Từng là một ngôi sao được săn đón, nay sự nghiệp của nam diễn viên này khiến nhiều người e ngại.

Ngày 25/7 tới, concert cá nhân của La Vân Hi sẽ chính thức mở bán vé tại Nam Kinh. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức dành cho buổi biểu diễn, nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhận ra đã khá lâu rồi La Vân Hi chưa xuất hiện trong bất kỳ đoàn phim mới nào.

Kể từ sau khi hoàn thành bộ phim Mị Ảnh Thần Bộ vào tháng 9 năm ngoái, đến nay La Vân Hi đã trải qua 9 tháng không nhận tác phẩm mới. Theo Sohu, nam diễn viên đang đối diện giai đoạn khó khăn khi sự nghiệp chững lại, không có dự án để tham gia và buộc phải duy trì sức nóng bằng concert. Điều này khiến nhiều người tiếc nuối bởi chỉ vài năm trước, La Vân Hi là một trong những nam thần cổ trang được săn đón nhất màn ảnh Hoa ngữ.

La Vân Hi vẫn chưa nhận được phim mới suốt 9 tháng qua.

La Vân Hi bắt đầu được chú ý với vai Hà Dĩ Thâm thời niên thiếu trong Bên Nhau Trọn Đời. Đến Hương Mật Tựa Khói Sương, vai diễn Nhuận Ngọc với hình tượng "mỹ cường thảm" giúp anh vụt sáng, thậm chí nhiều khán giả còn cho rằng sức hút của nhân vật này không hề thua kém nam chính.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của La Vân Hi đến vào năm 2023 khi Trường Nguyệt Tẫn Minh trở thành tác phẩm gây tiếng vang lớn. Nhờ bộ phim này, anh củng cố vị thế nam thần cổ trang hàng đầu, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và trở thành gương mặt được nhiều nền tảng ưu ái.

Thế nhưng, hào quang ấy không kéo dài quá lâu. Những tác phẩm sau đó như Người Tình Chữa Lành, Nhan Tâm Ký hay Thủy Long Ngâm đều không đạt được thành tích như kỳ vọng. Tuy đã cố gắng thử sức với đa dạng thể loại từ hiện đại đến cổ trang, La Vân Hi vẫn chưa tạo được cú hích mới.

Theo đánh giá của nhiều khán giả, nam diễn viên 8x sở hữu ngoại hình và khí chất đặc biệt phù hợp với các vai cổ trang mang màu sắc bi kịch, nội tâm phức tạp. Tiếc rằng, chính ưu thế này lại vô tình khiến hình tượng của anh trở nên một màu. Từ Nhuận Ngọc, Đạm Đài Tẫn cho đến các nhân vật gần đây, La Vân Hi đều gắn với kiểu nhân vật lạnh lùng, đau khổ, si tình và có số phận nhiều bi thương.

Trong khi đó, những diễn viên cùng thế hệ như Trương Nhược Quân hay Trần Hiểu lại liên tục mở rộng phạm vi diễn xuất, tham gia chính kịch, phim thời đại và từng bước khẳng định thực lực bằng giải thưởng. Dù khả năng diễn xuất không hề bị đánh giá thấp, La Vân Hi vẫn thiếu một tác phẩm giúp anh tạo ra bước đột phá mới.

Bên cạnh đó, ngoại hình quá mảnh khảnh cũng khiến chàng nam thần này gặp khó khăn khi thử sức với phim hiện đại. Không ít khán giả nhận xét anh thiếu cảm giác mạnh mẽ để hóa thân thành những nhân vật công sở hay hình tượng anh hùng, khiến phạm vi lựa chọn vai diễn ngày càng bị thu hẹp.

Ngoài vấn đề về con đường phát triển, La Vân Hi còn được cho là vướng tranh chấp với công ty quản lý Trung Thị Đồng Thành. Gia nhập công ty từ năm 2010, La Vân Hi từng bước trưởng thành và trở thành trụ cột lớn nhất của đơn vị này. Sau thành công của Hương Mật Tựa Khói Sương và Trường Nguyệt Tẫn Minh, anh được xem là "cây hái ra tiền" của công ty.

Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc, dù làm việc chăm chỉ và mang về nguồn thu lớn, tỷ lệ phân chia thù lao của ngôi sao sinh năm 1988 với công ty lại chưa tới 30%. Khi hợp đồng hết hạn, nam diễn viên mong muốn nâng tỷ lệ phân chia lên cao hơn nhưng không đạt được tiếng nói chung với công ty quản lý.

Nguồn tin cho biết, đây là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng. Một số dự án của La Vân Hi không được quảng bá mạnh mẽ như trước, trong khi anh cũng không có tác phẩm mới suốt gần 1 năm qua.

Xung đột với công ty là nguyên nhân chính khiến La Vân Hi bị đóng băng sự nghiệp, không thể nhận phim mới?

Dẫu vậy, nhiều người hâm mộ vẫn tin rằng đây chỉ là giai đoạn chững lại tạm thời của La Vân Hi. Trước đó, La Vân Hi từng thử sức với thể loại hình sự qua tác phẩm Phá Kén và nhận về những phản hồi tương đối tích cực. Chỉ có điều, trong bối cảnh thị trường phim ảnh cạnh tranh khốc liệt và lớp diễn viên trẻ liên tục xuất hiện, khoảng thời gian gần 1 năm không vào đoàn phim đã khiến nam diễn viên đối mặt với không ít áp lực. Bởi với một diễn viên, sự yêu mến của khán giả cuối cùng vẫn phải được duy trì bằng tác phẩm và vai diễn mới.