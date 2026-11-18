Sau hơn 20 năm, Việt Nam đã làm được điều từng phải nhờ chuyên gia nước ngoài.

Sau hơn 20 năm kể từ khi cầu Mỹ Thuận đầu tiên được xây dựng với sự tham gia của chuyên gia nước ngoài, ngành xây dựng cầu đường Việt Nam đã có bước tiến đáng chú ý. Với cầu Mỹ Thuận 2, đội ngũ kỹ sư và công nhân trong nước lần đầu tự thực hiện toàn bộ quy trình xây dựng cầu dây văng, bao gồm cả công đoạn căng kéo cáp – một trong những hạng mục kỹ thuật phức tạp nhất.

Cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, kết nối hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, là một trong những công trình giao thông trọng điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng, khởi công tháng 2/2020 và chính thức đưa vào khai thác cuối tháng 12/2023.

Trước đó, cầu Mỹ Thuận đầu tiên được khởi công năm 1997 và hoàn thành năm 2000. Đây là cây cầu dây văng đầu tiên bắc qua sông Mekong tại Việt Nam, được xây dựng với sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Chính phủ Australia. Khi ấy, các khâu kỹ thuật chủ chốt có sự tham gia của chuyên gia nước ngoài, trong khi doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu đảm nhận vai trò nhà thầu phụ.

Đến năm 2002, cầu Rạch Miễu được khởi công, đánh dấu bước tiến khi kỹ sư Việt Nam lần đầu tự thiết kế và đảm nhận vai trò tổng thầu xây dựng một cây cầu dây văng. Tuy nhiên, ở công đoạn căng cáp – khâu đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao – chuyên gia nước ngoài vẫn trực tiếp thực hiện.

Sau đó, nhiều công trình cầu dây văng lớn như Cần Thơ, Cao Lãnh, Nhật Tân, Vàm Cống và Bạch Đằng tiếp tục được xây dựng, giúp đội ngũ trong nước tích lũy kinh nghiệm về thiết kế, thi công móng, trụ tháp và kết cấu dầm.

Với cầu Mỹ Thuận 2, bước tiến mới được ghi nhận khi toàn bộ quá trình từ lập dự án, thiết kế, quản lý, giám sát đến thi công, bao gồm cả căng kéo hệ thống cáp dây văng, đều do đội ngũ trong nước đảm nhiệm.

Ảnh minh họa

Cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài toàn dự án khoảng 6,61 km, trong đó phần cầu chính dài hơn 1,9 km. Công trình được thiết kế với 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, kết nối trực tiếp cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Phần cầu chính sử dụng kết cấu dây văng với nhịp chính dài 350 m, bề rộng mặt cầu khoảng 28 m và tĩnh không thông thuyền 37,5 m. Hai trụ tháp chính cao khoảng 125 m, là bộ phận chịu lực quan trọng của công trình.

Hệ thống dây văng gồm 128 bó cáp, được bố trí đối xứng hai bên trụ tháp để nâng đỡ kết cấu dầm cầu. Mỗi bó cáp có chiều dài khác nhau, từ hơn 60 m đến gần 200 m. Bó ngắn nhất gồm 29 sợi cáp, trong khi bó dài nhất có tới 72 sợi.

Lực căng của mỗi bó cáp có thể lên tới khoảng 500-1.000 tấn. Đây là công đoạn đòi hỏi sự phối hợp chính xác giữa thiết bị chuyên dụng, đội ngũ kỹ thuật và hệ thống quan trắc. Lực căng phải được kiểm soát để bảo đảm các bó cáp phân bổ tải trọng hợp lý, duy trì hình dạng và khả năng chịu lực của kết cấu cầu.

Ngày 5/12/2022, những bó cáp dây văng đầu tiên được căng lên tại trụ tháp T16. Đến tháng 9/2023, bó cáp thứ 128 – bó có số lượng sợi cáp nhiều nhất, chiều dài và lực căng lớn nhất – được triển khai, đánh dấu việc hoàn thành hạng mục căng cáp của công trình.

Việc tự thực hiện công đoạn này cho thấy năng lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân trong nước đã tiến thêm một bước sau nhiều năm tham gia xây dựng các cây cầu dây văng lớn.

Bên cạnh dấu mốc về công nghệ, cầu Mỹ Thuận 2 còn giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam.

Trước khi công trình được đưa vào khai thác, cầu Mỹ Thuận hiện hữu là điểm kết nối quan trọng trên Quốc lộ 1, thường xuyên chịu áp lực giao thông lớn. Việc xây dựng thêm cầu Mỹ Thuận 2 giúp tăng năng lực lưu thông qua sông Tiền, đồng thời tạo kết nối liên tục giữa các tuyến cao tốc từ TP.HCM về Đồng bằng sông Cửu Long.

Cùng với cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ, công trình góp phần hình thành trục cao tốc dài khoảng 120 km từ TP.HCM về miền Tây, rút ngắn thời gian di chuyển và giảm áp lực cho Quốc lộ 1.