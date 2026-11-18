Sau khoảng 16 năm kể từ khi bắt đầu rót vốn, VietinBank đã hoàn tất chuyển nhượng dự án VietinBank Tower tại khu đô thị Ciputra (Hà Nội). Khoản lợi nhuận từ thương vụ cũng đã được hạch toán trong báo cáo tài chính quý III/2026.

Theo báo cáo cập nhật cuộc gặp nhà đầu tư mới công bố của Công ty Chứng khoán Vietcap, ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HoSE: CTG) xác nhận thương vụ chuyển nhượng dự án VietinBank Tower đã hoàn tất.

Các khoản hạch toán liên quan, bao gồm lợi nhuận từ giao dịch, đã được ghi nhận trong báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2026. Tuy nhiên, do yêu cầu bảo mật thông tin, ngân hàng không công bố cụ thể doanh thu, chi phí cũng như mức đóng góp ròng của thương vụ vào lợi nhuận quý III.

Thông tin này cho thấy thương vụ chuyển nhượng dự án từng được VietinBank đề cập hồi tháng 8 đã chính thức đi đến kết quả. Khi đó, ngân hàng cho biết đã chốt phương án bán VietinBank Tower cho một doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam. Các thủ tục pháp lý liên quan đã hoàn tất và hai bên dự kiến ký hợp đồng chuyển nhượng ngay trong tháng 8/2026.

Dù vậy, đến nay, danh tính doanh nghiệp nhận chuyển nhượng và giá trị cụ thể của thương vụ vẫn chưa được công bố.

VietinBank Tower nằm tại lô đất TM01, khu đô thị mới Ciputra, gần cầu Thăng Long, Hà Nội. Dự án có tên đầy đủ là "Tòa nhà trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam", từng được kỳ vọng trở thành tổ hợp trụ sở quy mô lớn của ngân hàng.

Theo phương án đầu tư được Đại hội đồng cổ đông VietinBank thông qua tại phiên họp thường niên năm 2013, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 10.267 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 29.923 m2.

Thiết kế ban đầu gồm hai tòa tháp cao lần lượt 48 tầng và 68 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 244.776 m2 phần nổi và 105.068 m2 phần hầm.

Đáng chú ý, VietinBank đã bắt đầu rót vốn vào dự án từ năm 2010, trước thời điểm phương án đầu tư được cổ đông chính thức thông qua. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, công trình vẫn không thể hoàn thành như kế hoạch, trở thành một trong những dự án bất động sản đình trệ kéo dài của ngân hàng tại Hà Nội.

Việc hoàn tất chuyển nhượng VietinBank Tower vì vậy không chỉ đánh dấu bước khép lại hành trình hơn một thập kỷ theo đuổi dự án, mà còn giúp ngân hàng ghi nhận thêm khoản thu nhập từ việc thoái vốn khỏi tài sản này.