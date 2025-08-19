Chủ quán ăn ra tay với khách hàng quấy rối mình: Bài học nhớ đời cho kẻ khiếm nhã

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ chủ quán thẳng tay tát khách nam ngay tại quán ăn, khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Tuy nhiên, khi theo dõi toàn bộ diễn biến sự việc, không ít cư dân mạng lại cho rằng đây là cú tát “xứng đáng”.

Theo đoạn camera an ninh, sự việc xảy ra vào khoảng 1h51 ngày 17/8. Thời điểm này, một nhóm 6 người đàn ông ngồi ăn uống, trò chuyện rôm rả. Trong lúc sắp xếp xong bàn ghế phía ngoài, nữ chủ quán quay người bước vào bên trong thì bất ngờ bị một vị khách nam chống tay ra sau chặn lối. Người phụ nữ lịch sự nói, “Cho em đi nhờ”.

Dù người đàn ông đã rụt tay lại, nhưng khi nữ chủ quán vừa bước ngang qua, người này bất ngờ huých cùi chỏ ra sau và có hành vi khiếm nhã, cố tình đụng chạm vào cơ thể chị.

Ngay lập tức, nữ chủ quán không kiềm chế mà vung cú tát “như trời giáng” vào đầu vị khách, đồng thời lớn tiếng gọi "chồng ơi". Trong lúc chờ chồng ra ngoài, chị thẳng thắn chất vấn những người còn lại: “Anh cũng nhìn thấy đúng không. Em cũng đã nói là cho em đi nhờ rồi”.

Trước hành động quyết liệt của nữ chủ quán, cả nhóm đàn ông bất ngờ lặng im. Người có hành vi khiếm nhã chỉ chống chế rằng mình “chỉ kéo dịch ghế”, song lời giải thích này không được chấp nhận. Người phụ nữ khẳng định việc mình đánh vị khách kia là hoàn toàn “không sai”.

Hành động khiếm nhã trước đó của vị khách nam khiến nhiều người bức xúc (Ảnh cắt từ clip)

(Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi clip được chia sẻ, mạng xã hội bùng nổ tranh luận. Phần lớn ý kiến đều đứng về phía nữ chủ quán, cho rằng hành động mạnh mẽ và dứt khoát của chị là hoàn toàn đúng đắn, thậm chí còn được xem như “bài học nhớ đời” cho những kẻ có hành vi khiếm nhã nơi công cộng.

Nhiều người bày tỏ sự đồng tình: “Cú tát ấy không chỉ để bảo vệ bản thân chị mà còn là tiếng nói thay cho rất nhiều phụ nữ khác từng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng không đủ can đảm phản kháng”.

Một số bình luận nhấn mạnh rằng trong xã hội hiện nay, phụ nữ không còn phải chịu đựng im lặng khi bị quấy rối, mà cần mạnh mẽ lên tiếng, thậm chí phản kháng để tự vệ.

Bên cạnh đó, nhiều tài khoản chia sẻ sự ngưỡng mộ với thái độ dứt khoát của người phụ nữ: “Xem clip mà thấy hả hê, cú tát nhanh, gọn. Tận Cà Mau cũng nghe thấy tiếng "bốp".

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý. Một số bình luận cho rằng dù hành động của nữ chủ quán đáng hoan nghênh, nhưng việc tát thẳng tay vào khách cũng có thể gây ra tranh cãi nếu người kia cố tình “làm lớn chuyện”. Dẫu vậy, đa số vẫn khẳng định, trong trường hợp này, sự phản kháng mạnh mẽ là cần thiết để răn đe và ngăn chặn hành vi thiếu chuẩn mực của người đàn ông.