Tuyển thủ quốc gia bị bạn gái ca sĩ xinh như mộng ngầm ám chỉ "cắm sừng"?

Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ không ngừng đề cập đến thông điệp "bị phản bội", làm người hâm mộ lo lắng.

Mới đây, Yoon Chaekyung (cựu thành viên nhóm APRIL) đã gây lo ngại khi liên tiếp chia sẻ thông điệp bị người tin tưởng phản bội. Cụ thể khi 1 fan hỏi cuộc sống của cô gần đây thế nào, nữ idol 30 tuổi đã nói: "Tôi đã bị đâm sau lưng và phản bội hoàn toàn bởi người mà tôi tin tưởng nhất trên đời, vì vậy tôi vẫn chưa thể vượt qua được chuyện này. Thật khó tin là trên đời này lại có người như vậy, nhưng tôi phải chấp nhận thôi. Mọi lời họ nói đều là dối trá, và tôi thực sự kinh ngạc trước phẩm chất con người mà thậm chí không thèm nói lời xin lỗi. Rồi một ngày nào đó, tất cả sẽ đến với họ. Hãy cùng nhau trở nên hạnh phúc hơn".

Khi fan an ủi Chaekyung bằng cách nói rằng dù chỉ 1 phút hay 1 giây buồn bã vì "kẻ xấu" cũng là lãng phí, Chaekyung đã đáp lại một cách tích cực: "May mắn là tôi đã biết chuyện này từ sớm". Trước đó, cô cũng đăng lại 1 thông điệp cảnh báo không nên tha thứ cho người đã phản bội mình: “Bạn không nên bao giờ tha thứ cho người gian dối. Không phải là họ sẽ ngừng gian dối, mà kỹ năng che giấu hành vi gian dối của họ sẽ ngày càng giỏi hơn”.

Ảnh: Instagram

Chaekyung liên tục chia sẻ thông điệp về việc "bị phản bội", làm fan lo lắng. Ảnh: Instagram

Những bài đăng liên tiếp đã dẫn đến suy đoán rằng Chaekyung có thể vừa phát hiện ra sự phản bội trong mối quan hệ của mình, mặc dù cô chưa bao giờ nói rõ là ai, nhưng nhiều fan đổ dồn sự chú ý vào "bạn trai tin đồn" của nữ idol. Vào tháng 11/2025, Chaekyung vướng tin đồn hẹn hò với vận động viên cầu lông Lee Yong Dae. Lee Yong Dae sinh năm 1988, là huyền thoại cầu lông Hàn Quốc, gặt hái thành công ở cả nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Anh từng đạt vị trí số 1 thế giới với 4 người đồng đội khác nhau ở nội dung đôi nam và đôi nam nữ. Về đời tư, Lee Yong Dae từng kết hôn với nữ diễn viên Byun Soo Mi năm 2017 nhưng chia tay chỉ sau 1 năm, trở thành bố đơn thân.

Ở thời điểm bị "khui" chuyện hẹn hò, đại diện của Chaekyung trả lời rằng "rất khó để xác nhận vì đó là vấn đề riêng tư của cô ấy". Tại showbiz Hàn, đây là cách nói mập mờ không muốn xác nhận nhưng ai cũng ngầm hiểu đó là một cặp đôi. Chaekyung cùng tuyển thủ cầu lông hàng đầu Hàn Quốc cũng để lộ nhiều "hint" cho thấy họ đang bên nhau. Chính vì vậy khi nữ idol úp mở về chuyện "bị phản bội", nhiều fan không ngừng liên tưởng đến bạn trai tin đồn của cô.

Nhiều fan đặt nghi vấn "bạn trai tin đồn" là người phản bội Chaekyung. Ảnh: Osen

Lee Yong Dae sinh năm 1988, hơn Yoon Chaekyung 8 tuổi, là huyền thoại cầu lông Hàn Quốc và từng có 1 đời vợ. Ảnh: X

Yoon Chaekyung sinh năm 1996, từng ra mắt trong nhóm PURETTY tại thị trường Nhật Bản vào năm 2012. Tuy nhiên, nhóm nhạc này không đạt được thành công và đã được công ty DSP Entertainment rút lại về Hàn Quốc. Năm 2016, Chaekyung đại diện DSP Entertainment tham gia chương trình sống còn Produce 101 nhưng không lọt đội hình ra mắt. Cô trở lại DSP, tham gia nhóm APRIL và khi nhóm tan rã, nữ idol này chuyển sang lĩnh vực diễn xuất.

Chaekyung được biết đến nhiều nhất qua chương trình Produce 101. Ảnh: X

Sau đó, cô gia nhập nhóm APRIL. Ảnh: X

Khi nhóm nhạc tan rã, nữ idol chuyển sang đóng phim. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo