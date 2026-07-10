Những lần Nobita thể hiện IQ kinh người so với một học sinh lớp 3

Nobita thường bị gắn mác bất tài, hậu đậu nhưng cũng có không ít lần thể hiện IQ cao đáng kinh ngạc.

Nếu chỉ nhìn vào những điểm số 0 tròn trĩnh hay những lần vấp ngã suýt xoa ở đời thường, người xem sẽ dễ dàng gắn mác Nobita là một cậu bé hậu đậu, kém cỏi. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ bọc vụng về đó lại là một bộ não sở hữu tư duy và bản năng sinh tồn đáng nể. Không ít lần trong mạch truyện ngắn lẫn các phần truyện dài, nhân vật này đã vô tình thể hiện mức IQ đạt tầm thiên tài khiến cả Doraemon lẫn khán giả phải ngỡ ngàng.

Nobita lạc trên hoang đảo

Một trong những minh chứng hùng hồn nhất cho trí tuệ tiềm ẩn của Nobita chính là sự kiện cậu vô tình bị kẹt lại trên một hòn đảo hoang suốt một thập kỷ. Đối với một đứa trẻ lớp 3, việc phải đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt mà không có bất kỳ bảo bối nào hỗ trợ là một thử thách bất khả thi. Vậy mà Nobita đã tự mình giải quyết bài toán khan hiếm tài nguyên một cách xuất sắc.

Tập truyện ngắn không mô tả rõ quá trình Nobita sinh sống trên hoang đảo. Nhưng việc cậu vẫn chờ được Doraemon tới đón sau 10 năm đã chứng minh bản năng sinh tồn và tư duy không hề kém cỏi của cậu bé hậu đậu, mít ướt này.

Chiến thắng quỷ Kamat (tên mới: Nobita và Nước Nhật thời nguyên thủy)

Trong chuyến phiêu lưu về thời cổ đại và đụng độ quỷ Kamat (tên thật Giga Zombie), Nobita lại một lần nữa khiến người xem thán phục khi tự tay lai tạo ra các thần thú trong thần thoại như Ngựa có cánh (Pegasus), Điểu sư (Griffin) và Rồng.

Bằng cách kết hợp các loại gene và trứng của những sinh vật khác nhau thông qua bảo bối, cậu đã tạo ra những sinh vật huyền thoại có hệ thống sinh học hoàn chỉnh, biết nghe lời và có tư duy cô đọng. Đây không còn là trò chơi con trẻ mà là biểu hiện của khả năng vận hành và can thiệp sinh học ở quy mô lớn. Việc hiểu và hiện thực hóa các khái niệm lai tạo phức tạp để tạo ra một lực lượng chiến đấu tối tân chứng minh Nobita sở hữu trí tưởng tượng và tư duy logic cực kỳ đáng nể.

Bậc thầy vật lý quỹ đạo và hình học không gian qua trò chơi dây, bắn súng

Hai sở thích bị xem là "vô tích sự" nhất của Nobita thực chất lại là nơi cậu bộc lộ năng lực toán học và vật lý đỉnh cao. Với biệt tài bắn súng bách phát bách trúng, não bộ của cậu phải tự động tính toán hàng loạt biến số phức tạp như tốc độ gió, trọng lực, độ rơi của đạn và quỹ đạo di chuyển của mục tiêu theo thời gian thực chỉ trong một phần vài giây. Thậm chí, Nobita còn có phản xạ nhanh nhạy và không cần ngắm bắn để đảm bảo luôn chính xác mục tiêu.

Song song đó, biệt tài chơi dây của Nobita cũng là một biểu hiện cụ thể của Lý thuyết nút thắt (Knot Theory) trong toán học cấu trúc cao cấp. Cậu có thể tự sáng tạo ra những mô hình không gian đa chiều từ một sợi dây đơn giản với tốc độ chóng mặt.

Rõ ràng, Nobita không hề ngốc nghếch. Khi đặt vào đúng hoàn cảnh đòi hỏi sự sinh tồn hoặc khi được tự do phát triển tư duy không giới hạn, cậu hoàn toàn là một thiên tài đích thực.