Tuần 7 ly Starbucks, 2 bữa Haidilao chưa kể đặt đồ ăn ship về: Tiền ăn cả tháng của tôi vẫn chỉ 7 triệu quay đầu!

Sáng ngày ra phải làm 1 ly Starbucks, 1 tuần trung bình cũng 2 bữa lẩu - thường là Haidilao, còn lại thì đặt đồ ăn ngoài nếu không muốn vào bếp. Nghe đến đây, hẳn nhiều người sẽ nghĩ tiền ăn cả tháng của tôi cũng phải tầm chục triệu là ít. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại!

Suốt nhiều tháng liền, tổng chi phí cho ăn uống của tôi vẫn xoay quanh mốc không quá 7 triệu đồng. Không phải vì sức ăn khiêm tốn hay được bạn bè “bao”, chỉ đơn giản là tôi tiêu tiền theo cách khác đi một chút.

1. Starbucks vẫn uống đều, chỉ là chọn cách thanh toán “tiết kiệm” cho mình

Trước đây, tôi hay chọn size nhỏ mỗi khi mua Starbucks, lâu lâu muốn upsize thì đành thêm tiền. Cho đến khi để ý một chi tiết rất nhỏ trong thông báo quảng cáo trên app: Thanh toán bằng Apple Pay sẽ được free upsize.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Từ ngày đó, tôi luôn gọi size nhỏ nhất, thanh toán bằng Apple Pay, rồi nhận ly nước size lớn hơn mà không tốn thêm đồng nào. Mỗi ly chênh vài chục nghìn, nghe thì không đáng kể, nhưng 7 ly mỗi tuần, nhân lên cả tháng, con số tiết kiệm được không hề nhỏ.

Quan trọng hơn, cảm giác có lời khiến tôi tỉnh táo hơn khi tiêu tiền. Tôi không còn thấy Starbucks là khoản chi xa xỉ nữa, mà là một khoản đã được tối ưu. Khi tư duy tiêu dùng thay đổi, bạn sẽ không còn bị ám ảnh bởi việc cắt giảm, mà tập trung vào việc trả tiền thông minh hơn.

2. Đi ăn hàng vừa vui vừa tiết kiệm nếu chọn đúng thẻ tín dụng

Tôi không cắt bớt những bữa ăn ngoài. Haidilao vẫn đi, quán quen vẫn ghé, bạn bè rủ là có mặt. Thứ tôi thay đổi không phải là địa điểm, mà là cách thanh toán.

Tôi dùng thẻ tín dụng có mã MCC thuộc nhóm ăn uống, nhà hàng, để được hoàn tiền trực tiếp cho mỗi giao dịch. Có bữa hoàn 5%, có bữa 10%, nhìn thì nhỏ, nhưng gom lại cả tháng là ra một khoản đủ trả thêm vài bữa cà phê.

Cái hay của việc này là bạn không cần săn deal, không cần nhớ mã giảm giá. Chỉ cần quẹt đúng thẻ, đúng ngành hàng, tiền tự quay về. Dần dần, ăn ngoài không còn là áp lực tài chính, mà trở thành một khoản chi đã được kiểm soát. Tôi không ăn nhiều hơn, chỉ là để hệ thống ưu đãi làm phần việc của nó.

3. Đặt đồ ăn trên app: Chọn thẻ trước khi chọn món

Đặt đồ ăn online là thứ khó bỏ nhất. Những tối mưa, những ngày làm việc kiệt sức, mở app đặt đồ ăn gần như là bản năng. Nhưng chính vì đặt nhiều, tôi càng phải tính kỹ.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tôi không thanh toán bừa. Mỗi app, mỗi loại giao dịch, tôi đều chọn thẻ có chính sách hoàn tiền tốt nhất cho giao dịch đặt đồ ăn. Có thẻ tối ưu cho thanh toán online, có thẻ cộng dồn ưu đãi với app. Việc của tôi chỉ là chọn đúng thẻ để thanh toán trước khi bấm “đặt hàng”.

Khi được hoàn tiền trên mỗi đơn hàng, chưa kể mã giảm giá, tôi không còn cảm giác tội lỗi mỗi lần đặt đồ ăn. Thay vì tự trách “lại tiêu hoang”, tôi biết mình đã tiêu trong vùng kiểm soát. Đặt đồ ăn không còn là khoản phá ngân sách, mà là một phần đã được tính trước trong kế hoạch chi tiêu.

Thế nên tôi không phải người tiêu ít hơn người khác, chỉ là người trả tiền khác đi. Starbucks vẫn uống, lẩu vẫn ăn, đồ ăn ngoài vẫn đặt. Nhưng nhờ tận dụng đúng phương thức thanh toán, tiền ăn cả tháng của tôi chưa bao giờ vượt quá 7 triệu. Tiết kiệm không nhất thiết là từ bỏ. Đôi khi, chỉ cần đổi cách trả tiền, bạn đã tiêu ít hơn rất nhiều mà không hề thấy thiếu thốn.