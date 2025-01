“Tường thành nhan sắc” Han Ga In bị thẩm mỹ viện hét giá 610 triệu để dao kéo khắp mặt

Han Ga In vốn nổi tiếng tại Hàn Quốc nhờ nhan sắc xuất chúng cùng vẻ đẹp tự nhiên chưa từng “dao kéo” và đặc biệt là sống mũi cao vô thực. Thế nhưng, trên kênh YouTube Free-Spirited Wife Han Ga In vào hôm 15/1, nữ thần họ Han lại bất ngờ tiết lộ chuyện cô muốn tới thẩm mỹ viện với lý do: “Tôi nghe nhiều người nói rằng, tôi không hoàn hảo khi lên hình. Vậy nên, tôi tò mò xem liệu mình có cần chỉnh sửa để trở nên đẹp hơn trước ống kính hay không”.

Đáng chú ý, khi ghé thăm 1 thẩm mỹ viện, Han Ga In đã nhận được những lời tư vấn đầy bất ngờ từ bác sĩ: “Han Ga In là mỹ nhân hiếm có trong số những người nổi tiếng. Tuy nhiên, với hình dạng xương gò má của mình cùng việc sở hữu hàm vuông, bạn có thể trở nên hốc hác hậu giảm cân”. Sau cùng, bác sĩ đưa ra lời khuyên cho Han Ga In rằng, nữ diễn viên nên gọt hàm để tạo khuôn mặt V-line, tái phân bổ lại lượng mỡ ở mi mắt và sửa mũi. Tổng chi phí của toàn bộ quá trình này rơi vào khoảng 25-35 triệu won (tương đương 436-610 triệu đồng). Nữ minh tinh sinh năm 1982 không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng trước con số do phía thẩm mỹ viện đưa ra: “Cứ như thể tôi đưa hẳn số tiền để mua 1 chiếc ô tô lên khuôn mặt mình vậy”.

Han Ga In bất ngờ trước mức giá do phía thẩm mỹ viện đưa ra để cô “dao kéo” khắp mặt

Công chúng sửng sốt khi bác sĩ khuyên Han Ga In chỉnh sửa nhiều bộ phận trên gương mặt. Được biết, nữ diễn viên luôn được xếp vào nhóm “tường thành nhan sắc” ở Kbiz nhờ diện mạo xuất chúng

Tới 1 thẩm mỹ viện khác, Han Ga In nhận được tư vấn từ bác sĩ: “Về cơ bản cô không cần thay đổi bất cứ điều gì trên gương mặt. Nhưng tình trạng lão hóa có thể khiến mắt trũng sâu và ảnh hưởng tới mi mắt”. Để cải thiện tình trạng này, bác sĩ gợi ý mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời nên thực hiện phẫu thuật nâng cơ mí mắt, tái phân bổ lại lượng mỡ ở mi mắt với tổng chi phí rơi vào khoảng 2,5-3,5 triệu won (44-61 triệu đồng). Đáp lại những lời gợi ý từ phía thẩm mỹ viện, nữ diễn viên 8X trả lời 1 cách thận trọng: “Tôi do dự vì không muốn can thiệp vào gương mặt vốn có của mình”.

Tới thẩm mỹ viện thứ 3, Han Ga In tiếp tục được bác sĩ gợi ý nên nâng trán, chỉnh sửa đường chân tóc và can thiệp vào phần mỡ ở dưới mi mắt. Chi phí ước tính của toàn bộ quá trình này rơi vào khoảng 16 triệu won (279 triệu đồng). Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định nữ diễn viên không cần gấp gáp tiến hành “dao kéo”: “Cô là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp hiếm có ở Hàn. Nếu cô thực sự không cảm thấy hài lòng với bộ phận nào đó trên gương mặt thì mới cần cân nhắc phẫu thuật”.

Nữ diễn viên tìm tới tận 3 thẩm mỹ viện để nghe các bác sĩ tư vấn chuyện làm đẹp, khắc phục dấu hiệu lão hóa

Sau khi ghé qua 3 thẩm mỹ viện và nhận được nhiều lời góp ý từ chuyên gia, Han Ga In vẫn đi tới quyết định không “dao kéo”: “Vẻ đẹp khi con người ta trải qua quá trình lão hóa tự nhiên vẫn rất đáng trân trọng. Tôi vẫn muốn thể hiện 1 diện mạo khỏe khoắn, tự nhiên khi già đi”.

Han Ga In nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ loạt phim ăn khách như Ma Nữ Yoo Hee, Nhân Viên Siêu Hạng, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời… Bên cạnh sự nghiệp thành công, cô còn có cuộc hôn nhân viên mãn, đáng ngưỡng mộ cùng nam tài tử Yeon Jung Hoon (Phía Đông Vườn Địa Đàng). 2 ngôi sao chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ lãng mạn hồi năm 2005. Hiện Han Ga In - Yeon Jung Hoon đã có với nhau 2 thiên thần nhỏ vô cùng thông minh và đáng yêu.

Bên cạnh nhan sắc hút hồn, cô cũng khiến công chúng ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân hạnh phúc

Nguồn: Kbizoom