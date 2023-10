Ngọc Trinh có động thái đầu tiên liên quan đến các trang mạng xã hội sau khi bị tạm giam

Vụ việc Ngọc Trinh và người dạy lái xe moto bị Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam về hành vi gây rối trật tự công cộng gây xôn xao. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Ngọc Trinh dù không có bằng lái xe A2 nhưng vẫn ngang nhiên đăng clip lái xe moto, buông cả hai 2, nằm dài trên xe để tạo đủ tư thế quay clip "sống ảo", câu view gây phản cảm. Vào đầu tháng 10/2023, khi cơ quan chức năng vào cuộc, Ngọc Trinh đã tháo bỏ 1 phần nhưng chưa triệt để những clip gây phẫn nộ kia trên các nền tảng cá nhân. Chiều 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) và bị can Trần Xuân Đông.

Đến tối 19/10, tài khoản Facebook cá nhân tên "Trần Thị Ngọc Trinh", Fanpage "Ngọc Trinh" có hơn 2,7 triệu người yêu thích và 5,9 triệu người theo dõi, Instagram "@ngoctrinh89" có 6 triệu người theo dõi đều thuộc quyền sở hữu của Ngọc Trinh đã rơi vào tình trạng khoá, vô hiệu hoá.

Tuy nhiên, trang TikTok có tích xanh tên "@ngoctrinh89", từng được Ngọc Trinh đăng tải loạt clip lái moto bị chỉ trích trước đó hiện vẫn còn hoạt động, bài đăng gần nhất là vào trưa 19/10. Thế nhưng, các clip có nội dung liên quan đến việc lái moto, bị tai nạn, đáp trả dân mạng,... của Ngọc Trinh trên kênh TikTok này đều đã được xoá bỏ hoặc ẩn đi, chế độ bình luận cũng được tắt.

Instagram của Ngọc Trinh đã bị khoá vào khoảng hơn 21 giờ ngày 19/10

Fanpage của Ngọc Trinh rơi vào trạng thái tương tự

Trang cá nhân để chia sẻ những khoảnh khắc ăn uống, hình ảnh đời thường của Ngọc Trinh cũng không còn hoạt động

Đến tối 19/10, tài khoản mạng xã hội duy nhất của Ngọc Trinh còn xem được bài đăng là TikTok, tuy nhiên chế độ bình luận đã tắt

Tại Công an TP.Thủ Đức, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt và Văn phòng Cơ quan CSĐT (Công an TP.HCM), người mẫu Ngọc Trinh đã thừa nhận tất cả hành vi sai phạm như phản ánh trong các clip từng được cô đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài ra, trước cơ quan chức năng, Ngọc Trinh cho biết có niềm đam mê với xe phân khối lớn nên đã thuê Trần Xuân Đông để hướng dẫn lái xe và chuẩn bị cho việc thi bằng lái xe A2. Ngọc Trinh khai trong thời gian tập luyện đã chọn những cung đường vắng người, tuy nhiên lúc cao hứng thì cô chạy một mình, hoặc cùng Đông lưu thông vào những tuyến đường có đông người.

Tại buổi làm việc, Ngọc Trinh cho biết: "Không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế". Về những đoạn clip lái xe moto đăng tải trên mạng xã hội, Ngọc Trinh thừa nhận do những người trong ekip, bao gồm cả quản lý và người giúp việc hỗ trợ quay hình, chỉnh sửa sau đó cô đăng tải lên các trang cá nhân riêng.

Trong thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định để khẩn trương làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, hành vi phạm tội của Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông và các đối tượng còn lại có liên quan để xử lý triệt để, nghiêm minh trước pháp luật.