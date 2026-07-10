Nghi vấn điểm thi cao bất thường ở Quảng Trị: Công an vào cuộc, Hiệu trưởng trường THPT Lê Trực thừa nhận có con dự thi tại phòng 61

Liên quan đến vụ việc nghi vấn điểm thi cao bất thường ở Quảng Trị, ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực xác nhận, ông chỉ mới biết đến các thông tin phản ánh và "hết sức bất ngờ".

Xác nhận với Dân Trí, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đã họp khẩn để kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về dấu hiệu tiêu cực xảy ra tại một điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 trên địa bàn.

Cuộc họp được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị tổ chức sáng 10/7, sau khi ghi nhận thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, được cho là có tiêu cực xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, Quảng Trị).

Thông tin gian lận thi cử xảy ra tại Trường THPT Lê Trực đang lan truyền trên MXH

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đang kiểm tra, xác minh thực hư các vấn đề để có hướng xử lý tiếp theo. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo để làm rõ vụ việc.

Liên quan đến sự việc, hiện Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Trong quá trình xác minh, Công an tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị để xác minh, làm rõ các nội dung liên quan.

Cơ quan công an sẽ làm việc với các cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại điểm thi, một số thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực và những người đăng tải thông tin.

Tin nhắn người dân tố cáo phòng thi 61 tại Trường THPT Lê Trực xảy ra gian lận

Trước đó, mạng xã hội Facebook tại Quảng Trị lan truyền bài đăng kèm ảnh chụp một loạt tin nhắn với nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Những tin nhắn phản ánh tiêu cực nói trên được cho là của một học sinh tham gia thi tại điểm thi trên gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sáng nay 10/7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực cho biết, ông chỉ mới biết đến các thông tin phản ánh và "hết sức bất ngờ". Theo ông, ngay trong sáng 10/7, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã liên hệ để xác minh các nội dung liên quan và ông đã báo cáo đầy đủ những gì mình nắm được.

Đề cập nội dung trong bài đăng trên mạng xã hội cho rằng "phòng 61 thì có con trai của thầy hiệu trưởng và cũng có con của 2 thầy cô trong trường...", ông Đức xác nhận con trai của mình và con của một giáo viên trong trường cùng dự thi tại phòng thi số 61.

"Đúng là con tôi và con của một đồng nghiệp thi ở phòng này, nhưng mình ở ngoài đâu biết. Thời gian này tôi nghỉ hoàn toàn, không đảm trách một nhiệm vụ gì với kỳ thi. Theo quy chế, khi có con dự thi thì không được làm bất cứ việc gì liên quan đến kỳ thi. Trong những ngày diễn ra kỳ thi, tôi chỉ ngồi ngoài cổng trường uống nước chờ con", ông Đức nói.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, điểm thi có tổng cộng 330 thí sinh, gồm 323 học sinh của trường và 7 thí sinh tự do. Hội đồng coi thi có 62 người, trong đó chỉ có 2 cán bộ của trường ở lại làm nhiệm vụ, gồm 1 phó trưởng điểm thi và 1 thư ký; còn lại đều là cán bộ, giáo viên được điều động từ các trường khác.