Đây là cái tên mà những tín đồ yêu thích dòng phim cổ trang Hàn Quốc không thể bỏ qua.

Mới đây, teaser chính thức của bộ phim East Palace (tựa Việt: Đông Cung) đã chính thức được Netflix phát hành. Ngay lập tức, thông tin này đã tạo nên một cơn sốt toàn cầu. Bởi lẽ, đây là dự án được nền tảng này đầu tư rất nhiều tiền và đặt nhiều kỳ vọng. Thậm chí, nó còn được o bế đến mức xuất hiện trong dàn line-up toàn cầu của Netflix, chung mâm với loạt bom tấn nói tiếng Anh.

East Palace là phim Hàn được kỳ vọng nhiều nhất Netflix năm 2026. Phim được ấn định phát hành ngày 17/7 tới.

Thông qua những gì được hé lộ thông qua đoạn teaser, có thể thấy East Palace là một dự án "sặc mùi tiền" khi mọi khung hình đều hoành tráng và đầy tính thẩm mỹ. Bên cạnh đó, cũng phải dành những lời khen ngợi cho bộ ba diễn viên chính. Nam Joo Hyuk và Roh Yoon Seo một lần nữa ghi điểm nhờ ngoại hình đẹp tuyệt vời, trong khi tài tử Cho Seung Woo lại cho thấy được khí chất của một bậc quân vương.

Phim có những cảnh quay ngoại cảnh ấn tượng.

Phần kỹ xảo cũng rất đẹp.

Hiện tại, nhiều khán giả đang bày tỏ sự mong chờ đối với tác phẩm này. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Trơi ơi quá đã luôn, lâu rồi không coi 1 bộ cổ trang Hàn Quốc nào, đã vậy còn ra full chứ. - Đặt một ngôi sao hy vọng cho phim này. - Có chút xíu tựa tựa tới Kingdom và Stranger Things. - Teaser đã thấy xịn rồi. - Chồng yêu Baek Yi Jin comeback đúng lúc quá, vừa lúc sắp chia tay chồng Cha Se Gye.

Câu chuyện phim East Palace bắt đầu với những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra trong Đông Cung, một trong những nơi quan trọng nhất của hoàng tộc. Để giải quyết mọi việc, nhà vua bí mật giao cho Gu Cheon và cung nữ Saeng Gang nhiệm vụ điều tra bí mật bị che giấu phía sau những bức tường vàng son.

Nam Joo Hyuk đóng vai nam chính Gu Cheon, người có khả năng đi lại giữa 2 thế giới âm dương và tiêu diệt những thế lực tà ác bằng thanh kiếm của mình.

Roh Yoon Seo vào vai nữ chính Saeng Gang, cô gái có khả năng nghe thấy âm thanh từ những người đã khuất.

Cho Seung Woo đóng vai nhà vua, một trong ba nhân vật chính của phim.

Teaser chính thức của East Palace

Gu Cheon sở hữu năng lực hiếm có: tự do bước qua ranh giới giữa 2 giới âm dương. Với thanh kiếm trong tay, anh có thể tiêu diệt những thế lực tà ác đang ẩn mình trong bóng tối. Đồng hành cùng anh là Saeng Gang, một cung nữ mang lời nguyền có thể nghe thấy tiếng nói của người đã khuất. Càng tiến sâu vào cuộc điều tra, cả hai càng phát hiện những bí mật kinh hoàng và phải đối mặt với một bóng tối vượt xa mọi tưởng tượng.

nguồn: Netflix