt của Seungri nên mới rào trước và phải làm rõ nghi vấn trước khán giả như vậy hay không. Ngoài ra, thái độ thẳng thắn và bản lĩnh của Jennie cũng nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ.

Clip đoạn hội thoại giữa BLACKPINK và Seungri trong concert khiến fan rùng mình khi nhìn lại

Thái độ thẳng thắn và đầy bản lĩnh của Jennie khi tố cáo Seungri được khán giả khen ngợi hết lời

CL vốn là thành viên thân thiết nhất với BIGBANG trong đội hình 2NE1. Nữ ca sĩ kiêm rapper còn thân với Seungri như anh em, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, dự án. Tuy có mối quan hệ gần gũi như anh em ruột thịt, thủ lĩnh của 2NE1 cũng không thoát khỏi cảnh bị chính Seungri trao cho cái nhìn dâm đãng đến mức gây phẫn nộ.

Cụ thể trong chương trình thực tế tuyển chọn thành viên nhóm nhạc nam cho YG mang tên WIN: Who Is Next (chương trình làm bệ phóng debut cho WINNER và iKON), Seungri từng lộ hàng loạt biểu hiện của 1 kẻ biến thái trước CL. Y nuốt nước bọt, cắn môi khi quét ánh nhìn vào cơ thể của nữ idol này. Xem lại phân đoạn ngắn này, dân tình vô cùng phẫn nộ, mong CL cắt đứt mọi nguồn liên hệ với thành viên 1 thời của BIGBANG.

Seungri tỏ thái độ bệnh hoạn khi nhìn CL (2NE1)

Ánh nhìn và biểu hiện dâm đãng của Seungri khiến công chúng phẫn nộ. 1 phần là vì Seungri luôn tỏ ra là người anh thân thiết với CL

CL thân với Seungri từ lâu, đồng hành trong nhiều sự kiện và dự án

Kim Sejeong

Nữ idol kiêm diễn viên đình đám của Hẹn Hò Chốn Công Sở - Kim Sejeong chính là nhân vật trung tâm trong trường hợp gây phẫn nộ nhất về Seungri. Xem lại phân đoạn này, công chúng giận dữ đến mức muốn tẩy chay, loại bỏ Seungri hoàn toàn không còn 1 dấu vết nào ra khỏi showbiz Hàn. Chuyện xảy ra trong show Salty Tour hồi tháng 8/2018. Trong chương trình, Seungri - Jung Joon Young cùng Kim Sejeong và các khách mời khác đã tụ họp dùng bữa tối, trò chuyện.

Ngay giữa cuộc vui, Seungri bất ngờ gợi ý Kim Sejeong rót bia cho khách mời nam thu hút nhất: "Sejeong đã tham gia Salty Tour rồi nhỉ... Ở đây có 5 người đàn ông nữa này. Quên hết danh tiếng, địa vị và tài sản của họ đi. Dựa vào ngoại hình, tính cách và phong cách của họ, em hãy rót bia cho người em nghĩ là thu hút nhất hôm nay". Hành động của Seungri đã khiến Kim Sejeong cảm thấy không thoải mái, vừa nói "Cái gì đây ạ?" vừa cười ngại ngùng nhưng vẫn làm theo vì chương trình đang quay. Thái độ của tên tội phạm cầm đầu nhóm chat tình dục Jung Joon Young cũng làm khán giả rùng mình. Y liên tục mỉm cười hài lòng và có ánh mắt đầy toan tính.

Seungri tỏ thái độ hống hách, đòi Sejeong rót rượu cho dàn khách mời nam

Kim Sejeong cười ngượng ngùng nhưng mặt trắng bệch. Cô phải miễn cưỡng làm theo yêu cầu rót bia của Seungri vì chương trình đang quay

Điều hành hộp đêm Burning Sun kinh doanh dịch vụ đồi truỵ và từng gọi gái mại dâm thiết đãi các đại gia, Seungri coi phụ nữ như công cụ để phục vụ cho công đoạn chèo kéo nhà đầu tư các dự án làm ăn. Hành động này của y trong show thực tế làm khán giả vô cùng phẫn nộ, và nữ idol tài năng như Sejeong không may thay bị y coi rẻ, sai khiến với thái độ trịch thượng, hống hách như thói quen khó bỏ.

