Từng "mù" Tiếng Anh, chàng trai 27 tuổi trở thành Thạc sĩ 3 trường ĐH Mỹ: Mong lập công ty để giúp đỡ trẻ em nghèo Việt Nam

Một số thành tích siêu ấn tượng của Lê Quang Nhật:

- Tốt nghiệp trường trung học Cambrian International Academy, GPA 4.0/4.0.



- Được 8 trường Đại học Mỹ mời nhập học. Bao gồm: Đại học Miami (University of Miami); Trường Đại học San Jose State (San Jose State University); Đại học Oregon State (University of Oregon); Đại học California, Santa Cruz (University of California, Santa Cruz); Viện Đại học California tại Riverside (University of California, Riverside); Trường đại học Seattle (Seattle University); Cao đẳng cộng đồng De Anza (De Anza College); Đại học California, Santa Barbara (University of California, Santa Barbara).

- Cử nhân ngành Hoá sinh tại trường Đại học California, Santa Cruz (University of California, Santa Cruz).

- Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học thành phố Seattle (City University of Seattle), GPA 3.9/4.0.

- Thạc sĩ ngành Tài chính tại Đại học Harvard (Harvard University), GPA 3.8/4.0.

- Thạc sĩ ngành Kinh tế Ứng dụng tại Đại học Johns Hopkins (The Johns Hopkins University).

- Chủ tịch Hội du học sinh Việt Nam tại trường Đại học thành phố Seattle (City University of Seattle).

- Đạt Huy chương Vàng đồng đội môn Cờ tướng cấp quốc gia.

- Đại diện trường Đại học Harvard tiếp đón Tổng thống Ecuadro và tổng thống Parama...