Kỹ sư Việt được vinh danh ở Mỹ

Chàng kỹ sư Việt từng rời vị trí phó giám đốc dự án để rẽ ngang sang con đường nghiên cứu ở tuổi 30, nay được ghi nhận ở nhiều hạng mục cấp quốc gia tại Mỹ về nghiên cứu và phục vụ học thuật.

Tại Hội nghị chung Viện Xây dựng ASCE và Đại hội Nghiên cứu Xây dựng năm 2026 vừa qua ở San Antonio, Texas (Mỹ), TS. Lê Hải Châu (SN 1988, quê ở Cà Mau) - hiện công tác tại Trường Xây dựng Albert, đã được trao nhiều giải thưởng danh giá hạng mục cấp quốc gia tại Mỹ về nghiên cứu và phục vụ học thuật .

Cụ thể, anh nhận Giải Bài báo Xuất sắc nhất của Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ, đăng trên Journal of Construction Engineering and Management - một trong những tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật và quản lý xây dựng, cho công trình “Sequential Machine Learning for Activity Sequence Prediction from Daily Work Report Data” về ứng dụng học máy tuần tự để dự đoán trình tự công việc từ dữ liệu báo cáo thi công hằng ngày.

Cùng đó, anh là đồng tác giả của một công trình đạt Giải Bài báo Xuất sắc ở hạng mục Công nghệ tiên tiến, Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu trong xây dựng.

TS. Lê Hải Châu (ở giữa) nhận Giải Bài báo Xuất sắc nhất của Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ, đăng trên Journal of Construction Engineering and Management.

Gần đây, anh còn được vinh danh là Người phản biện Xuất sắc năm 2025 của cả hai tạp chí hàng đầu thuộc Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ: Journal of Management in Engineering và Journal of Construction Engineering and Management .

Với Journal of Management in Engineering, đây là lần thứ hai anh nhận danh hiệu này, sau lần đầu vào năm 2022. Những ghi nhận này phản ánh đóng góp âm thầm nhưng quan trọng của anh trong công tác phản biện, đánh giá và nâng cao chất lượng các công trình khoa học trong ngành.

Không chỉ được ghi nhận ở mảng nghiên cứu, TS. Châu còn là 1 trong 2 giám khảo được mời trên toàn nước Mỹ cho Cuộc thi Nghiên cứu dành cho sinh viên bậc đại học tại hội nghị.

TS. Châu trong vai trò giám khảo Cuộc thi Nghiên cứu dành cho sinh viên bậc đại học tại hội nghị.

“Những giải thưởng cấp quốc gia mà Tiến sĩ Lê Hải Châu nhận được phản ánh chất lượng và tầm ảnh hưởng của nghiên cứu ứng dụng và đóng góp của anh. Những thành tựu của anh phù hợp mạnh mẽ với sứ mệnh và mục tiêu hướng tới sự xuất sắc của trường trong chuyển đổi số ngành xây dựng, các công nghệ mới nổi và phục vụ ngành nghề” - ông Lingguang Song - Giám đốc Trường Xây dựng Albert cho biết.

Hiện tại, TS. Châu đã có hơn 40 công bố khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín của ASCE và các tạp chí quốc tế trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, an toàn lao động và phân tích dữ liệu.

Hướng nghiên cứu của anh tập trung vào ứng dụng phân tích dữ liệu, học máy và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ ra quyết định trong đấu thầu, quản lý hợp đồng, ước tính chi phí, lập kế hoạch dự án, bảo đảm chất lượng và nâng cao an toàn cho các công trình hạ tầng.

Anh cũng được lựa chọn tham gia hoặc chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu do các cơ quan và tổ chức tại Mỹ tài trợ, trong đó có Chương trình Nghiên cứu Đường bộ hợp tác Quốc gia, Sở Giao thông North Carolina, Sở Giao thông Minnesota, Sở Giao thông Wisconsin, cùng các chương trình nghiên cứu của trường đại học và quỹ hỗ trợ nghiên cứu.

Các đề tài tập trung vào những vấn đề thực tiễn như đấu thầu chọn giá trị tốt nhất, phương thức thực hiện dự án thay thế, ước tính chi phí, hệ thống điều chỉnh thanh toán theo chất lượng, an toàn khu vực thi công và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý xây dựng.