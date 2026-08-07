Công an xác minh nhiều cọc tiền nằm rải rác quanh cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất: Tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng
Công an cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất liên tiếp phát hiện và trao trả nhiều tài sản có giá trị lớn do hành khách bỏ quên.
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Ngày 7/8, Cục Quản lý Xuất Nhập Cảnh (A08), Bộ Công an cho biết, cán bộ chiến sĩ Công an cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất của đơn vị đã liên tiếp phát hiện và trao trả nhiều tài sản có giá trị lớn do hành khách bỏ quên với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng.
Trong số này có nhiều tài sản được trao trả nguyên vẹn như: ví chứa 12.000 USD và giấy tờ quan trọng; túi xách có 4.500 USD, nhiều ngoại tệ, thẻ ngân hàng; Laptop cùng gần 170 triệu đồng tiền mặt; túi da chứa 30 triệu đồng và giấy tờ tuỳ thân. Đặc biệt là chiếc ví chứa 150 triệu đồng và 2 sổ tiết kiệm trị giá 2 tỷ đồng.
Sau khi nhận lại tài sản, nhiều hành khách trong nước và quốc tế đã bày tỏ sự xúc động, gửi thư cảm ơn trước tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và tận tụy của cán bộ chiến sĩ công an.