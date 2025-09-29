Tường sập trong bão số 10 đè thương vong cặp vợ chồng ở Thanh Hóa

Tuấn Minh, Theo nld.com.vn 20:55 29/09/2025
Mưa to gió giật mạnh trong bão số 10 đã làm tường nhà dân ở Thanh Hóa đổ sập khiến cặp vợ chồng gặp nạn, 1 người tử vong sau đó.

Chiều 29-9, một lãnh đạo UBND xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong bão số 10 Bualoi trên địa bàn xã đã xảy ra mưa lớn, giông lốc khiến 1 số nhà dân bị tốc mái, đổ sập khiến 1 cặp vợ chồng thương vong.

Tường sập trong bão số 10 đè thương vong cặp vợ chồng ở Thanh Hóa- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xử lý cây đổ gây sập tường tại xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa trong bão số 10

Theo vị lãnh đạo này, trong đêm 28 rạng 29-9, bão số 10 đã làm ngôi nhà ông N.X.H. (SN 1957; ngụ thôn Tự Đông, xã Hoằng Phú) sập tường đè trúng vợ chồng ông.

Dù đã được lực lượng chức năng nhanh chóng hỗ trợ đưa đi cấp cứu, thế nhưng bà T.T.Đ. (SN 1959; vợ ông H.) đã không qua khỏi và tử vong sau đó. Trong khi, ông H. bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Trưởng phòng Kinh tế xã Hoằng Phú, cho biết ngay sau khi nắm bắt được sự việc địa phương đã tới thăm hỏi động viên, hỗ trợ gia đình ông H. 5 triệu đồng.

Được biết, trong bão số 10, trên địa bàn xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa đã bị thiệt hại lớn nhà cửa, tài sản của người dân và cơ quan tổ chức do mưa lớn, giông lốc gây ra. Hiện địa phương đang hỗ trợ người dân dọn dẹp, thống kê thiệt hại để báo cáo cấp trên có phương án hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

