Từng nợ thẻ tín dụng hơn 500 triệu, mất tới 6 năm để trả hết, người phụ nữ U40 thẳng thắn: "Chẳng có gì phải xấu hổ"

Sau khi trả hết khoảng 20.000 USD (tương đương khoảng 525 triệu đồng) nợ thẻ tín dụng cách đây sáu năm, Shonnita Leslie chưa từng dùng lại thẻ tín dụng lần nào.

"Tôi đã rất vui đã huỷ toàn bộ thẻ mình có", người phụ nữ 40 tuổi nói.

Nhưng trước đây cô không nghĩ như vậy.

Leslie kể rằng mẹ cô "ghét cay ghét đắng" thẻ tín dụng. Trước khi bước sang tuổi 18, Leslie đã bắt đầu nhận được lời mời mở thẻ từ ngân hàng, nhưng mẹ cô nói việc dùng thẻ tín dụng ở độ tuổi của cô là "không phù hợp". Vì vậy, nghe theo lời mẹ, cô không đăng ký thẻ nào trong suốt thời gian học đại học. Cô đi làm trong các kỳ nghỉ hè và tiết kiệm tiền để trang trải chi phí.

"Mẹ tôi đã làm rất tốt khi giúp tôi giữ thói quen đó, ít nhất là cho tới khi tôi tốt nghiệp đại học", Leslie nói. "Rồi sau đó tôi bắt đầu mất kiểm soát".

Leslie có chiếc thẻ tín dụng đầu tiên sau khi lấy bằng thạc sĩ vào năm 2009, cô kể. Vì thu nhập từ công việc đầu tiên không cao và phần lớn tiền lương phải dùng để trả cho các nhu cầu thiết yếu như tiền thuê nhà, ban đầu cô dùng thẻ để mua quần áo đi làm.

Tuy nhiên, sau đó cô bắt đầu dùng thẻ để mua những món đắt tiền hơn, chẳng hạn như vé máy bay đi thăm bạn bè sống ở các bang khác. Cô cũng bắt đầu mở thẻ tín dụng tại các cửa hàng bán lẻ, vốn thường có hạn mức chi tiêu thấp hơn và lãi suất cao hơn thẻ ngân hàng.

Dù Leslie biết rằng sớm muộn gì cũng phải trả hết nợ thẻ tín dụng, nhưng cô không ưu tiên việc trả toàn bộ số dư mỗi tháng, dẫn đến khoản nợ tăng vọt do lãi suất cao.

"Tôi không thực sự hiểu rõ mình đang làm gì hoặc đang tự đẩy mình vào tình cảnh như thế nào", cô nói.

Đến năm 2012, nợ thẻ tín dụng của Leslie đã tăng lên khoảng 20.000 USD và cô cảm thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, cô thất nghiệp và không có cách nào vừa trả nợ vừa lo các chi phí khác.

Ban đầu, cô thử mở thêm thẻ mới nhưng không sử dụng, nghĩ rằng điều đó sẽ giúp cải thiện tỷ lệ nợ trên thu nhập của mình. Thế nhưng, việc này lại bắt đầu gây tác động xấu đến điểm tín dụng khi các nhà cho vay cắt giảm hạn mức trên những thẻ không dùng đó.

Cuối cùng, Leslie nhận ra mình không thể tự xoay sở để trả hết nợ thẻ tín dụng. Khi đó, mẹ cô gợi ý dùng GreenPath – một dịch vụ tư vấn tài chính và quản lý nợ.

Dịch vụ này đã gộp khoản nợ trên các thẻ tín dụng của cô thành một khoản thanh toán hàng tháng 250 USD và thay cô đàm phán với các chủ nợ để giảm lãi suất và khoản thanh toán tối thiểu.

Một phần trong thỏa thuận với công ty quản lý nợ là cô phải ngừng sử dụng thẻ tín dụng. Bằng cách đó, cô sẽ không tiếp tục phát sinh thêm nợ khi đang trong quá trình trả.

Sau khi bỏ thẻ tín dụng, cô tập trung duy trì đều đặn các khoản thanh toán này suốt sáu năm. Đến năm 2018, cô đã trả hết nợ thẻ tín dụng.

"Tôi cần huỷ thẻ đi để không tiếp tục dùng chúng và chỉ tập trung trả số nợ mình đã có", cô nói. "Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm khi đã xong".

Leslie quyết định không muốn mạo hiểm để rơi vào khoản nợ thẻ tín dụng lớn như vậy lần nữa, đặc biệt là khi cô đang tập trung trả nợ vay sinh viên.

Khi sử dụng một cách có trách nhiệm, thẻ tín dụng có thể giúp bạn xây dựng và duy trì điểm tín dụng tốt, thậm chí tiết kiệm tiền nhờ điểm thưởng. Nhưng Leslie không cảm thấy mình bỏ lỡ điều gì khi không có thẻ.

"Tôi không phải là người săn điểm tích luỹ", cô nói. "Không ai giàu lên nhờ dặm bay miễn phí hay các ưu đãi khác cả".

Về điểm tín dụng, cô nói rằng hiện tại điểm của mình đang thấp, nhưng cô tin rằng mình có thời gian để nâng lên mức cao hơn trong tương lai.

Cuối cùng, Leslie học được rằng không nên cảm thấy tội lỗi vì đã gặp khó khăn với nợ thẻ tín dụng – hoặc vì phải nhờ người khác giúp đỡ.

"Chẳng có gì phải xấu hổ", cô nói. "Nền kinh tế vận hành dựa trên nợ, và chúng ta được khuyến khích để vay nợ".

