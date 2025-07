Túi 150 triệu của Bottega dính phốt

Sở hữu mức giá lên tới 6.000 USD (hơn 150 triệu đồng), chiếc túi Bottega Veneta Large Hop hiện đang là ước mơ của nhiều tín đồ thời trang, được kỳ vọng mang lại trải nghiệm "quiet luxury" đẳng cấp. Thế nhưng mới đây, một người dùng đã khiến giới mộ điệu xôn xao khi đăng tải hình ảnh áo trắng của mình bị loang màu nâu từ chính chiếc túi xa xỉ này, và đây không phải lần đầu tiên tình trạng này xảy ra.

Đoạn video nhanh chóng thu hút 1 triệu lượt xem. (Nguồn: tseitsvincent)

Chủ nhân tài khoản chia sẻ: "Chuyện gì đang xảy ra vậy Bottega. Tôi mua chiếc túi Bottega này chưa đến một năm trước và như các bạn thấy nó đang phai màu ra áo của tôi. Đường may cũng đang bung ra và xin hãy chú ý rằng chiếc túi này có giá gần 6.000 USD. Bottega, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây đã là lần thứ hai chuyện này xảy ra. Tôi đổ nhiều mồ hôi vào mùa hè nhưng kể cả thế thì điều này không nên có ở một chiếc túi có giá 6.000 USD".

Từ phản ánh trên, có thể thấy người dùng không chỉ thất vọng về việc túi dây phai màu mà còn phát hiện cả dấu hiệu lỗi kỹ thuật như bung đường may chỉ sau chưa đầy một năm sử dụng. Trong khi mồ hôi là yếu tố phổ biến của mùa hè, đặc biệt tại những khu vực nóng ẩm, thì việc một sản phẩm thời trang cao cấp không thể chịu được điều kiện sử dụng bình thường đã đặt ra câu hỏi lớn: Mức giá 6.000 USD đang mua được điều gì, là đẳng cấp thương hiệu hay chất lượng thực tế?

Chiếc túi hiệu chỉ mới mua gần 1 năm của Bottega làm bẩn áo trắng và bung chỉ.

Thực tế, với những món hàng hiệu xa xỉ, người tiêu dùng thường kỳ vọng không chỉ ở thiết kế, mà còn ở độ bền, sự tinh xảo trong từng chi tiết và trải nghiệm sử dụng tương xứng với số tiền bỏ ra. Khi những tiêu chuẩn ấy bị phá vỡ, điều khiến khách hàng thất vọng nhất có lẽ chính là cảm giác bị "phản bội" bởi chính thương hiệu mà họ tin tưởng.

Bottega Large hop là dạng túi hobo bag cỡ lớn với phom túi hình lưỡi liềm mềm mại, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo trên vai.

Theo thông tin chính thức từ website của Bottega Veneta, chiếc túi Large Hop được chế tác hoàn toàn từ da bê tự nhiên (calf leather) và ứng dụng kỹ thuật đan Intrecciato thủ công - biểu tượng của thương hiệu. Bottega nhấn mạnh đây là sản phẩm mang đậm dấu ấn thủ công Ý, với mỗi chi tiết như vết loang màu, vân da hay sự không đồng đều trên bề mặt đều được xem là đặc trưng riêng biệt, không phải lỗi sản xuất. Đồng thời, hãng cũng khuyến cáo người dùng cần bảo quản cẩn thận, tránh tiếp xúc với chất lỏng, mỹ phẩm, dầu, nước hoa, ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ cao và các bề mặt thô ráp.

Điều này cho thấy, dù sở hữu chất liệu cao cấp và ngoại hình tinh xảo, da bê tự nhiên cũng khá "mong manh" trong điều kiện sử dụng thực tế. Chính đặc điểm dễ thấm hút và nhạy cảm với môi trường có thể là nguyên nhân khiến mẫu túi này dễ lem màu lên trang phục, đặc biệt là khi tiếp xúc với áo sáng màu như trắng.

Bottega Veneta Large Hop là mẫu túi theo đuổi triết lý "less is more", không phô trương nhưng vẫn nổi bật. Tuy nhiên, chính chất liệu da tự nhiên cùng cấu trúc mềm của túi lại là con dao hai lưỡi, khiến sản phẩm dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài nếu không bảo quản đúng cách.

Chiếc túi hiệu này cần được "nâng niu" đúng chuẩn, cất nơi khô thoáng, tránh ẩm mốc và nhiệt độ thất thường nếu không muốn đẹp kiểu “một mùa”.