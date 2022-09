Tựu trường đầy hứng khởi cùng “bảo bối” Học đường On the Mic

Chẳng biết từ bao giờ, ngày đầu năm học chẳng còn miếng "mênh mang" nào nữa, thay vào đó là chỉ thấy là "hoang mang" không.

Nói đến năm học mới là đám học sinh sẽ thủ sẵn những chiếc meme cái ngáp dài uể oải để đăng liền lập tức. Vì lâu lắm rồi có phải dậy sớm đi học đâu, cả mùa hè ngủ nướng thoả thuê đã đi qua mất rồi. Thay vào đó là những buổi tập trung sớm, tập thể dục rồi lên lớp nghe giảng. Chạy nhảy chơi đùa ở nhà mãi chả sao, tự nhiên lên lớp trực nhật lại thấy vật vã ghê, không thấy còn hứng thú gì. Chưa kể lâu rồi không động tới sách vở, giờ đi học lại sao thấy vừa khoai vừa oải, kì ghê.

Quyết tâm không để sự uể oải phá hỏng ngày "back to school", "Học đường On the Mic" trở lại để "hoá phép" một ngày đến trường thành những trải nghiệm đầy sảng khoái cho tất cả các cô cậu "nhất quỷ nhì ma" cực chất. Tới trường chẳng thấy khoai mà còn khoái, tại sao không thử phá cách mấy hoạt động (có vẻ) buồn chán thường ngày? Chẳng gì có thể khiến nổ tung hứng khởi hiệu quả bằng những điệu nhảy, bởi vậy "Học đường On the Mic" thử thách các bạn 6 ngày 6 đêm thực hiện "Điệu nhảy Low-bảng không chán nản" và "Điệu nhảy Vươn Vibe không vật vã"!

Được dẫn dắt bởi 2 vị chủ nhiệm đầy uy tín và cũng máu quậy chẳng kém gì ai là Cream-O & Dynamite cùng 4 cậu học trò cưng Wren Evans và Minh Quân (thuộc phe Dynamite), Gia Khiêm và Changmie (thuộc phe Cream-O), đảm bảo thử thách chỉ có chất và chất hơn. Người bùng nổ một cách đầy ngọt ngào, bên thì tràn đầy năng lượng hứng khởi, sự kết hợp quá hoàn hảo cho năm học mới nên náo nhiệt và sôi động. Việc cần làm của tụi nhỏ chỉ là trang bị combo bánh Cream-O x kẹo Dynamite tại đây, rồi lên đồng phục và… nhảy ngay thôi.

Trên nền nhạc có sẵn cùng với khả năng sáng tạo không giới hạn của các ‘ông hoàng TikTok’, ‘bà chúa vũ điệu’, ‘chiến thần diệt vũ đạo’, năm học mới chắc chắn không thể không khoái. Sẵn trường lớp là sàn diễn, tập hợp đồng bọn hoặc chơi lớn một mình một sàn diễn ngay nào. Nếu trực nhật tẻ nhạt quá, hãy lau bảng kiểu "Điệu Nhảy Low-bảng" thử đi! Còn nếu muốn vươn vai, đừng làm theo cách bình thường nữa, thử "Điệu Nhảy Vươn Vibe" thật sảng khoái nào! Chẳng những được nhảy, mà còn được quà lớn như là iPad mini, Apple Airpods Max hay loa JBL Go 3 mang về nữa, toàn những vũ khí đắc lực cho dân chuyên quẩy, ngại gì không chơi liền đi. Chi tiết và thể lệ ghé xem ngay Tại Đây.

Tới trường trong bộ đồng phục giống nhau, nhưng cá tính mỗi người là độc bản. Với tiềm năng dồi dào sẵn có, cớ gì phải thực hiện những hoạt động thường ngày một cách nhạt nhẽo, để ngày tới trường lẽ ra phải hào hứng lại trở nên u sầu. Giai điệu khiến mình cứ muốn nhún nhảy, động tác đơn giản mà cực cool, "back to school" cùng "Học đường On the Mic" ngay thôi.