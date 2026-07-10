Vụ nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị: Hiệu trưởng thông tin về lực học của con trai

Vị hiệu trưởng mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nội dung phản ánh nhằm bảo đảm tính khách quan và tránh ảnh hưởng đến uy tín của những người liên quan.

Liên quan đến sự việc nghi vấn tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị đang gây xôn xao dư luận, trao đổi trên báo VietNamNet, ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực xác nhận con trai ông dự thi tại phòng thi số 61. Ngoài ra, cùng phòng còn có con của một giáo viên khác trong trường.

Trước nghi vấn con trai ông Đức được giám thị nhắc bài, vị hiệu trưởng khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật.

Theo ông Đức, hội đồng thi và danh sách giám thị do Sở GD&ĐT thành lập, hầu hết giám thị coi thi tại điểm thi là giáo viên từ các trường khác được điều động đến. Năm nay, ông Đức không tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào vì có con tham dự kỳ thi. Sau kỳ thi, nhà trường cũng không nhận được phản ánh nào từ học sinh, phụ huynh. Ông rất bất ngờ khi có thông tin xuất hiện trên mạng xã hội.

Thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Về kết quả thi của con trai, ông Đức chia sẻ thí sinh đạt 9,5 điểm môn Toán, 8,25 điểm Ngữ văn, 7,75 điểm Vật lý và 8,5 điểm Hóa học. Vị hiệu trưởng cho biết con trai ông có lực học tương đối tốt, từng đạt giải Khuyến khích môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12.

Hiện nhà trường đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu của Sở GD&ĐT để phục vụ việc kiểm tra, xác minh. Ông mong cơ quan chức năng sớm làm rõ nội dung phản ánh nhằm bảo đảm tính khách quan và tránh ảnh hưởng đến uy tín của những người liên quan.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, ngày 10/7, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh thông tin nghi vấn tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Lê Trực.

Điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng cùng ngày, Sở đã tổ chức cuộc họp khẩn, thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp với cơ quan công an và các đơn vị chức năng để tham mưu ban chỉ đạo kỳ thi của tỉnh kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức công tác coi thi và kết quả kỳ thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực. Động thái này nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường, các hành vi gian lận, tiêu cực nếu có.

Theo đó, Sở đã, đang và sẽ rà soát toàn diện, nghiêm túc tất cả các khâu kỳ thi, ở tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các điểm thi có dư luận, thông tin phản ánh, nghi ngờ có hiện tượng tiêu cực, gian lận trong thi cử; đồng thời chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc.

Quan điểm của Sở là qua kiểm tra nếu phát hiện các hành vi vi phạm sẽ xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; sai đến đâu xử lý đến đó, tuyệt đối không dung túng, bao che cho bất cứ sai phạm nào, đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của thí sinh.