Hiếm lắm mới thấy vợ chồng Han Ga In tình tứ dự sự kiện, nhìn nhan sắc nữ thần màn ảnh tuổi 42 mà choáng ngợp!

Vào ngày 2/5, vợ chồng Han Ga In - Yeon Jung Hoon, Jihyo (TWICE) và Yeonjun (TXT) đã cùng tham dự sự kiện khai trương cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc. Trong số đó, sự chú ý đã đổ dồn vào Han Ga In - Yeon Jung Hoon bởi đã lâu lắm rồi, công chúng mới lại được thấy cặp vợ chồng đình đám tình tứ sánh đôi đi sự kiện.

Không hổ danh nữ thần nhan sắc, Han Ga In gây choáng ngợp với visual thanh lịch, xinh đẹp và trẻ trung đầy cuốn hút. Ở tuổi 42, cô vẫn "chấp" cả ảnh zoom cận nhờ nhan sắc không tì vết. Đặc biệt, bức ảnh chụp góc nghiêng của Han Ga In làm dân tình phải xuýt xoa nhờ sống mũi cao thẳng cực phẩm. Tuy nhiên trái ngược với visual nữ thần của vợ, tài tử Yeon Jung Hoon lại có phần lên cân, xuống sắc vì lâu chưa trở lại màn ảnh.

Dù đã kết hôn 19 năm nhưng đây là lần hiếm hoi cặp vợ chồng đình đám Yeon Jung Hoon - Han Ga In cùng nhau đi dự sự kiện

Cặp đôi vàng của màn ảnh Hàn Quốc nắm tay nhau...

... và tạo dáng đầy tình tứ trước ống kính phóng viên

Yeon Jung Hoon - Han Ga In đã kết hôn đến 19 năm nhưng vẫn ngọt ngào như ngày đầu

Không hổ danh nữ thần nhan sắc, Han Ga In khiến công chúng phải choáng ngợp trước vẻ xinh đẹp yêu kiều cùng phong cách thanh lịch

Nữ diễn viên có vẻ ngoài trẻ trung hơn hẳn so với tuổi thật 42

Cận cảnh góc nghiêng sắc nét cùng sống mũi hoàn hảo của Han Ga In. Nữ diễn viên được mệnh danh là mỹ nhân có chiếc mũi đẹp nhất Hàn Quốc. Đặc biệt, mũi của Han Ga In cao thẳng tự nhiên, hoàn toàn không "dao kéo"

Mỹ nhân sinh năm 1982 đẹp không tì vết trong ảnh zoom cận mặt

Tuy nhiên trái ngược với vợ, tài tử Yeon Jung Hoon lại có phần tăng cân và xuống sắc

Nguyên nhân là bởi đã lâu rồi ông xã Han Ga In chưa quay trở lại màn ảnh

Jihyo (TWICE) diện cây đồ trắng thanh lịch và trẻ trung

Trưởng nhóm TWICE vừa dịu dàng vừa cá tính

Yeonjun (TXT) như bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện tranh

Nam thần TXT "đốn tim" fan bằng vẻ điển trai

