Sau khi xịt hơi cay vào nhiều người trước quán nhậu ở Đà Nẵng, Châu Văn Tuấn (SN 1999) bỏ chạy vào rừng cây lẩn trốn. Đối tượng sau đó ra đầu thú và bị tạm giữ hình sự.

Ngày 18/11, Công an phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ hình sự Châu Văn Tuấn (SN 1999, trú xã Thăng Trường) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 0h05 ngày 17/11, công an nhận tin báo về việc một nam thanh niên dùng bình xịt hơi cay tấn công nhiều người trước quán Festival Club trên đường Nguyễn Tất Thành, gây mất an ninh trật tự.

Ảnh cắt từ clip do người dân quay lại sự việc.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, nhóm thanh niên liên quan đã rời đi. Công an phường Tam Kỳ lập tức phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các tổ công tác truy tìm trong đêm.

Trong quá trình truy xét, lực lượng công an phối hợp Tổ tuần tra C6-911 truy đuổi, dừng một ô tô chở nhóm thanh niên liên quan trên đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua phường Quảng Phú.

Đối tượng Châu Văn Tuấn. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ba thanh niên được đưa về trụ sở công an làm việc. Qua kiểm tra ô tô, lực lượng chức năng thu giữ một bình xịt hơi cay đã qua sử dụng.

Riêng Châu Văn Tuấn bỏ chạy vào khu vực rừng cây thuộc phường Quảng Phú để lẩn trốn.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Nhận định Tuấn có thể trở về địa phương, công an đã tìm đến gia đình, vận động người thân liên lạc, khuyên nam thanh niên ra đầu thú.

Đến khoảng 15h chiều 17/11, Tuấn đến Công an phường Tam Kỳ đầu thú.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.