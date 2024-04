Tuyệt đối đừng bật điều hòa theo cách này vì có thể khiến người thân đối mặt với đột quỵ, méo miệng

Tuyệt đối đừng bật điều hòa theo cách này, dễ đột quỵ, méo miệng

Thời tiết cả ba miền đang trong những ngày nắng nóng gay gắt bậc nhất. Trong thời điểm này, ai cũng có nhu cầu làm mát cơ thể bằng việc uống nước lạnh, mở điều hòa... Tuy nhiên, chống nóng sai cách có thể khiến chúng ta dễ dàng đối mặt với liệt dây thần kinh số 7, đột quỵ...

Trong những ngày nóng, thói quen bật điều hòa quá lạnh là sai lầm nguy hiểm của rất nhiều người. Điều này khiến mọi người dễ bị sốc nhiệt, gây mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu, liệt dây thần kinh số 7... Một ví dụ vào năm 2019, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương tiếp nhận trường hợp bé trai 8 tuổi bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên phải do gia đình sử dụng điều hòa khi ngủ quá lạnh.

Một rủi ro cực lớn khi lạm dụng điều hòa đó là tai biến và đột quỵ. Sau khi tắm xong mà bước ra phòng điều hòa ngay lập tức sẽ ảnh hưởng xấu tới hoạt động lưu thông máu, khiến máu lên não chậm, ảnh hưởng tới nhịp đập của tim và huyết áp.

Theo BSCKI Hoàng Tuyết Sương (BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM) cho hay: Những người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao… có nguy cơ đột quỵ có thể cao hơn trong những ngày nóng. Yếu tố chênh lệch nhiệt độ (đang đi nắng thì về nhà ngồi điều hòa; đang ngồi điều hòa lại đi ra nắng) có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Theo các chuyên gia, tốt nhất khi ở bên ngoài trời nắng bước vào phòng, mọi người nên ngồi nghỉ trước quạt. Sau đó mới bật điều hòa ở nhiệt độ cao rồi hạ thấp dần.

Để tránh gây sốc nhiệt, bạn không nên bật điều hòa thấp hơn 5 độ C so với bên ngoài. Ngoại trừ những ngày nhiệt độ nóng trên 35 độ C, bạn có thể để điều hòa ở mức 28 độ C.

Nếu như đang ngồi trong phòng điều hòa thì trước khi ra khỏi phòng 30 phút, nên tắt điều hòa, mở cửa phòng cho không khí được lưu thông, đồng thời giúp cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ bên ngoài.

Bên cạnh đó, việc lạm dụng điều hòa cả ngày cũng không tốt, bởi nghiên cứu cho thấy không khí trong phòng bị đóng kín có thể trở nên độc hại gấp 2-5 lần không khí ngoài trời. Do đó, bạn nên sử dụng quạt điện lẫn điều hòa đan xen, để đảm bảo phòng được thoáng giá, có nguồn không khí sạch vào nhà.

Những lưu ý khi dùng điều hòa vào ngày nắng nóng

- Tránh để điều hòa chiếu thẳng vào mặt: Việc chiếu hơi lạnh trực tiếp vào khuôn mặt không chỉ làm mất thoải mái mà còn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ em và người già. Sự tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh từ điều hòa có thể làm giảm đề kháng của cơ thể, làm cho mọi người dễ nhiễm lạnh và mắc các bệnh về đường hô hấp.

- Hạn chế ngồi dưới điều hòa sau khi tắm: Sau khi tắm, nhiệt độ cơ thể thường giảm xuống. Việc ngồi dưới quạt hoặc điều hòa ngay sau khi tắm có thể ảnh hưởng đến lưu thông máu và nhịp đập của tim, gây ra nguy cơ tai biến và đột quỵ, đặc biệt là đối với những người có sức đề kháng yếu. Thay vào đó, sau khi tắm, hãy lau khô cơ thể và tránh nằm dưới điều hòa để đảm bảo cơ thể dần thích nghi với nhiệt độ phòng.

- Không nên bật điều hòa liên tục quá 5 tiếng vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Nên bật quạt kèm điều hòa để không khí được lưu thông.

- Nên sử dụng xịt khoáng, bù đủ nước, ăn nhiều trái cây và rau xanh khi dùng điều hòa để làn da không bị lão hóa do khô da.