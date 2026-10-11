Từ xóm nhỏ Việt Nam đến khát vọng đưa bản sắc Việt vươn tầm thế giới

Khai thác chất liệu từ văn hóa và đời sống Việt Nam, studio game Việt đang từng bước tạo dấu ấn riêng qua những tựa game hướng đến người chơi toàn cầu.

Khoảng hai năm sau khi “gây bão” với Trở Về Tuổi Thơ, Corochti tiếp tục ghi dấu với Xóm Nhỏ Tuổi Thơ. Tựa game được App Store giới thiệu nhân dịp Ngày Động vật Thế giới, với nội dung xoay quanh Sếu đầu đỏ và việc chăm sóc môi trường sống để loài vật này có thể quay trở lại.

Không chỉ là một cột mốc đáng chú ý với studio Việt, dự án còn cho thấy cách COROCHTI mở rộng chủ đề trong game, từ những ký ức tuổi thơ quen thuộc sang câu chuyện về thiên nhiên, động vật và môi trường sống. Đây cũng là dịp để nhìn lại hành trình của studio sau hai năm, từ cách phát triển sản phẩm đến định hướng đưa văn hóa Việt Nam tiếp cận nhiều người chơi hơn.

Từ một tựa game đến hành trình xây dựng bản sắc riêng

Nhìn lại hai năm qua, Corochti cho biết thay đổi rõ nét nhất là sự trưởng thành của đội ngũ và việc từng bước hiện thực hóa những mục tiêu từng đặt ra khi phát triển Trở Về Tuổi Thơ.

Được Apple giới thiệu trên App Store, Xóm Nhỏ Tuổi Thơ đưa câu chuyện bảo tồn Sếu đầu đỏ vào trải nghiệm game, lan tỏa thông điệp về sự chung sống hài hòa giữa con người và thiên nhiên. (Ảnh: Apple)

Từ sản phẩm đầu tiên, studio đã tiếp tục ra mắt Xóm Nhỏ Tuổi Thơ, qua đó mở rộng bộ sưu tập game mang chất liệu Việt Nam. Theo COROCHTI, việc có thêm một sản phẩm không chỉ là bước tiến về số lượng, mà còn giúp đội ngũ xác định rõ hơn con đường mình muốn theo đuổi: Phát triển game từ những điều gần gũi với người Việt và đưa văn hóa Việt Nam đến với nhiều người hơn.

Sự trưởng thành này cũng thể hiện trong cách studio tiếp cận quá trình phát triển sản phẩm. Nếu trước đây, đội ngũ thường bắt đầu từ những ý tưởng mà mình cho là thú vị, thì trải nghiệm thực tế cùng cộng đồng người chơi đã mang đến một góc nhìn khác.

“Một ý tưởng hay trên giấy chưa chắc đã là thứ người chơi thật sự cần”, COROCHTI chia sẻ.

Thay vì chỉ dựa vào cảm nhận nội bộ, studio hiện chú trọng hơn đến việc quan sát hành vi người chơi, phân tích dữ liệu và tiếp nhận phản hồi để quyết định hướng phát triển tiếp theo. Với Xóm Nhỏ Tuổi Thơ, nhiều yếu tố trong game đã và đang thay đổi đáng kể so với hình dung ban đầu, dựa trên chính những trải nghiệm thực tế đó.

Cách làm này cho thấy quá trình phát triển game không dừng lại ở thời điểm phát hành. Sản phẩm tiếp tục được điều chỉnh và hoàn thiện khi đội ngũ hiểu rõ hơn cách người chơi tương tác với thế giới mà mình tạo ra.

Việc Xóm Nhỏ Tuổi Thơ được App Store giới thiệu với nội dung về Sếu đầu đỏ bắt đầu từ cơ hội tham gia chiến dịch Games Come Home của Apple. Tuy nhiên, COROCHTI không muốn nội dung này chỉ dừng lại ở một sự kiện ngắn hạn.

Theo studio, câu chuyện về Sếu đầu đỏ phù hợp với định hướng của Xóm Nhỏ Tuổi Thơ: Xây dựng một khu xóm không chỉ ngày càng phát triển mà còn trở thành nơi đáng sống hơn.

COROCHTI là một studio phát triển game văn hóa Việt có trụ sở tại Việt Nam. (Ảnh: COROCHTI)

Từ ý tưởng đó, COROCHTI đưa hoạt động chăm sóc thiên nhiên và động vật vào gameplay. Người chơi có thể hỗ trợ Sếu đầu đỏ khi chúng gặp vấn đề, chăm sóc môi trường sống và dần chứng kiến những cá thể này quay trở lại cánh đồng.

