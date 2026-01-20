Cuối năm “Ba mặt nhiều lời”: Một cuộc hẹn bàn chuyện tiền nong, cứ đi là lời

Đầu năm hào hứng ngồi làm bucket list, đến cuối năm nhìn lại, đôi khi chỉ biết… thở dài. Có những gạch đầu dòng đã làm được, nhưng thường thì mục tiêu tài chính là thứ khó hoàn thành nhất: Từ tăng thu nhập, tiết kiệm mua vàng, đầu tư cho tới những mục tiêu lớn hơn là mua nhà, mua xe,...

Thế nên tình cảnh chung của không ít người lúc này là: "Thôi năm nay làm lại". Và hình như năm nào chúng ta cũng tự trấn an mình bằng suy nghĩ ấy khi nhắc đến chuyện tiền nong?

Năm qua mình đã chi tiêu thế nào?

Người trẻ ưu tiên trải nghiệm, đương nhiên, lãi trải nghiệm cũng là một "khoản lãi" đáng ghi nhận. Nhưng đổi lại, "vốn" bỏ ra cũng chẳng ít, đôi khi là ngốn sạch cả tháng lương. Từ chuyện ăn ngon, mặc đẹp tới những lần đu idol, đi concert hay những chuyến du lịch "phải đi cho biết",...

Nói cách khác, họ coi sống trọn vẹn ở hiện tại là ưu tiên số 1, những thứ còn lại đều "để sau tính".

Và chính lối sống ấy dần hình thành nên thói quen tài chính tương ứng. Tiền không chỉ để dành, mà còn để chi cho những trải nghiệm mang lại cảm giác đủ đầy ngay lúc này. Cũng bởi thế, mục tiêu tích lũy thường bị bị gắn với cảm giác hy sinh: Hy sinh niềm vui hiện tại để đổi lấy một tương lai chưa rõ hình hài. Và khi đứng trước lựa chọn giữa "trải nghiệm bây giờ" hay "để dành cho sau này", không ít chọn vế thứ nhất.

Thế nên cũng không có gì khó hiểu khi "tiết kiệm" trở thành mục tiêu có nhiều điều kiện đi kèm: Thu nhập phải cao hơn, công việc phải tốt hơn và đôi khi là "mình phải vui hơn".

Và thế là vòng lặp quen thuộc cứ lặp lại: Kiếm tiền, chi tiêu để tận hưởng, cuối năm nhìn lại thấy tiền vẫn chưa dư bao nhiêu, rồi lại tự nhủ sang năm sẽ làm khác…

Sống hết mình không đồng nghĩa với "tích lũy bằng 0"!

Sống hết mình là tận hưởng, nhưng nếu tận hưởng trong trạng thái luôn bấp bênh tài chính, thì thực ra, chúng ta đang vô tâm với chính mình. Bởi cảm giác an tâm về tiền bạc cũng là một phần của trải nghiệm sống. Không ai thực sự thoải mái khi mỗi niềm vui đều đi kèm nỗi lo "rồi tháng này xoay xở thế nào".

Thực tế, tích lũy không nhất thiết phải bắt đầu bằng những con số lớn, cũng không cần đi kèm cảm giác "hy sinh". Quan trọng hơn, đó là câu chuyện tư duy: hiểu đúng về tiền, về nhịp sống của chính mình và về cách để giá trị cá nhân tiếp tục sinh lời theo thời gian.

Đó cũng là lý do talkshow WeMeet - Ba mặt Nhiều "lời" ra đời. Được tổ chức bởi WeChoice Awards, WeMeet - Ba mặt Nhiều "lời" không đơn thuần là một buổi nói chuyện tài chính, mà là không gian đối thoại đa chiều, nơi người trẻ có thể nhìn lại mối quan hệ của mình với tiền bạc dưới nhiều góc độ khác nhau.

WeMeet - Ba mặt Nhiều “lời”

"Nhiều lời" ở đây không chỉ là lời kiến thức tài chính, mà còn là những câu chuyện đời thực, những chia sẻ thẳng thắn về cách mỗi người cân bằng giữa sống hết mình và xây dựng nền tảng tài chính vững chắc.

WeMeet - Ba mặt Nhiều "lời" được tổ chức vào 8h30 ngày 23/1/2026 tại Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của các diễn giả và khách mời đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau:

- Ông Trương Quang Đạt - Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty CP VBĐQ Bảo Tín Mạnh Hải, người mang đến góc nhìn thực tế về tích lũy và tài sản.

- Bà Khổng Thanh Hòa - Giám đốc Khách hàng Cao cấp, kiêm Phó Giám đốc Chi nhánh TP.HCM của DNSE, đại diện cho thế hệ những người làm tài chính chuyên nghiệp nhưng thấu hiểu nhịp sống hiện đại.

- Cặp đôi "chồng bibot, vợ gia trưởng" Giỏi Lee và Ngọc Minh - Đại diện cho thế hệ trẻ, mang tới những câu chuyện gần gũi, đời thường về tiền bạc trong cuộc sống.

Điểm đáng chờ đợi của WeMeet - Ba mặt Nhiều "lời" nằm ở việc tháo bỏ định kiến rằng tích lũy luôn đồng nghĩa với hy sinh. Thay vì những công thức cứng nhắc, buổi talkshow hướng tới việc giới thiệu các cách tích lũy vừa túi tiền, phù hợp với từng người, từng nhịp sống khác nhau. Không gian chia sẻ cởi mở giúp người tham dự nhận ra rằng, sống hết mình và tích lũy không loại trừ lẫn nhau. Vấn đề không phải là có nên tích lũy hay không, mà là tích lũy như thế nào để vẫn sống trọn vẹn, mà không phải năm nào cũng bắt đầu lại bằng hai chữ "giá như".