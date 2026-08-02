TP.HCM triệt phá 3 đường dây buôn bán pod chứa ma túy Etomidate: Khởi tố 65 bị can

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM vừa khám phá chuyên án triệt phá đường dây bơm chiết, mua bán podchill (thuốc lá điện tử) chứa ma túy loại Etomidate do các nghi phạm người Singapore và Malaysia cầm đầu.

Theo đó, từ nguồn tin nghiệp vụ, đầu tháng 7 vừa qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố xác lập chuyên án để đấu tranh với đuờng dây mua bán trái phép chất ma tuý Etomidate do Hoo Jia How (30 tuổi, quốc tịch Malaysia) và Melvin Tan Junjie SN (30 tuổi, quốc tịch Singapore) cầm đầu.

Xác định thời cơ chín muồi, khoảng 18h ngày 17/7, ban chuyên án tiến hành bắt giữ Melvin Tan JunJie, Oh Jang Fong (cùng 30 tuổi, quốc tịch Singapore) và Hoo Jia How SN. Qua đó thu giữ 1.331 đầu podchill chứa Etiomidate và 140ml tinh dầu Etiomidate (để bơm vào các đầu podchill).

Các nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: Công an TP.HCM)

Các tang vật thu giữ (Ảnh: Công an TP.HCM)

Ảnh: CQCA

Cơ quan điều tra xác định, sau khi nhận tinh dầu Etiomidate từ Fong, Melvin và Hoo sẽ bơm vào các đầu podchill ngay tại căn nhà thuê bên trong hẻm đường CQ, để bán cho các đối tượng người Việt Nam và người nuớc ngoài.

Trong đó, các đối tượng người Việt Nam mua lại từ đường dây trên để bán lại hoặc sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép.

Mở rộng truy xét, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm 2 đường dây mua bán podchill chứa Etiomidate khác do Lê Tôn Nữ Diễm Thuý (23 tuổi, ngụ phường Tân Thuận) và Trần Đình Cảnh (24 tuổi, ngụ phường Bình Phú).

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã mời làm việc đối với 76 người liên quan. Qua đó, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố 65 bị can, trong đó có 10 bị can người nước ngoài (4 người Singapore, 4 người Malaysia, 2 người Đài Loan Trung Quốc); bàn giao 11 đối tượng cho Công an cấp xã xử lý vi phạm, đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ gần 2.000 đầu podchill chứa ma tuý Etiomidate và lượng lớn tinh dầu chưa bơm vào Pod.