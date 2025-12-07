Từng có đêm tiệc quy tụ dàn sao khủng nhất Vbiz, HIEUTHUHAI và nhiều cái tên hứa hẹn đang ngầm xác nhận đêm thứ 2?

Còn nhớ cũng vào thời điểm tầm này năm ngoái, Louis Vuitton đã khẳng định đẳng cấp của 1 thương hiệu hàng đầu khi phủ sóng truyền thông suốt nhiều ngày liền bằng đêm tiệc Giáng sinh quy tụ dàn sao khủng bậc nhất Vbiz. Không khí vừa sang xịn vừa sôi động đó vẫn là điều khiến giới mộ điệu nhớ mãi: thảm đỏ xa hoa, âm hưởng lễ hội sang trọng cùng những outfit mang đậm tinh thần Louis Vuitton xuất hiện cùng dàn sao đình đám đã tạo nên một "bữa tiệc thời trang" thực sự đúng nghĩa.

Rất nhiều ngôi sao hàng đầu làng giải trí như SOOBIN, HIEUTHUHAI, Thanh Hằng, Anh Tú Atus, Tóc Tiên, Song Luân, Dương Domic, Jun Phạm…, đều có mặt tại event. Dàn khách mời mỗi người một phong cách, từ cá tính, nổi loạn đến sang trọng, tinh tế đã góp phần thổi bùng bầu không khí, biến buổi tiệc Louis Vuitton thành màn trình diễn thời trang đầy cảm hứng.

Hàng trăm người hâm mộ xếp hàng ngay ngắn, chờ đợi gặp thần tượng trước cửa store Louis Vuitton tại Đồng Khởi.

Bữa tiệc Giáng sinh của Louis Vuitton từng khiến cộng đồng mạng choáng ngợp khi quy tụ những tên tuổi cực hot của cả 2 show Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Với sức nóng của bữa tiệc Giáng sinh năm ngoái, năm nay Louis Vuitton liệu có lặp lại lịch sử nữa không chính là điều mà giới mộ điệu đang rất mong đợi. Ngay từ những ngày đầu tháng 12, nhiều đồn đoán về một buổi tiệc hoành tráng với dàn sao khủng của Vbiz đã bắt đầu được bàn tán xôn xao. Bên cạnh các động thái úp mở từ một số celeb về lịch trình ngày 12/12 với những dòng trạng thái bí ẩn như "updating", mô tả đơn giản về địa điểm Tp.Hồ Chí Minh, hoặc "event tham dự", thì một số ngôi sao khác lại vô tình tiết lộ ngày 12/12 chính là thời điểm diễn ra sự kiện của Louis Vuitton.

Những thông tin này nhanh chóng tạo nên một cuộc thảo luận sôi nổi không hồi kết trên mạng xã hội về dàn line-up cuối cùng sẽ xuất hiện. Với truyền thống tổ chức các buổi tiệc sang trọng, chỉn chu và quy tụ dàn sao khủng, giới mộ điệu tin rằng ngày 12/12 sắp tới, chắc hẳn Louis Vuitton sẽ tiếp tục chiêu đãi người xem bằng một bữa tiệc bùng nổ visual của loạt tên tuổi hot nhất showbiz Việt.

Nhiều nghệ sĩ đình đám đều trùng hợp với điểm hẹn 12/12 tại TP. Hồ Chí Minh.

Dù chưa tiết lộ bất cứ thông tin cụ thể nào, tin đồn về "sự kiện 12/12 của Louis Vuitton" vẫn đang nhận được độ thảo luận cao. Liệu năm nay, những cái tên nào sẽ đổ bộ event của thương hiệu đình đám?

Cư dân mạng bàn tán sôi nổi về danh sách nghệ sĩ sẽ tham dự event Louis Vuitton năm nay.

Nếu không phải là những concert âm nhạc hoành tráng, thì chỉ có các sự kiện của các luxury brand mới đủ "lực" để quy tụ dàn sao hot nhất làng giải trí hiện nay. Ngày càng nhiều nghệ sĩ xem thời trang là mảnh ghép quan trọng trong hành trình xây dựng hình ảnh cá nhân, thậm chí là yếu tố song hành cùng sự nghiệp nghệ thuật. Một outfit ấn tượng hay khoảnh khắc xuất hiện tại event thời trang có thể giúp họ mở rộng tệp khán giả, nâng tầm nhận diện cũng như khẳng định phong cách riêng.

Những màn hợp tác với các brand thời trang đình đám luôn mang lại giá trị lớn về hình ảnh. Do đó, các sự kiện của thương hiệu luôn trở thành "điểm hẹn vàng", nơi dàn celeb đình đám hội tụ, tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.

Những nữ nghệ sĩ Vbiz như Thanh Hằng, Tóc Tiên, MIN đến các fashionista đình đám Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn, Cô Em Trendy Khánh Linh đều từng hội tụ tại event của Louis Vuitton.



