Vụ Ngọc Trinh thả tay lái xe moto: Bất chấp nguy hiểm quay video “sống ảo” và cái kết vướng vòng lao lý

Vào chiều 19/10 mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngay khi thông tin được đăng tải đã lập tức trở thành chủ đề gây xôn xao bàn tán trên khắp các diễn đàn lớn nhỏ.

Bất chấp nguy hiểm để thu hút sự chú ý

Vào khoảng cuối tháng 9/2023 vừa qua, Ngọc Trinh bắt đầu đăng tải những đoạn video ghi lại cảnh cô vừa điều khiển chiếc moto kèm những pha tạo dáng nguy hiểm khi di chuyển trên một cung đường.

Trong suốt đoạn video, Ngọc Trinh đã thực hiện động tác co 2 chân lên yên xe, ngồi yên sau, thả 1 tay hay thậm chí là cả hai tay rồi đứng thẳng người để xe lao về phía trước.

Ngọc Trinh gây phẫn nộ với việc thực hiện những pha mạo hiểm trên moto

Đoạn video ngay sau khi đăng tải đã nhận về làn sóng phản đối gay gắt từ phía cộng đồng mạng. Đa số đều chỉ trích Ngọc Trinh cố tình dùng những hành động nguy hiểm tới tính mạng của bản thân để “câu view”. Không những vậy, là người của công chúng với lượng theo dõi kênh gần 7 triệu lượt, hành động này của Ngọc Trinh sẽ gây ảnh hưởng xấu tới giới trẻ.

Bất chấp việc nhận bão chỉ trích từ cộng đồng mạng, Ngọc Trinh thản nhiên để lại bình luận hứa hẹn: “Có hậu trường hết nha. Trinh sẽ update từ từ nè”.

Tới ngày 8/10, ông bầu Vũ Khắc Tiệp chia sẻ khoảnh khắc Ngọc Trinh phải ngồi xe lăn sau tai nạn khi điều khiển xe moto. Theo đó, sau những pha hành động nguy hiểm trên xe moto, “nữ hoàng nội y” đã gặp phải chấn thương ở vai phải, đầu gối và khuỷu tay…

Đây chính là hệ quả đầu tiên mà Ngọc Trinh gặp phải sau khi đánh liều tính mạng của bản thân để thực hiện những pha nguy hiểm trên xe moto.

Ngọc Trinh bị thương sau những pha mạo hiểm trên xe moto

Nhận cái kết “cực đắng”

Trưa 9/10, Công an TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết đã có giấy mời Ngọc Trinh tới làm việc để xác minh làm rõ hành vi điều khiển moto trên đường với những động tác nguy hiểm.

Tới chiều 9/10, nguồn tin từ Báo Người Lao Động xác nhận Phòng CSGT TP Hồ Chí Minh và Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức đã tạm giữ các moto liên quan trong những video do Ngọc Trinh đăng tải. Ngọc Trinh bị lập biên bản xử phạt các lỗi: Điều khiển moto 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên không có giấy phép lái xe, nằm trên yên điều khiển xe, gắn biển số xe che lấp, không có giấy đăng ký xe, với mức phạt 17 triệu đồng.

Ngày 10/10, Công an TP Thủ Đức phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, PC08, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra làm rõ các cá nhân, tổ chức tiếp tay đưa moto phân phối lớn cho Ngọc Trinh để “biểu diễn” quay video đăng lên mạng xã hội. Cùng ngày, người hướng dẫn và giao moto cho Ngọc Trinh đã đến trụ sở Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức làm việc. Tại đây, họ đã thừa nhận hành vi vi phạm và bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính đối với các hành vi này.

Tới ngày 12/10, phía Ngọc Trinh lại tiếp tục gây phẫn nộ khi thản nhiên phản hồi rằng, nếu “nữ hoàng nội y” có tập lại cũng sẽ tìm những địa điểm được phép lái tập để đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người, cũng như tuân thủ đúng Luật Giao thông đường bộ.

Cùng ngày, Ngọc Trinh dường như không hề cảm thấy hối lỗi sau khi bị xử phạt mà tiếp tục đăng tải lên mạng dòng trạng thái như để “thách thức”. Cụ thể, Ngọc Trinh đăng hình ảnh xác nhận bản thân bị xử phạt, kèm dòng trạng thái: “Không thể chính xác hơn”. Ngoài ra, “nữ hoàng nội y” còn chia sẻ một bức hình ai đó có cách tạo dáng “diễn xiếc” giống mình và khen “dễ thương”.

Ngọc Trinh có mặt tại cơ quan điều tra mới đây

Vào chiều 19/10, công chúng không khỏi bất ngờ trước tin Ngọc Trinh bị khởi tố và bắt tạm giam. Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh (là người mẫu và diễn viên, sinh năm 1989, ngụ TP Thủ Đức) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cùng với Ngọc Trinh, Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Xuân Đông (sinh năm 1987, ngụ quận 7) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 314, 318 Bộ luật Hình sự.

Những hình ảnh Ngọc Trinh có mặt tại cơ quan điều tra cũng nhanh chóng được chia sẻ rộng khắp các diễn đàn mạng. Qua loạt hình ảnh được chia sẻ có thể thấy, Ngọc Trinh xuất hiện tại cơ quan điều tra với gương mặt thất thần, phờ phạc.

Tại buổi làm việc ở cơ quan điều tra mới đây, Ngọc Trinh cho biết, bản thân không hình dung việc làm này lại vi phạm pháp luật nghiêm trọng như vậy. Đối với những đoạn video lái moto được đăng tải lên mạng xã hội, Ngọc Trinh thừa nhận, do những người trong ekip, bao gồm cả quản lý và người giúp việc hỗ trợ quay hình, chỉnh sửa sau đó cô đăng tải lên các trang cá nhân riêng. “Nữ hoàng nội y” phủ nhận việc quay video với mục đích quảng cáo, mà chỉ muốn đẩy mạnh hình ảnh bản thân trên nền tảng mạng xã hội.

Ngọc Trinh phủ nhận việc quay video để quảng cáo cho hãng xe

Hiện tại, truyền thông và công chúng đều tập trung sự chú ý vào vụ việc của Ngọc Trinh. Không rõ, “nữ hoàng nội y” sẽ nhận bản án ra sao cho những hành vi vi phạm pháp luật trên?

Sự việc lần này của Ngọc Trinh được xem như lời cảnh tỉnh cho những người đã, đang và có ý định bất chấp mọi thứ ngay cả tính mạng bản thân chỉ để “sống ảo”, “câu view” để đổi lại sự nổi tiếng. Đặc biệt là những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, cần phải suy nghĩ trước khi làm bất cứ điều gì. Bởi lẽ, những gì người nổi tiếng làm đều có thể ảnh hưởng tới công chúng.