Tuyên tử hình và tù chung thân hai kẻ cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia

Với cáo buộc cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Lê Minh Quân bị tòa tuyên phạt mức án tử hình và Sa Ngọc Quang lĩnh án tù chung thân.

Kẻ chủ mưu mang đầy án tích

Ngày 6/8, TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm 14 bị cáo trong đường dây ma túy liên tỉnh theo hình thức trực tuyến. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Minh Quân (SN 1996, trú tại xã Triệu Việt Vương, Hưng Yên) mức án tử hình tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Quân bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu cầm đầu, điều hành toàn bộ đường dây; quyết định nguồn hàng, khách mua, giá bán, phương thức giao dịch và phân công từng người thực hiện các công đoạn phạm tội.

Đáng chú ý, Quân từng có 4 tiền án về các tội "Cố ý gây thương tích; Trộm cắp tài sản; Mua bán trái phép chất ma túy" và 1 tiền sự về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Lê Minh Quân.

Bị cáo Sa Ngọc Quang (SN 2002, trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La; có 1 tiền án) bị phạt mức án tù chung thân; các bị cáo Trần Văn Cường (SN 2000, trú tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên); Lê Anh Khánh (SN 2002, trú tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên); Dương Thị Thùy (SN 1998, trú tại xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang) cùng nhóm còn lại bị tòa tuyên phạt thấp nhất từ 18 tháng tù đến cao nhất 20 năm tù về các hành vi liên quan đến ma túy, không tố giác tội phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Rạng sáng 18/12/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm nhiệm vụ tại khu vực đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), phát hiện, bắt quả tang bị can Tạ Đình Việt đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Việt khai nhận số ma túy là của Lê Minh Quân, được Quân cùng Sa Ngọc Quang chỉ đạo vận chuyển từ Huế ra Hà Nội, giao cho khách.

Từ lời khai của Việt, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, thu giữ số lượng lớn ketamine, methamphetamine, cocaine, cần sa, súng, đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Ma túy được mua từ Campuchia, Lào

Kết quả điều tra xác định, tháng 4/2024, sau khi chuyển vào TP HCM sinh sống, Lê Minh Quân quen biết Dương Văn Dũng là người có khả năng liên hệ nguồn cung "nước vui", một dạng ma túy tổng hợp.

Dũng sử dụng Telegram liên hệ với đối tượng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia có biệt danh "Krick" để đặt mua ma túy, bán lại cho Quân hưởng chênh lệch.

Theo thỏa thuận, "Krick" điều phối nguồn hàng từ Campuchia về Việt Nam; Dũng làm trung gian tiếp nhận yêu cầu, báo giá, cung cấp tài khoản nhận tiền và kết nối việc giao hàng. Sau khi nhận tiền, "Krick" bố trí người giao ma túy tận nơi cho Quân tại TP HCM.

Từ tháng 5 đến tháng 8/2024, Quân đã ba lần mua tổng cộng 250 gói "nước vui". Sau khi nhận hàng, Quân trực tiếp bán lẻ cho người mua thông qua Telegram, sim điện thoại không chính chủ và các tài khoản ẩn danh.

Trong lần giao dịch thứ ba, Quân chỉ đạo Sa Ngọc Quang nhận ma túy từ người vận chuyển, mang đi cất giấu rồi đưa ra Huế trước khi tiếp tục tiêu thụ tại Hà Nội.

Toàn vụ án, bị cáo Sa Ngọc Quang có vai trò giúp sức tích cực cho Lê Minh Quân mua bán trái phép tổng số hơn 12kg ma túy các loại.

Đến tháng 10/2024, khi biết Quân tiếp tục có nhu cầu mua 300 gói "nước vui", bị cáo Dương Văn Dũng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền. Để làm việc này, Dũng mua bao bì giống hàng thật, mua bột gia vị và máy ép nhiệt để đóng thành các gói giả, thuê tài khoản ngân hàng của người khác nhận tiền nhằm che giấu hành vi.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tin tưởng Dũng, Quân chuyển 314 triệu đồng để mua ma túy. Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, Quân phát hiện toàn bộ đều là hàng giả nên cử Sa Ngọc Quang mang trả. Dũng tìm cách né tránh, tiêu hủy toàn bộ tang vật rồi sang Campuchia nhận tiền mặt. Sau khi trừ chi phí, Dũng mang về Việt Nam 286 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Với hành vi này, Dương Văn Dũng bị truy tố thêm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài lấy hàng từ mối của Dũng, cáo trạng xác định Lê Minh Quân còn liên hệ với một đối tượng có biệt danh "Maybach", được cho là đang sinh sống tại Lào, để đặt mua ketamine, methamphetamine và nhiều loại ma túy tổng hợp khác.

Quân thuê nhà tại Hưng Yên làm nơi tập kết ma túy, toàn bộ việc trao đổi đều được thực hiện qua Telegram, còn tiền mua ma túy được chuyển vào các tài khoản do "Maybach" chỉ định. Để vận hành đường dây, Quân phân công các bị cáo mỗi người một khâu như cất giấu, vận chuyển, giao hàng…

Theo cơ quan truy tố, Lê Minh Quân đã cùng các bị cáo Trần Văn Cường, Lê Anh Khánh, Nguyễn Mạnh Đức và Nguyễn Quang Phú thực hiện hành vi mua bán ketamine, MDMA, methamphetamine và hỗn hợp các chất ma túy với khối lượng đặc biệt lớn, lên đến hàng chục kg.