Từ vụ Hoàng Hường, chuyên gia nói thẳng: Không tin bất cứ người nổi tiếng nào quảng cáo!

Từ “nữ hoàng livestream” đến chuỗi vi phạm nối dài

Theo tìm hiểu, Hoàng Hường là gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực dược phẩm, nha khoa và bán hàng online, sở hữu các fanpage hàng triệu người theo dõi như Hoàng Hường và Gia đình Hoàng Hường.

Hoàng Hường tại cơ quan công an. Ảnh: VTV.

Từ năm 2022, Hoàng Hường được biết đến như “nữ hoàng livestream” với phong cách bán hàng sôi động và chiêu trò khuyến mãi, song hoạt động chủ yếu qua tin nhắn và điện thoại - hình thức tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trước khi bị khởi tố, hệ thống của Hoàng Hường nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt: Năm 2019, chuỗi nha khoa bị rút giấy phép vì dùng nhân sự chưa đủ điều kiện; năm 2022, Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường bị phạt 65 triệu đồng vì quảng cáo thực phẩm chức năng như thuốc chữa bệnh. Doanh nghiệp sau đó đổi tên thành Hoàng Hường Meli, nhưng các vi phạm quảng cáo tiếp tục tái diễn.

Đến giữa năm nay, fanpage và website của Hoàng Hường Meli bị yêu cầu xử lý vì quảng cáo chưa có giấy xác nhận, nhiều sản phẩm bị gỡ khỏi các sàn thương mại điện tử. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cũng đề nghị cơ quan chức năng phối hợp kiểm tra, xử lý nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hoàng Hường bị Bộ Y tế xử phạt vì vi phạm quy định về quảng cáo. Ảnh: HH.

Trao đổi với PV Tiền Phong, luật sư Hoàng Tuấn Vũ - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội - cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy Hoàng Hường lập hệ thống công ty, hộ kinh doanh và cá nhân đứng tên người thân, nhân viên để hợp thức hóa doanh thu - hành vi điển hình của việc ghi chép gian dối sổ kế toán nhằm né thuế.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng. Hành vi của Hoàng Hường và thuộc cấp có thể cấu thành các tội danh sau: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng - phạt tiền đến 3 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 20 năm; Trốn thuế từ 1 tỷ đồng trở lên - phạt tù 7-10 năm.

Chuyên gia pháp lý của Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho rằng, mô hình “đa tầng - chồng chéo pháp nhân” của Hoàng Hường là thủ đoạn chia nhỏ doanh thu để trốn thuế, đồng thời né kiểm toán và thanh tra thuế.

Bài học đắt giá

Ngoài trách nhiệm hình sự, Hoàng Hường và các bên liên quan có thể đối mặt với trách nhiệm dân sự và hành chính do quảng cáo sai sự thật , kinh doanh thực phẩm chức năng không đạt chuẩn.

Luật sư chỉ rõ rằng, Hoàng Hường từng bị cáo buộc lợi dụng mạng xã hội và KOL để tạo niềm tin cho người tiêu dùng, quảng bá các sản phẩm như “thần dược”. Tuy nhiên, Luật Quảng cáo 2012 cấm tuyệt đối hành vi “quảng cáo gây hiểu nhầm về tác dụng”, đặc biệt với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

"Việc thổi phồng công dụng khiến người tiêu dùng mất tiền, có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, còn Nhà nước thất thu thuế hàng nghìn tỉ đồng - tác động trực tiếp đến lợi ích công cộng", vị luật sư nói.

Theo chuyên gia của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam , trong thời đại bùng nổ công nghệ số, người mua hàng cần tỉnh táo trước những chiêu trò về “thần dược livestream”. Không tin tuyệt đối vào người nổi tiếng bán hàng nào, vì lượt xem hay fans đông không đồng nghĩa với việc sản phẩm chất lượng.

Khách hàng cần yêu cầu bên bán đưa ra hóa đơn VAT, tra cứu mã số thuế, số công bố sản phẩm trên website của Cục An toàn thực phẩm trước khi mua. Tránh mua hàng quảng cáo “chữa khỏi”, “thay thuốc”, “không cần khám” - đây là dấu hiệu quảng cáo sai sự thật.

Hoàng Hường thường xuyên quảng cáo không đúng sự thật về các sản phẩm của công ty Ảnh: FBNV.

Khi bị nghi ngờ lừa đảo, cần giữ toàn bộ chứng cứ (hóa đơn, sao kê, video quảng cáo, tin nhắn, ảnh sản phẩm) và khiếu nại đến cơ quan chức năng Cục An toàn thực phẩm, cơ quan công an.

"Vụ án Hoàng Hường không chỉ là một vụ án kinh tế lớn, mà còn phơi bày mặt trái của trào lưu livestream bán hàng tại Việt Nam: Khi niềm tin của người tiêu dùng bị lợi dụng, còn khung pháp lý chưa theo kịp thực tế", luật sư Vũ nói và nhấn mạnh, vi phạm kế toán, thuế và quảng cáo không chỉ bị phạt tiền - mà còn có thể phải ngồi tù. Đây là lời cảnh báo cho tất cả cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh trên môi trường mạng.

Trao đổi với PV Tiền Phong , đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, vụ việc Hoàng Hường bị khởi tố thuộc thẩm quyền điều tra của Bộ Công an. Riêng với lĩnh vực quảng cáo, đơn vị đã nhiều lần khuyến cáo các doanh nghiệp và người nổi tiếng về rủi ro khi quảng cáo sản phẩm không kiểm chứng.