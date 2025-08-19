Tuyến buýt điện đặc biệt mới khai trương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ miễn phí chở người dân tới những điểm du lịch nào?

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, UBND thành phố Hà Nội phối hợp cùng VinBus – đơn vị trực thuộc Tập đoàn Vingroup của doanh nhân Phạm Nhật Vượng – đã khai trương tuyến xe buýt điện miễn phí E11, kết nối Yên Phụ – Bờ Hồ – Lăng Bác. Tuyến xe mới này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham quan các điểm đến nổi bật ở trung tâm Thủ đô.

Theo kế hoạch, E11 sẽ vận hành thí điểm từ ngày 18/8 đến hết năm 2025. Lộ trình đi qua nhiều địa danh gắn liền với lịch sử và văn hóa Hà Nội như Hồ Hoàn Kiếm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu phố cổ và hệ thống bảo tàng trung tâm.

Không chỉ là phương tiện di chuyển xanh, tuyến xe còn mang ý nghĩa “hành trình di sản”, đưa hành khách hòa mình vào nhịp sống hiện đại mà vẫn cảm nhận rõ chiều sâu nghìn năm văn hiến.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, sẽ miễn tiền vé lượt cho hành khách khi sử dụng vé lượt. Vé tháng thực hiện theo Quyết định của UBND thành phố Hà Nội.

Các điểm dừng của tuyến E11 được bố trí tại những bến xe buýt dọc hành trình cũng như nhiều địa danh du lịch nổi tiếng: Lăng Bác, Hồ Gươm, Bảo tàng Lịch sử, Nhà hát Lớn, di tích Nhà tù Hỏa Lò, phố ẩm thực, Hoàng thành Thăng Long, công viên Bách Thảo, đền Quán Thánh, Hồ Tây, chùa Trấn Quốc... Nhờ vậy, hành khách có thể dễ dàng kết hợp tham quan, trải nghiệm văn hóa và thưởng thức ẩm thực ngay trong một chuyến đi.

1. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Lăng Bác)

Lăng Bác là công trình mang tính biểu tượng, nơi gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Đây là địa điểm thiêng liêng, thu hút hàng triệu lượt người dân và du khách đến viếng thăm mỗi năm. Không gian trang nghiêm, gắn liền với Quảng trường Ba Đình lịch sử, tạo nên điểm nhấn đặc biệt trong hành trình khám phá Thủ đô.

2. Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm)

Nằm giữa trung tâm thành phố, Hồ Gươm từ lâu được xem là trái tim của Hà Nội. Với Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc nổi bật trên mặt nước xanh, nơi đây mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa. Buổi sáng, Hồ Gươm trở thành điểm hẹn của người dân tập thể dục, còn ban đêm lại lung linh ánh đèn, là nơi lý tưởng để tản bộ và thưởng ngoạn.

3. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là nơi lưu giữ hàng chục nghìn hiện vật quý giá, phản ánh tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Từ các hiện vật thời kỳ đồ đá đến cổ vật thời phong kiến, bảo tàng đưa du khách đi qua dòng chảy lịch sử dài hàng nghìn năm. Không gian trưng bày hiện đại, kết hợp công nghệ thuyết minh thông minh giúp trải nghiệm thêm sinh động.

4. Nhà hát Lớn Hà Nội

Được xây dựng từ đầu thế kỷ 20, Nhà hát Lớn là công trình kiến trúc Pháp điển hình, mang phong cách tân cổ điển châu Âu. Đây không chỉ là địa điểm biểu diễn nghệ thuật uy tín mà còn là di sản văn hóa, chứng nhân của nhiều sự kiện lịch sử trọng đại. Với vẻ đẹp sang trọng và cổ kính, Nhà hát Lớn cũng trở thành điểm check-in nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước.

5. Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Nằm giữa trung tâm của Thủ đô Hà Nội, di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò như minh chứng của một thời kỳ đấu tranh cách mạng. Nơi đây vừa là minh chứng về sự hy sinh, chịu đựng gian khổ, tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất trước kẻ thù của các chiến sĩ cách mạng Việt Nam, vừa là bản án tố cáo chế độ nhà tù man rợ của chế độ thực dân Pháp trong thời kỳ đô hộ ở Việt Nam. Không gian trưng bày gây xúc động mạnh, nhắc nhở các thế hệ sau về giá trị của tự do và độc lập dân tộc.

6. Phố ẩm thực Hà Nội

Các tuyến phố ẩm thực như Tạ Hiện, Hàng Buồm hay Đồng Xuân luôn nhộn nhịp, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đây là thiên đường của những món ăn mang đậm hương vị Hà thành: phở, bún chả, bánh cuốn, nem rán… Không chỉ thưởng thức ẩm thực, du khách còn được hòa mình vào không khí sôi động của phố phường Hà Nội về đêm.

7. Hoàng thành Thăng Long

Hoàng thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới, gắn liền với lịch sử hơn 1.000 năm của Thủ đô. Quần thể di tích gồm nhiều công trình, nền móng và hiện vật quý, minh chứng cho sự hưng thịnh của các triều đại trong lịch sử Việt Nam. Đây là điểm đến không thể bỏ qua đối với những ai muốn tìm hiểu về cội nguồn đất nước.

8. Công viên Bách Thảo

Giữa lòng Hà Nội sôi động, công viên Bách Thảo mang đến một không gian xanh mát, yên bình. Đây là nơi trồng nhiều loại cây quý, có giá trị nghiên cứu và bảo tồn sinh học. Người dân thường đến công viên để dạo chơi, tập thể dục hoặc tìm một khoảng lặng thư giãn giữa thành phố đông đúc.

9. Đền Quán Thánh

Đền Quán Thánh nằm bên Hồ Tây, thờ Huyền Thiên Trấn Vũ – một trong Thăng Long tứ trấn. Công trình nổi bật với kiến trúc cổ kính, cổng tam quan uy nghi và pho tượng đồng đen nặng gần 4 tấn. Ngôi đền không chỉ là chốn linh thiêng mà còn là điểm đến hấp dẫn với những ai yêu thích tìm hiểu văn hóa tín ngưỡng.

10. Hồ Tây

Là hồ nước tự nhiên lớn nhất Hà Nội, Hồ Tây mang vẻ đẹp thơ mộng, gắn liền với nhiều truyền thuyết dân gian. Ven hồ là những con đường rợp bóng cây, các quán cà phê, nhà hàng, trở thành nơi ngắm hoàng hôn lãng mạn bậc nhất Thủ đô. Với diện tích rộng lớn, Hồ Tây còn là không gian lý tưởng cho các hoạt động thể thao, giải trí và dạo chơi.

11. Chùa Trấn Quốc

Chùa Trấn Quốc tọa lạc trên một đảo nhỏ ở phía Đông Hồ Tây, được xem là một trong những ngôi chùa cổ nhất của Thăng Long – Hà Nội với lịch sử gần 1.500 năm. Công trình mang vẻ đẹp hài hòa giữa nét trang nghiêm, cổ kính và cảnh quan thanh thoát giữa mặt hồ rộng lớn, yên bình. Nhờ giá trị lịch sử và kiến trúc độc đáo, chùa Trấn Quốc không chỉ là điểm hành hương linh thiêng của Phật tử mà còn là địa chỉ thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

﻿Và hơn thế nữa...