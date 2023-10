Từ vụ Ngọc Trinh, nghiêm trị nghệ sĩ vi phạm để làm gương

Vừa qua, Công an TP HCM đã tạm giam bị can Trần Thị Ngọc Trinh (SN 1989, người mẫu Ngọc Trinh) về tội "Gây rối trật tự công cộng". Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM cũng tạm giam Trần Xuân Đông (SN 1987) về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Gây rối trật tự công cộng".

Sự việc Công an TP HCM tạm giam người mẫu Ngọc Trinh được dư luận xã hội đồng tình vì cho rằng bất kể người nào vi phạm pháp luật cũng phải xử lý nghiêm. Chưa kể, Ngọc Trinh là một người mẫu được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội nhưng lại điều khiển mô tô lạng lách, chạy xe với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe.

Công an đọc lệnh bắt Ngọc Trinh

Ngoài ra, người mẫu này còn thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy... cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Những clip được dàn dựng công phu, đăng tải trên nhiều nền tảng mạng xã hội khiến đông đảo người dùng mạng chú ý, đặc biệt là những người trẻ.

Về việc tạm giam Ngọc Trinh, một bạn đọc của Báo Người Lao Động bình luận: "Luật pháp là mọi công dân đều phải thượng tôn, tất cả mọi người phải sống và làm theo luật pháp quy định. Không để cho một ai lợi dụng mạng xã mạng xã hội ngồi xổm trên luật định hiện hành, xử lý nghiêm minh để làm gương cho những kẻ khác. Cô ta xứng đáng phải ngồi tù, vì cô ta ngộ nhận mình là 'nữ hoàng'. Người mẫu này thích khoe, thích nổi, thích ngông. Hành động này tác động rất xấu tới nhận thức và làm hư giới trẻ. Đề nghị luật pháp trừng trị thật nghiêm để làm gương cho nhiều người thích ngông, coi thường luật pháp".

Bạn đọc Thái Bình ngao ngán: "Cứ tưởng như nhiều lần làm trò 'lố' trước đây chỉ bị ném đá thôi, chứ lần này ăn cơm tù rồi".

Thầy dạy lái moto của Ngọc Trinh cũng bị bắt

Nổi tiếng trên mạng xã hội, được nhiều người theo dõi, Ngọc Trinh thường xuyên quảng cáo cho các nhãn hàng; đồng thời trên trang cá nhân nhiều người nhìn thấy Ngọc Trinh có cuộc sống đáng mơ ước cùng những chuyến du lịch "sang chảnh". Bạn đọc Nhân ý kiến: "Có tiền cũng không nên khoe của nhiều quá và cũng không nên chơi ngông dẫn đến chuyện nhỏ thành lớn, hao tài tổn sức. Chưa kể nhiều khi mua nhầm hàng nhái chỉ làm giàu cho gian thương".

Nhiều bình luận cho rằng sự can thiệp kịp thời sẽ răn đe những hành vi trái pháp luật của những người nổi tiếng. Bạn đọc Nam Sinh nêu ý kiến: "Đúng là phải nghiêm túc như thế mới răn đe được những người gây rối trật tự công cộng. Đưa ra xử công khai, phạt kịch khung và tước bằng lái xe vĩnh viễn".

Đồng quan điểm, bạn đọc Hiền Dương nói: "Cho cô này hết huênh hoang tự đắc trên mạng xã hội triệu người theo dõi, tấm gương bà Nguyễn Phương Hằng sờ sờ ra đó mà chưa học được chữ nào sao? Đúng là không cái dại nào bằng".

Thời gian qua, rất nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng có những hoạt động quảng cáo trá hình như hàng loạt nghệ sĩ đăng thông tin về những đồng tiền ảo, đăng địa chỉ bói toán tử vi và những nghệ sĩ tiếp tay cho việc quảng cáo hàng kém chất lượng, thực phẩm chức năng nhưng quảng cáo là thuốc trị bệnh khiến nhiều người bức xúc.

Bạn đọc Thu Cúc kiến nghị: "Tôi mong muốn rằng tất cả những vụ nghệ sĩ vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm luật an ninh mạng các cơ quan chức năng cần vào cuộc nhanh gọn như vụ Ngọc Trinh để làm gương. Chúng ta sống trong một xã hội dân chủ, bình đẳng và mọi công dân phải thượng tôn pháp luật. Những người nổi tiếng được nhiều ưu ái của nhân dân thì phải sống có chuẩn mực, đừng làm tấm gương xấu cho lớp trẻ".