Thay vì truyền tải thông điệp bảo tồn thông qua những lời giải thích trực tiếp, studio lựa chọn để người chơi cảm nhận ý nghĩa của việc bảo vệ thiên nhiên qua chính những hoạt động diễn ra trong game.

“Một vùng đất đáng sống không chỉ là nơi con người sống tốt hơn, mà còn là nơi thiên nhiên và những loài vật khác vẫn còn chỗ để sống cùng mình”, đội ngũ Corochti cho biết.

Định hướng này cũng có thể được mở rộng trong thời gian tới. Bên cạnh Sếu đầu đỏ, studio muốn đưa thêm Sao la ở những khu rừng và Đồi mồi tại vùng biển vào thế giới game. Qua đó, hoạt động xây dựng và phát triển khu xóm được kết nối với câu chuyện về các hệ sinh thái, đồng thời mở rộng trải nghiệm cho người chơi.

Mang văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng game thủ quốc tế

Sếu đầu đỏ giữa cánh đồng lúa, Đồi mồi ở vùng biển hay Sao la trong những khu rừng và vùng núi là những hình ảnh được Corochti lựa chọn để đưa các câu chuyện về thiên nhiên vào game.

Từ Trở Về Tuổi Thơ đến Xóm Nhỏ Tuổi Thơ, Corochti kiên trì khai thác chất liệu văn hóa và đời sống Việt Nam để phát triển các sản phẩm game. (Ảnh: COROCHTI)

Theo studio, mục tiêu không phải là giới thiệu những loài vật này theo cách khô cứng, mà để người chơi tự khám phá thông qua thế giới trong game. Khi tương tác với các bối cảnh và hoạt động, người chơi có thể vừa nhận ra những cảnh quan quen thuộc của Việt Nam, vừa tìm hiểu thêm về các loài vật gắn với từng môi trường sống.

Việc phát hành trên App Store cũng tạo cơ hội để những hình ảnh mang bản sắc Việt tiếp cận người chơi ở nhiều quốc gia. Điều này đặt ra yêu cầu về cách kể chuyện: nội dung cần đủ gần gũi để người Việt nhận ra sự thân thuộc, đồng thời đủ tự nhiên để những người chưa từng đến Việt Nam vẫn có thể hiểu và yêu thích.

Với COROCHTI, văn hóa Việt Nam vì thế không chỉ nằm ở hình ảnh hay bối cảnh được đưa vào game. Đó còn là cách studio xây dựng trải nghiệm để người chơi tiếp xúc với những câu chuyện quen thuộc một cách tự nhiên, dù họ đến từ thị trường nào.

Hướng tiếp cận này cũng cho thấy tiềm năng của các tựa game lấy cảm hứng từ đời sống Việt Nam. Thay vì cố gắng giải thích mọi yếu tố văn hóa, nhà phát triển có thể để chúng hiện diện trong hoạt động thường ngày, cảnh quan và những tương tác mà người chơi trực tiếp trải nghiệm.

Hàng Rong Tuổi Thơ sẽ là mảnh ghép tiếp theo

Sau cột mốc của Xóm Nhỏ Tuổi Thơ, COROCHTI cho biết studio càng tin tưởng hơn vào định hướng ban đầu: đưa văn hóa Việt Nam đến với mọi người thông qua game.

Đội ngũ cũng tiết lộ đang hoàn thiện một sản phẩm mới mang tên Hàng Rong Tuổi Thơ. Tiếp tục khai thác những hình ảnh đời thường của Việt Nam, dự án lần này lấy cảm hứng từ các gánh hàng rong và những món ăn quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt.

Nếu Trở Về Tuổi Thơ gợi nhắc ký ức về những ngày tháng đã qua, còn Xóm Nhỏ Tuổi Thơ mở rộng trải nghiệm sang việc xây dựng một cộng đồng gắn với thiên nhiên, thì Hàng Rong Tuổi Thơ hứa hẹn tiếp tục khai thác những lát cắt khác của đời sống Việt Nam.

COROCHTI kỳ vọng sản phẩm mới sẽ trở thành một phần trong hành trình xây dựng những tựa game mà qua đó, người chơi có thể nhận ra một phần Việt Nam trong thế giới mình khám phá.