Nữ thần nóng bỏng Seolhyun và AOA

Choi Jong Hoon (F.T.Island) là 1 trong những thành viên trong nhóm chat đồi truỵ của Joon Young và Seungri, nhưng y chỉ đóng vai trò như vai phụ và làm theo các yêu cầu của 2 kẻ cầm đầu. Choi Jong Hoon cũng có sở thích đồi bại, và tham gia vào các cuộc vui đồi truỵ của nhóm bạn, thậm chí còn trực tiếp dính líu với các phi vụ cưỡng hiếp tập thể.



1 đoạn clip Choi Jong Hoon tương tác với các thành viên nhóm nhạc nóng bỏng AOA bất ngờ hot trở lại sau scandal Burning Sun. Trong đó, cựu thành viên F.T.Island liên tục có ánh nhìn của yêu râu xanh, còn sáp lại gần và động chạm vào người nữ thần gợi cảm có tiếng 1 thời Seolhyun khi cô đang tập gym. Mọi cử chỉ của y đều làm khán giả ngán ngẩm.

Jonghoon (F.T.Island) có thái độ đáng ngờ với nữ thần nóng bỏng Seolhyun và AOA

Được biết, Choi Jong Hoon ban đầu bị kết án 5 năm tù với cáo buộc tham gia vào 2 vụ cưỡng hiếp tập thể khác nhau. Tuy nhiên, bản án của cựu thành viên F.T. Island đã được giảm xuống còn 2 năm 6 tháng sau khi dàn xếp ổn thỏa với các nạn nhân. Sau khi được trả tự do vào tháng 11/2021, cựu idol đã tuyên bố rời làng giải trí. Nhưng không lâu sau đó, y đã đăng thông báo trên mạng xã hội với mong muốn được fan chào đón trở lại hoạt động trong tương lai. Đáp lại, netizen chỉ trích Choi Jong Hoon là "mặt dày", quyết không cho y trở lại showbiz.



BBC công bố clip ghi lại khoảnh khắc Jung Joon Young ép rượu 1 cô gái trẻ, Choi Jong Hoon cũng góp mặt trong cùng khung hình với biểu hiện giễu cợt khi người bạn có hành động bệnh hoạn

Y đã thụ án, nhưng mức phạt dành cho tên tội phạm này được cho là quá nhẹ so với độ nghiêm trọng của scandal. Điều này khiến công chúng càng thêm bài xích khi y tỏ ý muốn trở lại showbiz

Soojung (Lovelyz)

Nếu như Seungri cầm đầu nhóm bạn và đặc biệt là chatroom thông đồng với cảnh sát, Jung Joon Young lại là kẻ đầu sỏ của chatroom tình dục. Phòng chat này chứa toàn những tin nhắn đồi bại, clip quay lén, kế hoạch cưỡng hiếp... của y và hội bạn Seungri, Choi Jong Hoon... Ngoài ra, y còn có 1 chiếc điện thoại vàng chứa toàn bộ thông tin mật liên quan đến những phi vụ đen tối. Nhóm bạn thị phi của y và đặc biệt là Jung có thói quen quay chụp các mỹ nhân để tiện giăng bẫy và bàn tán với nhau.



1 đoạn video Jung Joon Young quay clip Soojung (Lovelyz) với thái độ đáng ngờ và không có sự cho phép của nữ idol này bị "đào" lại sau scandal. Có thể thấy rằng, Jung ghi lại hình ảnh của Soojung mặc dù cả hai chẳng hề thân thiết. Thái độ và ánh nhìn của y cũng làm khán giả rùng mình.

Jung Joon Young quay clip Soojung (Lovelyz) với thái độ đáng ngờ

Jung Joon Young luôn có những biểu hiện đáng ngờ nhưng khán giả từng nhầm tưởng rằng y chỉ đơn giản là thể hiện thái độ của 1 nam ca sĩ đào hoa

