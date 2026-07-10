Từng bị chỉ trích bỏ bê con gái, Dương Mịch đã trả lời phỏng vấn ra sao mà dân mạng "quay xe", từ chê thành xuýt xoa khen cách cô dạy con?

Trái với những đồn đoán, trong một buổi phỏng vấn, Dương Mịch đã thể hiện rõ tư duy nuôi dạy con vô cùng tỉnh táo và hiện đại của mình.

Hôn nhân khép lại đã nhiều năm, nhưng cuộc sống của Dương Mịch và con gái Tiểu Gạo Nếp vẫn luôn là tâm điểm chú ý của công chúng Cbiz. Việc ít xuất hiện bên con hơn gia đình chồng cũ (Lưu Khải Uy) cùng những chia sẻ đầy ẩn ý từ bố chồng cũ (nghệ sĩ Lưu Đan) từng khiến cô đối mặt với không ít hoài nghi về vai trò làm mẹ.

Tuy nhiên, trong một bài phỏng vấn, những hé lộ hiếm hoi của nữ diễn viên đã mang đến cho công chúng một góc nhìn hoàn toàn khác.

Tháo bỏ cái nhãn "người mẹ vắng mặt"

Sau khi bố mẹ ly hôn vào năm 2018, bé Tiểu Gạo Nếp sinh sống chủ yếu tại Hồng Kông dưới sự chăm sóc của gia đình Lưu Khải Uy. Dù Dương Mịch vẫn thu xếp thời gian sang thăm con, nhưng vào các mốc thời gian quan trọng hay các dịp lễ tết, sự vắng mặt của cô thường xuyên trở thành đề tài bàn tán. Bố chồng cũ của cô từng không ít lần úp mở trước truyền thông rằng ông không nhận được lời hỏi thăm từ cô vào dịp lễ, hay việc cháu gái ít khi chủ động nhắc đến mẹ.

Trong mắt công chúng, Dương Mịch luôn là một "tam nương liều mạng" chuẩn mực của showbiz - nỗ lực từ vai phụ để vươn lên hàng hoa đán top đầu nhờ năng lực làm việc bền bỉ. Nhưng ở khía cạnh gia đình, cô lại vô tình bị gắn nhãn "người mẹ ngó lơ", "phó mặc con cái".

Dương Mịch

Trái với những đồn đoán, trong một buổi phỏng vấn, Dương Mịch đã thể hiện rõ tư duy nuôi dạy con vô cùng tỉnh táo và hiện đại của mình. Khi được hỏi về khái niệm "người mẹ hoàn hảo", cô thẳng thắn nói: "Trong mắt một nghìn người sẽ có một nghìn hình mẫu người mẹ hoàn hảo khác nhau. Tôi không thể trở thành người mẹ hoàn hảo theo định kiến của người khác, bởi vì không hoàn hảo mới chính là trạng thái tự nhiên của cuộc sống".

Lời chia sẻ tuy nhẹ nhàng nhưng là một sự phản bác đầy tinh tế trước định kiến xã hội. Trong môi trường dư luận hiện đại, tiêu chuẩn đặt lên vai người phụ nữ vô cùng khắt khe: vừa phải có sự nghiệp rực rỡ, vừa phải chu toàn việc nhà. Dương Mịch chọn cách dũng cảm tháo bỏ chiếc cùm "hoàn hảo" đó để sống thật với năng lực và giới hạn của bản thân.

Triết lý nuôi dạy con: Tôn trọng sự độc lập của trẻ

Nói sâu hơn về phương pháp giáo dục, Dương Mịch thể hiện quan điểm rất tiệm cận với tư duy nuôi dạy con hiện đại: "Phải làm tốt chính mình trước rồi mới có thể làm một người mẹ tốt. Con cái không phải là vật sở hữu của cha mẹ, mà là một cá thể độc lập".

Nữ diễn viên tiết lộ con gái Tiểu Gạo Nếp rất thích vẽ tranh. Hai mẹ con thường xuyên trò chuyện xung quanh các bức vẽ của cô bé. Cô chọn cách lắng nghe cảm nhận của con về màu sắc, dành lời khen cho những ý tưởng sáng tạo thay vì uốn nắn theo ý mình. Từ khóa nuôi dạy con của cô gói gọn trong hai vế: Ủng hộ chứ không kiểm soát, đồng hành chứ không áp đặt.

Quan điểm này nhận được sự đồng cảm lớn từ giới trẻ và các bậc phụ huynh trẻ tuổi. Thay vì mô hình "mẹ hổ" ép buộc hay sự áp đặt quyền lực, cô chọn cách dựng xây chiếc cầu nối giao tiếp dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng.

Nhìn lại những tranh cãi, sự dè dặt của phía Lưu Khải Uy và sự thẳng thắn của Dương Mịch thực chất phản ánh hai mặt của cùng một tình yêu thương sau ly hôn Nếu gia đình họ Lưu tạo cảm giác an toàn cho đứa trẻ bằng sự chăm sóc, túc trực mỗi ngày thì Dương Mịch trao cho con sự nâng đỡ về tinh thần, tư duy độc lập và không gian phát triển.

Phản hồi của Dương Mịch là một ứng xử tinh tế, giúp cởi trói cho khái niệm "làm mẹ". Cô nhắc nhở chúng ta rằng nuôi dạy con không phải là một cuộc thi diễn tròn vai, mà là hành trình hai mẹ con cùng nhau lớn lên, nơi sự chân thành và lòng tôn trọng mới là giá trị cốt lõi nhất.